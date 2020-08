Ismael Blanco

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

1º de mayo

Ismael Blanco

29.04.2020

Nunca son demasiadas las palabras y mucho menos reiteradas cuando los trabajadores organizados conmemoramos este hito histórico de la Humanidad donde la clase obrera del mundo recuerda el sacrificio de sus hijos por la liberación humana.

Desde aquel Chicago de finales del siglo XIX a la fecha, las injusticias en el mundo han recrudecido y aún en estos días los trabajadores sufren humillaciones, ignominias y desprecios. Sin sobresaltos podemos decir que ni siquiera aún ha triunfado la mentada Revolución Francesa en las tierras que habitan miles de millones de hermanos. La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad en algunos lugares ha caído en desuso, cuando no en otros ni siquiera ha desembarcado.

Mas sin embargo, más allá de este escenario donde la sociedad moderna debería avergonzarse de la existencia de millones de niños esclavos en la industria textil asiática o en las minas africanas o en los cordones industriales precarizados de los países del llamado "primer mundo", la Clase Obrera organizada sigue presentando lucha al explotador, a los monopólicos dueños de la tierra y de los bienes esenciales de producción, hoy generalmente trasnacional, que con sofisticados ropajes jurídicos se presentan y acumulan en un 1 por ciento de los humanos el 50 porciento de toda la riqueza generada en el mundo y esto repetido año a año, desbastando en su andar la vida de la gente y el planeta que habitamos.

Hoy en tiempos de pandemia ha quedado claro que sin los trabajadores el mundo no anda, sin los obreros de la construcción no hay casas ni hospitales, sin médicos, enfermeras y auxiliares no hay salud, sin maestros y profesores no hay educación, sin campesinos la tierra no da sus brotes. El mundo es de los trabajadores, pero pasaron 134 años desde que asesinaron a nuestros 8 Hermanos y aún el mundo no ha tomado nota de lo planteado.

La ciencia y el progreso sólo se ha utilizado en gran parte para perfeccionar el sistema de explotación de un hombre por otro. Se habla del fin del trabajo como si la gente fuera desechable, se quiere imponer la idea de que la tecnología sólo sirve para hacer más y más barato y que en el mayor ahorro está el salario de los trabajadores. La tecnología planteada de esta forma es para generar más plusvalía y por ende más pobreza, aunque quiera imponerse una realidad que no es más que virtual.

Queridos compañeros, hermanos de clase, hoy el mundo está en una encrucijada por una peste que es producto de la devastación del sistema capitalista y la sociedad uruguaya no escapa a esto. Habrá que hacer autocrítica, pero lo cierto es que la derecha y la ultraderecha han ganado terreno político para implantar en una Ley de Urgente Consideración, un programa reaccionario, regresivo en materia económica para las grandes mayorías, concentrador de la riqueza a favor de las corporaciones empresariales y agrarias y como no podía ser de otra forma, represivo, pues busca domesticar la protesta.

¡Que lo sepan! que tengan en claro la rosca oligárquica que hoy circunstancialmente tiene los votos para hacerlo he imponer su programa; los ayuda además una crisis sanitaria que obliga a limitar la movilización en las calles y en las asambleas donde los trabajadores y el pueblo conquistamos nuestros derechos desde siempre.

Pero bien alto les decimos que este 1 de Mayo cada casa será una plaza! y en cada casa resonará la Internacional de los Trabajadores! en cada casa se estará gestando un plan de lucha y que lo tengan presente, que nunca mientras haya clase obrera organizada habrá tregua para los explotadores y así será hasta el día que alcancemos la Liberación de toda la Humanidad!