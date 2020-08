Carlos Pérez Pereira

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Lo que ningunearon y desconocieron, se les viene encima

Carlos Pérez Pereira

05.04.2020

Disculpen la frivolidad. En momentos en que el COVID19 arrecia y hay que multiplicar los esfuerzos de contención y afirmar nuestras trincheras de resistencia, parecen sonar desubicados estos conceptos. Pero tenemos que pensar en lo que puede pasar, luego de la pandemia.

Hemos leído y escuchado miríadas de palabras en decenas de textos y conferencias sobre el COVID 1, la epidemia y el pánico asociado, que la transformó en pandemia, y las reglas de contención de los infectólogos y especialistas de los sistemas de salud del Uruguay y del mundo. Una amiga, profesora de Historia, me aseguró estar dispuesta a rendir un examen de Epidemiología en cualquier Facultad, con serias pretensiones de que no la bochen. Quizás exagere, porque ella es un poco así. Pero es verdad que nos estamos "especializando" en este tema, porque la preocupación nos hace estudiar y porque interesa a quienes queremos estar informados. La abundancia de tiempo, que nos permite estrechar vínculos con familiares y amigos, reencontrarnos con emociones, afectos y hasta canciones y libros de los cuales habíamos borrado de nuestros registros cerebrales de nivel 1, también nos da lugar para especulaciones acerca de qué sucederá en la mañana siguiente.

Lo hago para los momentos de tranquilidad y de lectura, porque el mañana llegará, lento y seguro, pese a todo, o gracias a todo.

DESPUÉS DE ESTA PANDEMIA DEBERÁ QUEDAR CLARO QUE:

Habrá que redistribuir mejor los recursos del planeta, hoy apropiado por una minoría, con el resto de la gente que padece necesidades. La resistencia a los cambios y la ambición de los pocos que concentran la riqueza del mundo, operará en contra, pero habrá que decirles que van en dirección contraria a los progresos de la especie humana. Ahora hay pruebas contundentes, irrebatibles.

Habrá que mejorar los recursos públicos estatales, para la asistencia de la gente más postergada, los olvidados, los marginados, los arrojados de los circuitos comerciales, culturales y de salud, para que no tengan que soportar el mayor peso de las consecuencias de estas y de otras crisis. Habrá resistencia de quienes no están dispuestos a contribuir al sustento de otros, y preferirán (una vez pasado el susto y los arranques de solidaridad, pena y caridad) seguir acumulando riquezas, engrosando cuentas bancarias y apañando a gobiernos que solo contemplen sus intereses.

Quedarán pocos argumentos a quienes defienden la libertad de mercado para todas las necesidades humanas. La salud de la gente no puede ser negociable. Habrá mucha oposición de las multinacionales farmacéuticas y sociedades médicas y de otras especialidades que lucran con la vida (y la muerte) de la gente. La resistencia será dura, porque inmensa es la fuerza del dinero, capaz de comprar voluntades de quienes operan inescrupulosamente sobre las enfermedades y de lograr convencer a gobiernos sumisos a sus pretensiones.

Esperamos no escuchar más "no voy a dar mi plata para mantener a vagos", cuando se trata de gastos en políticas públicas (sociales). Éstas permiten mejorar los sistemas de salud y de atención primaria para contener a mucha gente, que de otro modo no la tiene. Esto pasó en Uruguay y por eso las medidas de contención inicial para la propagación del virus, resultan más fácil para este gobierno que a otros del área o europeos, donde los sistemas de salud habían sido devastados por administraciones con conceptos neoliberales de las políticas sociales. Como lamentablemente sucedió en Italia, en España y en Francia, por ejemplo, donde los malos servicios públicos de salud colapsaron elevando los números de los efectos locales de la pandemia. Y como parece que sucederá en Brasil y en EEUU si sus gobiernos no toman otras medidas.

Cada integrante de la especie humana es interdependiente de los demás que la integran, y que lo que le pase a cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos atañe a todos. Y esto no es un verso de revolucionario romántico. Es la revelación dramática de que un solo individuo, o un solo pueblo de un lugar del mundo, pueden propagar una epidemia a nivel planetario y poner en vilo a toda la Humanidad, si en ese lugar y en el mundo existen las condiciones para que suceda.

La especie Homo Sapiens está pasando por una de sus más duras pruebas, en la que debe demostrar que está dispuesta a cambiar el tratamiento al planeta Tierra y a quienes hoy son sus habitantes. Su salvación y la de otras especies animales y vegetales están en sus propias manos. No hay salvación si no es con todos, como dice la canción. Hoy eso es mucho más que la letra de un hermoso poema.

El individualismo acumulador de riquezas no salva de las pandemias, sino todo lo contrario. Una loca suelta de la alta clase dominante, con parámetros mentales de funcionamiento acorde a su ubicación social, trajo de Italia la enfermedad COVID 19 y contagió a todo un barrio de ricos en Uruguay y de ahí a todos los demás. Porque también contaminó en cascada a todos los empleados y empleadas de servicio, que viven en barrios medios y pobres. Los males del mundo no vienen solo de estos, también los traen los ricos. Pruebas al canto.

Si todo esto que está pasando (y está probado) no sirve para entender que el mañana de esta situación no puede seguir como hasta ahora, entonces estaremos demostrando que no aprendemos nada, o que predominan las intenciones de quienes quieren que no aprendamos nada. Tendremos que esforzarnos para llevar en todos lados el descontento al punto de masa crítica. Vencer las resistencias para demostrar con decisión que ya no queremos seguir viviendo de la misma manera. Porque los que dominan, ya no lo pueden hacer como hasta ahora, ya tienen poco margen de maniobra y solo les queda el dinero para corromper voluntades proclives. Lo que golpeaban, mancillaban, atacaban, ninguneaban, omitían, desconocían, se les viene encima con furia, y les está pegando en lo que más les duele: la economía y sus intereses egoístas.

Carlos Pérez Pereira