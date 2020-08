Selva Andreoli

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

¡Presente!

Selva Andreoli

Los escucho y repito con ellos, año tras año… PRESENTE!

Conocí a algunos de ellos, pero todos me interpelan desde las pancartas, sus miradas parecen decir: luchamos por ustedes, pero no tuvimos suerte, no pudimos escapar al terrorismo de estado.



Y no puedo evitar recordar mi juventud, los compañeros que fueron torturados, algunos desparecidos, el miedo que nos acechaba todos los días pero no nos inmovilizaba- aquella fue una época triste, gris y dura - y el cinismo de algunas respuestas de aquel entonces: "señora, seguro se fue con una mujer a otro país, aquí no está" ; así le respondían a mi ex suegra - cuartel tras cuartel-, cuando preguntaba por mi cuñado, desaparecido por más de 4 meses, y por fin hallado, como una sombra de lo que fue, en el Batallón de Artillería de La Paloma.

Pero... ¿y los que nunca aparecieron?, ¿los que surgen -aún hoy- como fantasmas en el recuerdo de su familia, de sus amigos? Durante los primeros años, tuvieron la expectativa de que quizás estaban en algún rincón, presos, aún vivos. Luego, con esa esperanza desgastada, y la necesidad de hacer el duelo con un cuerpo, aunque sea, con unos huesos, se acostumbraron a la ausencia teñida con la angustia de no saber, ¿dónde están?, ¿cómo fue?, ¿qué pasó para que se ensañaran tanto como para matarlos y desaparecerlos, cuando algunos eran apenas adolescentes con responsabilidad de adultos?



Porque eran - en su gran mayoría - jóvenes, idealistas, pasionales, siempre rebeldes frente a la dictadura, sin más pecado que ése: su convicción de que era preferible luchar que ser sumisos ante el poder militar.

Hasta ahora - al cabo de más de 40 años-, la inmensa mayoría de esos casi 200 uruguayos, permanecen ocultos en las tinieblas del silencio de sus victimarios. Y hemos hecho poco. Hay que decirlo con vergüenza. Hemos podido, y no hemos querido avanzar más. Hemos perdonado a varios, sin arrepentimientos y sin que reconocieran sus culpas. Siguen cobrando sus jubilaciones privilegiadas, en algunos casos presos en casas con piscinas, y en otros apenas señalados, pero no juzgados como corresponde.



Y ahora, que pasó tanto tiempo, algunos se preguntan: ¿por qué no dar vuelta la página?, ¿por qué no enterrarlos de una vez en el olvido? Y esa sería la mayor afrenta a esas vidas generosas. Que hoy, nos olvidáramos de ellos; por comodidad o por miedo, o por simple decisión de no mirar atrás, y no rescatáramos su memoria.





Este 20 de mayo fue distinto, porque no hubo marcha; interminable marcha que se hace desde hace 25 años - con frío, con lluvia, o con calor -, convocando a todas las generaciones, a gente de diversos partidos que entendió que ésta es una causa nacional, a personas en silla de ruedas, a familias con sus bebés a cuestas, y con ese silencio ensordecedor, que llenaba 18 de julio. A veces, llegando a la intendencia ya comenzábamos a escuchar los nombres, a cantar el himno, porque la multitud había colmado la avenida y no podíamos avanzar hacia la plaza.



Cuando esto comenzó, hace 25 años, éramos apenas un grupo de uruguayos que dábamos la vuelta a varias manzanas en fila de a uno, silenciosos, para converger con una flor en la Plaza Libertad. Al paso de los tiempos, se convirtió en la mayor marcha popular, la más heterogénea, la más emotiva, y también la que - lejos de desunir a los uruguayos-, los convoca a una reflexión: para que haya un NUNCA MAS, tiene que haber memoria, y tiene que haber respuesta al reclamo justo, pero no cumplido: ¿dónde están?



A menudo me pregunto, ¿cuántos de estos asesinos han vivido todos estos años a la sombra del silencio cómplice, a todos les hemos pagado su sueldo sus jubilaciones, han ascendido en sus carreras militares, y quizás han brillado en algunos gobiernos?; cuando no fueron más que unos cobardes, torturando, violando y matando a gente indefensa.



Muchas veces me pregunté, ¿por qué no hablaban?, incluso cuando se les dio la oportunidad de que lo hicieran en el anonimato, y procuraran un descanso ante tanta angustia de padres, hijos, parejas, amigos, que buscaban la verdad. Ni un gesto de arrepentimiento.



¡Cuántos jóvenes, en el comienzo de sus vidas, fueron arrebatados a sus familias, a sus sueños, a sus esperanzas! Confiados de que lo que hacían serviría a todos los uruguayos para derrotar a quienes ofendían los símbolos patrios, el uniforme militar, la tradición democrática de nuestro pueblo.



Y nosotros hoy, no podemos más que honrarlos. Porque lo peor sería que los hagamos desaparecer una vez más con nuestro olvido, con cerrar la herida que no sanó, y va a seguir supurando.



Confieso, no espero gran cosa de esos militares deshonestos, que fueron capaces de cualquier atrocidad en aquellas épocas oscuras en que se creían impunes. Pero no podemos bajar los brazos, y por un mínimos de respeto ante tanto sacrificio, ante tantos compatriotas vencidos en mala ley, claudicar y no seguir diciendo: presente! , y reclamando: ¿dónde están?



Aquí estamos, porque sin memoria no podremos mirarnos al espejo y contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, que alguna vez también nos jugamos la libertad y la vida, pero tuvimos suerte. A ellos, nuestro recuerdo por siempre.