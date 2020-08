Roberto Sansón Mizrahi

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Lucraban sabiendo con qué riesgo invertían

Roberto Sansón Mizrahi

04.05.2020

Los más codiciosos y agresivos acreedores invirtieron en deuda privada y soberana de países que les pagaron abultadas tasas de interés, en muchos casos tasas de usura. Sabían el riesgo que eso implicaba y ahora que el riesgo se materializa pretenden seguir lucrando. Cuando se obtienen ganancias extraordinarias de deudores riesgosos es porque se está apostando a que el riesgo no se concrete pero, si ocurre, toca asumirlo.

Debieran darse por bien servidos con el enorme lucro obtenido y no abusar de deudores exhaustos sin capacidad de pago. Actúan con la prepotencia de su poder y la impunidad de no hacerse cargo de los efectos destructivos que generan.

Codiciosos acreedores adquirieron deudas consideradas de alto riesgo imponiendo intereses inexistentes en sus países de origen; hoy enfrentan situaciones donde exhaustos deudores no pueden seguir pagándoles esa deuda. Vale señalar que las altas tasas, muchas veces de usura, fueron pagadas con el sufrimiento de enteras sociedades. En algunos casos eran sociedades empobrecidas que para atender imperiosas necesidades de sus pueblos no supieron o pudieron encontrar otras opciones que el endeudamiento. En otros casos, eran sociedades gestionadas por gobiernos neoliberales en complicidad con acreedores que auspiciaron endeudamientos que sólo sirvieron para facilitar fugas de capitales. Ahora, que la crisis sanitaria se suma a la económica el mundo encara una tremenda contracción. En ese dramático contexto impiadosos acreedores extorsionan para cobrar lo máximo posible a países con deudas insostenibles. Una conducta indignante e inaceptable.

Ocurre que esos acreedores no son inversores ingenuos, poco sofisticados, que desconocen los riesgos de cada una de las operaciones que realizan. Todo lo contrario, son grupos altamente capitalizados con capacidad para evaluar dónde, cómo y cuándo invertir. Cuentan con asesoría y gran experiencia para identificar fuentes de ganancias extraordinarias siempre asociadas con alto riesgo. Así invirtieron en bonos que ofrecían elevadas tasas de ganancia acordes al riesgo inherente a esas inversiones. ¿Qué pretenden ahora, haber obtenido ganancias extraordinarias y no asumir las consecuencias del riesgo que sabían existía? Es un fragante abuso de poder que ejercen con diversas complicidades: políticos locales que sabotean a sus países, medios que les son afines, legislaciones impuestas por ellos mismos para proteger sus intereses. Una horrible mezcla de codicias y prepotencias institucionalizadas.

¿Por qué lo hacen? En otro texto aportamos nuestra perspectiva. En esencia una poderosa minoría que controla enormes recursos financieros logró eliminar en casi todo el mundo las restricciones que impedían la aplicación especulativa de esos recursos. Así, la libre movilidad de capitales se transformó en libertinaje para obtener ganancias extraordinarias sin contribuir a desarrollo alguno. La rapacidad se instaló en los mercados financieros imponiendo esas altas tasas de retorno como la "normalidad" de la época. Accionistas, fondos de inversión, bancos y grandes corporaciones internacionales se apropiaron del mundo. El resultado está a la vista: se comprometieron procesos fundamentales que sostienen el devenir del planeta y el bienestar de grandes mayorías. Esos grupos con codicia sin límite no aceptan responsabilidad por el daño que provocan. Lo que les guía y motiva es maximizar el lucro. Les tiene sin cuidado los efectos "colaterales" que provocan, supuestamente no deseados pero previsibles. Tienen luz verde para aprovecharse como sea de cualquier oportunidad para engrosar patrimonios propios y de sus accionistas. Creen que lograron sus fortunas en base al propio mérito, el esfuerzo de la sociedad no les incumbe y al Estado le exigen que no interfiera con su afán de acumulación, excepto cuando estalla una crisis para "salvarse" en base a recursos públicos.

Estos grupos concentrados, inmisericordes acreedores, no suelen tener limpias trayectorias. Muchos de ellos extorsionan con sus préstamos y evaden o, cuando menos eluden, pagar el pleno de sus impuestos. Cuentan con la asesoría necesaria para hacerlo a diferencia del resto que efectiviza el pago de sus impuestos. Para ello utilizan todos los resquicios de la legislación vigente (que ellos mismos condicionaron a su favor); expanden "lo legal" hacia lo ilegítimo pero, además, tal es su codicia que cruzan con frecuencia las fronteras de legalidad que ayudaron a establecer. Son innumerables los delitos y operaciones engañosas que cometieron.

Siendo tan destructivo su accionar ¿cómo no son castigados o, cuando menos, impedidos de operar? Pues el poder que detentan es enorme y con ese se manejan. Como ejemplo, baste señalar que la tercera economía del mundo detrás de Estados Unidos y China no es un país sino Blackrock, el mayor fondo de inversión con sus asociados. Por cierto existen otros grandes fondos de inversión como Prudential Financial, Fidelity, Ashmore, Alliance, entre otros.

Queda claro entonces que el orden normativo vigente, la (des)regulación del movimiento de capitales y hasta los valores y el sentido común impuestos por los poderosos, facilitan que puedan extorsionar a deudores acorralados con total impunidad respecto a las consecuencias de sus actos.

Señalamos que los codiciosos acreedores actúan con complicidades locales, canallas que venden a su patria por dinero y otras prebendas. Esos tránsfugas evaden y fugan cada año millones de dólares de sus propios países creando situaciones de escasez de capitales; en esos contextos gobiernos complacientes se lanzan a sobre endeudarse. En cambio, si se eliminase la evasión y fuga de recursos, los países dispondrían de financiamiento local, genuino y sustentable, para financiar su desarrollo sin incurrir en el gravoso sobre endeudamiento, el más eficaz instrumento de dominación de nuestros países.

Este sometimiento puede ser cortado en la medida que se logre desmontar los motores que reproducen la desaforada concentración de la riqueza y el poder decisional, un proceso liderado por grupos concentrados erigidos en timoneles del rumbo que se le ha impuesto a la humanidad.

La resistencia a ese ordenamiento financiero enfrenta innumerables obstáculos y una justicia establecida para hacerlo respetar. Las respuestas más efectivas pasan por una acción colectiva que sólo la política, sustentada en firmes coaliciones sociales, puede asegurar. Para ello habrá que superar el divisionismo permanentemente promovido por los dominadores que castigan los esfuerzos de esclarecimiento aprovechando mezquindades e intereses subalternos que existen en el campo popular. Un crudo desafío que es imprescindible encarar.

Roberto Sansón Mizrahi. Economista, planificador regional y urbano, consultor, dirigió empresas, autor de Un país para todos, Crisis global: ajuste o transformación, Democracias capturadas y otros libros, Co-Editor de Opinión Sur www.opinionsur.org.ar