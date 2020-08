Inicio | Columnas Te encuentras en:

En Francia como en otros países se preguntan: ¿Quién va a pagar? Porque existe la posibilidad de cancelar la deuda

Carlos Wuhl

05.05.2020

El Presidente Macron, en su último discurso radio-televisivo, dió como fecha de salir del « confinamiento » decretado por motivo del coronavirus, el próximo 11 de mayo.

Fecha en que los ciudadanos de Francia, podrán enviar a sus hijos a la escuela, de acuerdo a un plan estructurado por el Ministro de Educación, Blanquer, pero que solo los alcaldes de las ciudades podrán dar su veredicto final, ya que esta medida es sumamente discutida, ya que diversos elementos, no están al día, para permitir que en medio de esta pandomia, arriesgar la salud de millones de niños, aparte de todo el personal que debe estar dispuesto a encuadrarlos, desde directores de escuela, hasta los participantes de las cocinas donde se preparan los alimentos para los alumnos.

Fecha también, en que con la dirección del Ministro de Economía, Bruno Le Maire, se va a cumplir un axioma decisivo en la dirección de Francia, entrar a la economía, y comenzar a trabajar o esperar el término de la epidemia que azota el mundo.

Pero, cabe preguntarse, ¿como es posible, que se pueda arriesgar en nombre de « salvar la economía » de un país, en medio de una epidema, de la cual aún se discute cuales son los caminos para sanear la población ?. La respuesta, está que dentro de los ya pasados 3 meses en que el coronavirus llegó a Francia, las voces de las medias, y de aquellos que « hacen mover al país », han lanzado la vieja consigna, que nosotros, aquellos que vinimos del 3er. Mundo, conocemos de memoria por tantos años pasados : ¿Quien va a pagar la crisis ?...¿quien va a pagar la DEUDA ?. Por lo cual, esas mentalidades que dominan el mundo del liberalismo, ya han dado su consigna, primero hacer pasar la economía que la salud del Pueblo.

Así, que a partir de este próximo 11 de mayo, es decir dentro de menos una semana, a pesar de todos los gritos de alertas, del mundo cientifico, medical, de la angustia de padres de alumnos, del miedo de familias que deberán emprender el camino del trabajo, todos ellos va a cumplir el paso marcado por el liberalismo económico de que hay que « cumplir » y recuperar « la economía ».

Desde el primer momento que se supo la amplitud de la epidemia, inmediatamente, se buscó buscar el paliativo económico que significaría, que miles y cientos de miles de obreros y empleados, no fueran a trabajar, mientras no habría seguros sobre el estado de salud, y los métodos de atajar la epidemia, desde el primer momento, se buscó el equivalente a lo que va a costar...y también quien, y de que manera se deberá pagar las astronómicas cifras de lo que significaría que los medios de producción se paralicen, las fabricas cerradas, los comercios, los hoteles, todos los sectores del turismo, todos los sectores de restaurantes y cines, y teatros, idem por los festivales anunciados, tanto de musica, teatro, cine...y entre ellos por ejemplo, que el mundialmente conocido Festival de Cine de Cannes no se efecturía, y mismo las Olimpiadas programadas, así como campeonatos de fútbol, también serían, clausurados. ¿Cuanto va a costar ?, ¿quien va a pagar ?, ¿que será de la DEUDA ?....

Numerosos son los economistas « especializados » que han dado su opinión, de lo que a costar y como se ha de « arreglar » la DEUDA, salvo, a mi modo de ver, uno solo, que es un políico, de izquierda, el diputado de « La Francia Insumisa », Jean Luc Mélenchon, y con él una serie de economistas que lo asesoran, ponen en claro y comprensible todo el « mecanismo » de lo que significa LA DEUDA, de porqué surge, y como es posible, no entrar en el dilema de ECONOMIA O SALUD. Ya que en la solución, el verdadero dilema es entre ser HUMANO o importarle más, el « bolsillo de los que todo lo tienen ». Al menos en el texto siguiente, JLM marca un rumbo a seguir.

"¿Es posible cancelar la deuda pública de los estados para restaurar su capacidad de intervenir como inversionista? ¿Cómo se llevaría a cabo tal operación? Como defendemos esta tesis, propongo explicarla con más detalle. Antes de hacerlo, proporciono algunas consideraciones generales sobre la deuda que espero aclaren mi punto más adelante. Sin embargo, debo advertir: todo lo que se propone aquí permanece dentro del marco de los tratados y las leyes europeas vigentes. Esto no significa que los apruebe ni que crea que son insuperables. Todo lo contrario. Pero nuestra propuesta es un plan de emergencia. Él quiere evitar discusiones de principios que rompen o tropiezan con la única fuerza de inercia de los recalcitrantes al gobierno alemán o holandés. Bien, estoy exponiendo. Primero un paseo por las palabras en circulación sobre la deuda.

A propósito de deudas

Pocas personas lo saben porque nunca se enteran. Pero la deuda pública de los Estados es menos importante que la deuda privada. Esto es cierto en todos los países, en la Unión Europea y en general en el mundo. Esta deuda es obviamente la más incierta porque los deudores pueden desaparecer de un día para otro por quiebra o muerte. Grandes áreas de deuda privada están, por lo tanto, a merced de cualquier evento privado a veces pequeño. Este fue el caso de la deuda hipotecaria de alto riesgo en los Estados Unidos: un divorcio fallido arruinó repentinamente largas cadenas de personas, cientos de miles de millones como un efecto de bola de nieve. Lo mismo ocurre con la deuda estudiantil que sigue siendo una bomba de tiempo en los Estados Unidos.

Sin embargo, es al estado que culpan los liberales. Los argumentos están lloviendo. Por ejemplo, los liberales culpan a la deuda del gobierno de pesar sobre el mercado financiero y elevar las tasas de endeudamiento e inversión privada. Lo acusan de generar reembolsos que generan impuestos, que odian. De hecho, creen que el dinero privado debería permanecer en manos de los "inversores" privados, en lugar de los impuestos utilizados por el estado. Para ellos, el dinero siempre es mejor utilizado y colocado por el sector privado y más eficientemente que por el público. Finalmente, difundieron el rumor, repetido hasta el cansancio en los televisores, de que desde cierto nivel, la deuda pública sofoca la economía. Por ejemplo, regularmente escuchamos que más del 100% de la deuda en comparación con la riqueza producida durante un año (PIB) por el país es un desastre. Nunca ha sido probado. Pero, por otro lado, conocemos al menos un país que está más del 200% endeudado y que está lejos de estar muerto: Japón. ¿Cómo evaluar el "peso" de la deuda? En términos de actividad real, una deuda es solo un pedazo de papel. En verdad, lo más importante no es el monto de la deuda sino lo que cuesta cada año en el pago real. Y depende de las tasas de interés a las que se presta el dinero al estado prestatario. No es una tarea fácil. A veces hay grandes sorpresas que van en contra de la intuición. Por ejemplo, ¿crees que cuanto más dinero debes, más intereses pagas? Falso No todo el tiempo. Francia, endeudada por un monto equivalente al 100% de la riqueza que produce cada año, paga 40 mil millones de intereses sobre su deuda pública este año. Es menos que cuando solo tenía un 80% de endeudamiento pero pagaba 45 mil millones. Simplemente porque la tasa de interés era más alta. Mientras tanto, financió los valores que llegaron a término con préstamos más baratos. Sé que estas explicaciones ya marean un poco. Pero no ha terminado.Acaba de leer varias veces que el monto de la deuda pública se comparó con "la riqueza producida en un año (PIB) por el país". Esta forma de evaluar el impacto de la deuda es una operación que se encuentra entre las malas bromas y el truco de magia. Mal chiste: ¿por qué informar el monto de una deuda durante un año cuando debe pagarse en promedio en ocho años? ¿Por qué comparar con toda la riqueza producida durante un año cuando nunca estará disponible para pagar deudas? De hecho, parte se consume de inmediato y el resto no pertenece al estado. ¿Es acaso tener una idea de la capacidad del prestatario? Raro Es hora del truco de magia. Supongamos que todavía queremos poder evaluar la capacidad de pago del prestatario. Pero entonces, ¿por qué no tener en cuenta el patrimonio acumulado por el Estado para evaluar su fiabilidad como prestatario? ¿Y por qué ignorar el hecho de que el Estado prestatario y la Nación no pueden separarse, no hay probabilidad de que desaparezca en el transcurso de un año?¿Desea comprender mejor lo absurdo de una evaluación de la carga de la deuda en comparación con un año de producción? ¡Pregúntese qué representa su deuda para comprar su automóvil o casa en comparación con lo que gana en un año! Obviamente es un cálculo sin objeto o simplemente para asustar inútilmente. Nadie paga lo que debe en un año. ¡Incluso porque no puede hacerlo te lo pide prestado! Porque de lo contrario? Lo ahorraríamos y pagaríamos en efectivo el año siguiente ... Finalmente, ¿por qué tomar como punto de referencia el monto total de lo que se debe en lugar de lo que cuesta el reembolso en el año? En resumen, ¿por qué nunca calcular a partir del peso del servicio de la deuda? Francia produjo 2.353 millones de euros en 2018. Su deuda representaba el 98,4% de la riqueza producida en un año. La figura está destinada a asustar. Pero el plazo promedio de amortización de los títulos de deuda es de 8 años, dije. Algunos títulos tienen incluso 50 años. Pero si esta deuda está relacionada con su duración de ocho años, representa solo el 12% de la riqueza producida durante el mismo período. Ese mismo año 2018, el servicio de la deuda le costó al presupuesto estatal $ 42 mil millones. O el 5% de la riqueza producida. Le gustaría que su préstamo le cueste solo el 5% de su ingreso anual, ¿verdad? Un circuito absurdo pero lucrativo De todo esto, debe recordarse que la deuda es sobre todo una anualidad para los bancos, que son los únicos a los que el Estado puede recurrir para pedir prestado. De hecho, en el marco de los tratados europeos, el Banco Central Europeo no está autorizado a prestar directamente a los Estados. Los estados toman prestado de bancos privados a tasas de "mercado", es decir, de acuerdo con parámetros tan científicos como las calificaciones de las agencias de calificación o el número de solicitantes de préstamos ... Sin embargo, el BCE tiene derecho a recomprar bancos privados con títulos de deuda pública que pueden haber comprado. Si quieren vendérselos.Porque imagina que apenas les gusta hacerlo. Es raro, ¿no es así? ¡Vimos esto con cada programa de compra del BCE! Esto prueba que los bancos no creen en la propaganda de los liberales y en la implicación catastrófica del método de cálculo que mencioné. ¡Los bancos saben que un título estatal, incluso si está mal pagado, es seriedad que nunca se pierde!El resultado de este circuito es angustiante. El BCE adelanta dinero fresco a los bancos privados contra los valores del gobierno y les pide que inviertan. Estos no lo hacen. Toman el dinero y lo ponen en la esfera financiera. Y nadie ve el color en la producción real de bienes. De esta manera, el BCE prestó el equivalente de la riqueza producida por Francia en un año a los bancos privados a razón de 85 mil millones por mes. Desaparecidos!!! Y ni siquiera un punto de inflación adicional como esperaban los economistas centrales. Todo este dinero podría haberse convertido en hospitales, ferrocarriles, instalaciones de energía alternativa. Se ha convertido en una reserva para los bancos en la especulación en la burbuja financiera.Este circuito se puede llamar odioso. Consiste en un puro parasitismo bancario sobre la economía real y los productores, a pesar de que los bancos no prestan servicios a la economía concreta. También puede ser llamado odioso debido a su origen. ¡Porque no es cierto que el Estado viva "más allá de sus posibilidades"!Son los ricos los que están más allá de nuestros medios. Desde 2004, se han beneficiado de la eliminación de 240 mil millones de impuestos si agrego una lista de impuestos espectaculares como el "escudo fiscal" o los recortes y la eliminación de ISF (Impuesto a las grandes fortunas) o las medidas "para empresas" que encontramos luego en dinero fresco pagado en dividendos. Sin mencionar los efectos de la bola de nieve de políticas desastrosas como la que llevó al aumento de las tasas de interés alemanas, sin razón para Francia. Todo esto para respetar las instrucciones de la "serpiente monetaria europea" de la época que unía las monedas entre sí para prepararse para el nacimiento del euro. ¡La auditoría de la deuda ciudadana mostró que le había costado a Francia 500 mil millones de euros por efecto bola de nieve! ¡Sin mencionar los 600 mil millones de euros de deuda adicional generados bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy por el plan de rescate bancario en 2008! Los historiadores de la deuda tienen buenos recuerdos del desastroso préstamo Balladur, que costó más de lo que informó. ¡Y un recuerdo aún más angustiado del préstamo Giscard relacionado con el precio del oro justo antes de que montara "a las nubes", un préstamo que solo benefició a los que aguantaron hasta que el oro sobrepasó varias veces el monto del préstamo. Encontrar el botín Por lo tanto, sabe que el BCE puede mantener valores estatales a pesar de que no tiene derecho a prestar directamente a los estados. Saben por qué y cómo va. No olviden señalar un punto importante: una vez que tiene valores estatales, el BCE por lo tanto cobra los intereses que lo acompañan. Pero sí ! No puede prestar dinero a los Estados, pero tiene el derecho y el deber de tocar el pago por parte de los Estados de los intereses de los préstamos contraídos con los bancos privados y ... a la tarifa fijada por estos últimos. ¡Así es como la parte principal de la ruinosa deuda de Grecia terminó en las arcas del BCE, que recaudó 9 mil millones de euros cada año extraídos de los planes de austeridad de estos desafortunados griegos!¡Esta planta de gas es la Unión Europea y los tratados que la constituyen! Resultado: el BCE tiene el 45% de su balance (su patrimonio) compuesto de títulos de deuda del gobierno comprados a bancos privados. ¡Y esta masa representa en promedio el 20% de las deudas de los propios Estados! ¡Para Francia, es el 18% de lo que debe! ¡Sí, el BCE tiene el 18% de las deudas de Francia a pesar de que no le ha prestado un céntimo de euro! La pequeña cancelación de la deuda. La idea que proponemos tiene lugar en dos etapas. Primer paso: la "pequeña cancelación". Se trata de comenzar transformando estos títulos ya adquiridos por el BCE. No hay necesidad de cambiar los tratados europeos para eso. Los accionistas del BCE, los Estados miembros y, en este caso, los gobernadores de los bancos centrales nacionales pueden tomar la decisión: todos estos valores de deuda, independientemente de su fecha de vencimiento, se transforman en valores "perpetuos". A tasa de interés cero. Esto equivale a que Francia vea borradas todas las deudas resultantes del episodio de coronavirus. Ventaja para el BCE: su balance no está privado del valor de los títulos de deuda. Ella no es robada. Como es un valor que ya posee, tampoco se roba a ningún "inversor" privado.

¿Qué pasa con estos títulos "perpetuos"? Comencemos con la palabra. Si le asusta puedes decir "título de cien años". Lo que equivale a lo mismo. Ya existe Observé entre líneas del Gobernador del Banco de Francia al JDD (diario de los domingos) quien se pregunta si "no debería extenderse con el tiempo la duración de las deudas". Vocabulario de banquero « que guarda el as en la manga ». Esto significa "reestructurar" la deuda. En resumen, este es el escenario de la pequeña cancelación que toma forma. Nota de paso: ¡la deuda de los estados ya es perpetua, porque nunca la pagan! ¡Piden prestado para pagarlo! Lo perpetuo, entonces, es el enriquecimiento injusto de los bancos privados. Otro pequeño comentario. La transformación de la deuda estatal en deuda perpetua también tiene una ventaja para el sistema bancario en general. De hecho, los Estados pueden considerarse más solventes ya que están menos endeudados. Costo de la operación: 0 euros para cualquier persona. Y, por supuesto, a tasas cero (mientras que las tasas actuales son negativas), la deuda se derrite a la tasa de inflación. Sin dolor Sin quiebra Sin hiperinflación. Sin guerra La gran cancelación de la deuda estatal Estoy llegando al segundo paso. En las mismas condiciones, todo el stock de deuda pública debe transformarse en deuda perpetua. Entendimos el mecanismo. Ahora enumeraré las ventajas. El primero se aplica a todos. Al final de la crisis, los Estados tendrán que pagar sus deudas y hacer otras nuevas para financiar "la recuperación". Cuando todos quieren comprar lo mismo y no hay suficiente para todos, sabemos el resultado: los precios suben. Aquí, serán las tasas de interés. ¿Es razonable hacer que el dinero sea más caro cuando queremos recaudar? Segunda ventaja, una vez liberada de la deuda, se puede planificar la redefinición de la forma de producir e intercambiar, energía, infraestructura pública, etc. Y podemos pedir prestado de nuevo. Para Francia, a partir de una cancelación global de este tipo, mientras se mantiene dentro de los clavos de los tratados europeos, es decir, con un techo del 60% del PIB, esto daría una capacidad de endeudamiento de 1380 mil millones. No será necesario ir a buscar tantos a la vez.No solo porque no podemos gastarlos a tiempo, sino sobre todo porque el plan de financiación de Francia puede pasar por otros canales. Les recuerdo que si eliminamos la ventaja fiscal de las inversiones fuera de Francia del seguro de vida y solo la mantengamos en las inversiones en Francia, tendríamos 750 mil millones para invertir. A lo que agregaremos los 400 mil millones de "la librta de ahorro A"(Forma de ahorrar mas popular en Francia). Nuevamente, 1300 mil millones. Total: más de un año de antelación, solo por eso, con poco o ningún cambio en las normas europeas existentes y el sistema francés actual.Obviamente todos estos cálculos se hacen "con un cucharón"(groseramente) como dicen. Pero están documentados. Y, además, el método ya está implementado en otros lugares. El banco central de los Estados Unidos compró todas las deudas del país, deudas públicas y deudas privadas. Es asombroso pero es verdad. El balance de este banco, por lo tanto, se duplicó durante la noche. Este es un salto increíble en la deuda del estado más endeudado del mundo. Estados Unidos ya debe $ 23 billones, o el 27% de toda la riqueza del mundo, y más que el valor de todo el comercio mundial. No los paralizó. Mientras tanto, la Unión Europea ha decidido hacer un súper plan de recuperación de ... 545 mil millones de euros. Lamentable.Y lo que es peor: la mayor parte de esto se compone de pagos diferidos y garantías de préstamos. Pongamos esta suma en relación con el PIB de los países de la Unión Europea: ¡12,000 mil millones por año! En cualquier caso, estos 545 mil millones son apenas una cuarta parte del plan de financiación que el BCE había llevado a cabo en los meses anteriores. Y eso es apenas más de los $ 400 mil millones en el "gran plan de estímulo" de Juncker en 2014 cuando el crecimiento se estancó. ¡Esta vez, la recesión es de 9 a 10 puntos solo para Alemania! Basta decir claramente: la crisis social va a ser terrible Si no se revive la economía productiva, el impacto de la recesión destruirá millones de empleos en todo el mundo, interrumpiendo las largas cadenas de dependencia de la capacidad productiva.Con condiciones y métodos capitalistas iguales, la violencia del choque económico tendrá, por lo tanto, un impacto social de gran magnitud. Que siempre ha sido traducido a la historia por grandes agitaciones políticas. No estoy desarrollando aquí. Quiero llamar la atención sobre otra cosa. Los observadores que no son inocentes, saben que la competencia por el fin de la crisis para dar una ventaja comparativa ha comenzado. Ese es el estado mental que reina. La fecha de liberación de los alemanes desde el confinamiento es una ilustración sorprendente de esto. Por lo tanto, es necesario intentar dos operaciones al mismo tiempo: encontrar crédito en grandes cantidades y hacer que el modelo de producción se vuelva verde y reubicar los aparatos de producción para reducir las cadenas de interdependencia demasiado largas que los constituyen de principio a fin del planeta. El contexto habría sido útil si lo hiciéramos porque no hay una mejor preparación para las conmociones que seguirán: la de otras epidemias que ahora son seguras y la del cambio climático. Si no, recordemos que de los dos callejones sin salida anteriores de la economía capitalista mundial surgieron dos guerras mundiales que casi se llevaron la civilización humana.



