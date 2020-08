William Marino

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

La Comunicación o la incomunicación

William Marino

19.05.2020

¿Qué comunico y que no? ¿Qué informo y que no? ¿Que propagandeo y que no? Son tres cosas que juntas o separadas se pueden decir o no. Se puede hablar y escribir mucho sin decir nada, es decir podemos decir no pero sin decir, porque para que decir si ya lo dije antes. Un poco el lenguaje de Mario Moreno, con su personaje Cantinflas.

Vivimos en la era de más comunicación, pero la incomunicación es cada vez mayor. Ya ni hablemos de la comunicación en los adultos y los jóvenes, pues ambos poseen lenguajes diferentes. Pero también el encierro, NO por el Bicho este que anda recorriendo el mundo, sino el encierro que tienen los seres humanos en edificios y/o barrios enrejados, en los cuales no se conocen en entre sí, y lo que es peor: ni se saludan y nada saben unos de otros. Estos son los barrios privados, donde nadie entra ni sale sin decir a donde va o de donde viene. Si vivís solo, te podes morir tranquilo solo, que nadie sabrá nada de ti hasta que el olor se nauseabundo y los vecinos se quejen.

El mundo del siglo 19 y 20, aquel de las grandes emigraciones, por los motivos que fueran: religiosos, de aventura, por probar fortuna, por enfermedades, por guerras, los perseguidos políticos, todo eso se ido terminando. Es más hoy se levantan muros como aquel de Berlín, si el que sirvió mucho al pretexto de la guerra fría, que no fue único pues hoy existen, hace ya años, muros que separan países como lo son el construido por Israel con Gaza y/o el de EE.UU con México, o como el que construyo España en África. Pero también existen los muros invisibles a la vista, aquellos que impiden el cruce del mar Mediterráneo. O las escuelas para ricos y escuelas para pobres. Todo tiende a la incomunicación o al odio entre los seres humanos.

Podemos decir que el Bicho, ayudo y mucho a los grandes gobiernos occidentales, al crear con esta peste, un pánico como nunca visto tal vez en los últimos 150 años. Como surgió el Bicho, nadie los sabe a ciencia cierta, tal vez en algún laboratorio o de pronto por eso que llamamos azote a la humanidad. La cuestión es que el Bicho a paralizado economías de primer nivel como las de EE.UU., China, Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda, España, Australia, Brasil y podemos seguir. Pero en todo el mundo el que saldrá más jodido, serán los más pobres los más, desprotegidos. ¿Sera por eso que Manini Rios quiere reglamentar los sindicatos? Porque guste o no el sindicato es el protector del trabajador, organizado o no.

Hoy leíamos un encabezado del diario de los EE.UU. The New York Time, algo muy lindo e interesante el tema es practicarlo. "Creemos que el gran periodismo tiene el poder de hacer que la vida de cada lector sea más rica y satisfactoria y que toda la sociedad sea más fuerte y más justa". En nuestro país, como en el resto del mundo, occidental y cristiano, esto no se practica por parte de los grandes medios de comunicación ni por equivocación. Seguro los grandes medios de comunicación y desinformación son empresas que se montaron para ganar dinero. Las mentiras y las verdades a medias están a la orden del día, pero lo peor de todo es el ignorar las realidades, buenas o malas, pero ignorar es lo peor que puede suceder, es ignorar algo que está ahí. El repiquetear algo tan burdo, como que la violencia domestica con este gobierno había bajado un 80 % era tan ridículo que quien lo dijo la vicepresidenta Argimon tuvo que salir a decir que no era así, que habían mal interpretado lo que había dicho. ¿Esa desinformación se corrige o se deja correr? El tema es según el aviso. ¿Informo o desinformo? El diario defensor de la dictadura dijo lo primero "a todo grito" luego decía que no era así y da toda una explicación al mejor estilo de Cantinflas. Esta pandemia, el Conavid 19, en el Uruguay o el mundo no nos ha traído tantas muertes como otras pestes en el mundo, como han sido: el sida, la sífilis, la fiebre amarilla, la peste negra, la tuberculosis, el sarampión, la viruela, la lepra, la poliomielitis, la gripe española, podríamos seguir nombrado pestes. Pero esta nos trajo, o los medios de comunicación nos lo impusieron uno de los mayores peligros: que es el miedo. ¿Sera el miedo a la muerte? Nos impusieron andar con mascarillas, lavarnos las manos seguido, con abundante jabón. Desinfectarnos con alcohol en gel y....... los fabricantes de estos hicieron su agosto en pleno marzo. Pero es lo obligatorio porque de esta "nos cuidamos entre todos o nos contagiamos todos", eso sí se enriquecen unos pocos. Porque esos ni impuestos pagan, son los que pondrán dinero para recuperar los centros fabriles o comerciales, el decir de nuestro Presidente. Son los que traerán sus dineros mal habidos de los paraísos fiscales, LUC mediante El trabajador, son casi 150.000 los que están en el seguro de paro, bien gracias. ¿Pero quien comunica esto?. Habrá que empezar a vender ajo y perejil en la feria para hacerse millonario y poder comprar un centro comercial.