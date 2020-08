Jorge Ángel Pérez

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Cuba: COVID-19 y ancianidad

Jorge Ángel Pérez

19.05.2020

Ana tiene 70 años y todavía trabaja. Ana barre y limpia el piso de seis oficinas, incluida la del director, y también los dos baños, el pantry, el portal, y hasta el patio central enorme, pero aún así no le alcanza el sueldo que gana en Cuba con tanto sacrificio, con tanto trabajo.

Ana prepara muy temprano las meriendas que vende luego a sus compañeros de trabajo, y también les hace los mandados, cualquiera, y "por dinero". Ana dice que no puede permitirse el cansancio, y que mucho tiempo pasará acostada cuando muera.

Ana pidió vacaciones cuando la COVID-19 "puso mala la cosa", entonces encontró una manera de "sacarle dinero al bicho". Es peligroso lo que hace, es agotador, ...pero resuelve. Ana pasa la noche entera en una cola. "Llego después de que se acaba la novela brasileña", y allí pasa toda la madrugada, y en la mañana toma un café, y come un "pan con algo", y sigue en la cola. Ella "marca" para cinco personas, eso me cuenta, y cuenta los dedos de su mano izquierda con el índice de la derecha, para que no queden dudas.

Ana llega a los alrededores de la tienda "Maravilla", en la Calzada del Cerro, sobre las 10 de la noche, y casi siempre está entre las primeras, aunque hay cuatro o cinco mujeres, tan ancianas como ella, que algunas veces se le adelantan. Y cuando le digo que me parece un sacrificio enorme para su edad, muestra su acuerdo, pero acota: "Es sacrificado y peligroso pero me busco unos pesitos". Ana es una guerrera, a pesar de su edad avanzada, que responde con una sentencia: "Barco varado no gana flete", y yo le respondo: "No gana flete pero si un catarro, una neumonía, la COVID-19". Ella se ríe, se encoge de hombros y asegura que su día está marcado.

Ana reconoce el peligro, sabe que no es bueno para una anciana pasar toda una madrugada en la cola y evadiendo la mirada de los policías que pululan por la zona. "En la noche son menos, pero siempre hay", me dice, y también que ellos están allí para evitar las colas en la madrugada, pero ella les brinda un traguito de café. "Algunos me regañan y otros me amenazan, y muchos se hacen los de la "vista gorda". Así dice esta mujer que pasa toda la noche a la intemperie y bajo el sereno de la madrugada. Ella reconoce el peligro, pero asegura que su trabajo es "rentable" en Cuba, y yo me río a escondidas.

Alguien me habló de Ana hace unos días, me dieron las señas y la busqué en la cola. "Mañana entra pollo", me dijo, y también que ella separaba cinco turnos cada noche y que la mayoría de las veces vendía cuatro y se quedaba con uno, que con los cuatro CUC que conseguía compraba "alguna cosita" para ella, y que tenía una hija enferma, inválida, en la casa, que no tenía otro remedio que hacer esos sacrificios. "Hay quien tiene un hijo en el yuma, pero yo tengo a la mía en la casa, en un sillón de ruedas".

Ana me dio cada detalle. Ya tenía comprometidos tres de los cuatro turnos que vendía. "Si quieres el que queda te lo vendo, hoy es un CUC, mañana puede ser más", y yo dije que sí, que lo quería, que lo necesitaba, que tenía el refrigerador vacío, y hasta le dije, para contemporizar, que el día anterior había comido unas papas a las que rocié un tín de aceite con ajo y una pizca de puré de tomate..., "trato hecho", dijo ella, y yo le di el CUC, y una sonrisa y las gracias, y me quedé junto a ella, que me mostró el lugar exacto donde "te toca".

@Alexandre Meneghini / Reuters / Sputnik

Cinco horas después estaba casi frente al mostrador, detrás de otros tres desconocidos a los que Ana había vendido un turno por 1 CUC, yo delante de ella. "Yo siempre soy la última -me advirtió-, pa' que no se enrede la cola". Por fin estuve delante de la tendera, que dio malas noticias: "¡Se acabó el pollo! Puedes comprar dos paquetes de salchichas, un pomo de aceite, dos jabones y tres 'pequeñísimos' paquetes de detergente", nada más.

Ana se encogió de hombros cuando la miré, quizá temía que yo quisiera el dólar de vuelta, pero le respondí de igual manera, levantando los hombros. Ella, para que me quedara tranquilo, me dijo que podía ir al día siguiente, pues escuchó un runrún de que vendría pollo, y otra vez salchichas, y que hasta podría comprar otro pomo de aceite "pa' revenderlo", que en la calle estaban casi a cuatro CUC..., y le dije que quizá volvía, pero no volví, porque me espantan las colas, aunque sé que tendré que volver, que tendré que buscar a Ana y ofrecerle un CUC, o quizá tres para que me guarde un turno.

Y sé también que ella estará allí, presta a servir, porque necesita de unos CUC para comprar luego comida para alimentar a su hija encamada, aunque quizás no exista la hija y sea solo un paripé de Ana para despertar un poco de compasión para justificar el cobro, que no tiene que ser justificado, porque ella pasa la noche entera sentada, y bajo el sereno, porque no le alcanza el salario, porque tiene muchos años y una hija enferma, porque está desamparada aunque le aumentaran "unos pesitos" a su salario, aunque la retórica del poder asegure que Ana y todas las señoras como ella están muy protegidas, cuidadísimas, y no sea cierto.

Y eso que Ana hace es un lugar común en Cuba. Ana, como otros ancianos, pasa las noches bajo el cielo oscuro, abrazada por un aire húmedo y letal. Ana, como tantos otros viejos, se procura la vida muy cerca de la muerte, y mañana estará más somnolienta, más débil y más vulnerable. Ana podría formar parte, como muchos ancianos en Cuba, de esas frías estadísticas en las que los muertos no son más que números y nombres olvidados. Ana debía pasar la noche en su casa, en su cama, lejos del frío y protegida del sereno, del aire contaminado por bichos chinos, pero tiene que procurarse la vida y devolver a otros las trampas que antes le dedicaron a ella.

Nació en 1963, es autor del libro de cuentos Lapsus calami (Premio David); la novela El paseante cándido, galardonada con el premio Cirilo Villaverde y el Grinzane Cavour de Italia; la novela Fumando espero, que dividió en polémico veredicto al jurado del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 2005, resultando la primera finalista; En una estrofa de agua, distinguido con el Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar en 2008; y En La Habana no son tan elegantes, ganadora del Premio Alejo Carpentier de Cuento 2009 y el Premio Anual de la Crítica Literaria. Ha sido jurado en importantes premios nacionales e internacionales, entre ellos, el Casa de Las Américas