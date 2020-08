Marcelo Marchese

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Un verdadero ¡Nunca más!

Marcelo Marchese

22.05.2020

Cuando pretendían masacrar a los indochinos con el superior propósito de robarlos, los cultos franceses descubrieron que una manera muy eficiente de limitar la resistencia de aquellas gentes era no devolver los cuerpos a las madres de los muertos en combate, pues eso desmoralizaba a la población.

Los norteamericanos recibieron esa experiencia y la llevaron a la práctica en la Guerra de Vietnam y luego la extendieron cuando asesoraron, financiaron y educaron a los militares que perpetraron horrorosas dictaduras militares en América Latina.

¿Qué pretendían estos astutos asesores, financiadores y educadores imperiales? Destruir el tejido cultural de los pueblos de América Latina, pues el tejido cultural, la cultura, es lo que determina la capacidad de resistencia de un pueblo.

Las madres llamando aquí y allá, recorriendo comisarías, hospitales, morgues, las familias reunidas preguntándose hasta cuándo preguntar o si ya debían dar por muertos a sus hijos, si no sería matarlos del todo, preguntándose si vender la casa para ir a denunciar a un país civilizado lo que venía sucediendo en sus países, y mientras tanto, el vecino llamando a la comisaría cada vez que veía una reunión sospechosa, aquel otro que pensaba que aquellas torturas atroces eran sólo resultado de una imaginación calenturienta, el miedo, el no hablar con el otro, el no decir nada, el taparse la boca, el no contestarle nada al niño que preguntara, no sea cosa que se fuera de boca en algún cumpleaños, todo aquello era desmoralizador y actuaba como un ácido que se vierte sobre un tejido.

Los pueblos tienen largos procesos que cambian su sensibilidad, hasta que viene una dictadura y haciendo todas estas aberraciones, logra, en diez años, destruir el tejido cultural de una manera que, en tiempos normales, llevaría cien años.

Una cosa es que esta destrucción del tejido cultural a base de sufrimiento lo haga un imperio extranjero que luego se lleva todo lo afanado al Louvre o al museo que fuere, y otra cosa es que lo haga tu propio Estado, cuando la función del Estado es protegerte, precisamente, y no desaparecerte y castrarte y violarte y engañarte.

Hasta aquí la cosa es muy clara, pero ahora veamos este asunto de un verdadero ¡NUNCA MÁS!

Existen dos enfoques muy diversos entre aquellos que dicen ¡NUNCA MÁS!

Por un lado están los que denuncian el terrorismo de Estado que sufrimos, pero en absoluto denuncian el terrorismo de Estado si ese terrorismo de Estado lo ejerce China, Cuba o algún otro régimen autodenominado de izquierda. Ahí ya no es terrorismo de Estado para estas gentes de muy dudoso odio al terrorismo de Estado. Si alguien les dice que sí, que es flor de terrorismo de Estado, te lo niegan, tal cual te lo negaban los ignorantes cuando en plena dictadura militar les decías que estaban torturando gente.

Pero aquí no acaba la cosa con estos dudosos amigos del ¡NUNCA MÁS! Si el asunto es enfrentar la destrucción del tejido cultural, que es lo que pretendía el terrorismo de Estado, no es tema de su interés, van y apoyan a cualquier trasnacional que venga a arrasar, contaminar, robar, fundir, hundir, despoblar el campo y limitar nuestra soberanía, siempre y cuando quien habilite a esa trasnacional sea su partido, el partido de los buenos.

¿Entonces qué pasa con estos dudosos amigos del ¡NUNCA MÁS!? Tranzan a escondidas, como todos sabemos, con los terroristas de Estado y los cobijan, los protegen, homologan sus horrorosos tribunales de honor, apoyan los comunicados 4 y 7 y cantan loas a los "militares progresistas" y hacen bochornosos Pactos del Club Naval para arrojar un tsunami de agua helada sobre un ascendente movimiento democrático, pero luego ponen caras graves y participan en las marchas del 20 de Mayo (esta vez privilegiaron la pantomima del Coronavirus) para cumplir con un ritual como cumple con un ritual cualquier religioso, pues se trata de eso, de un ritual religioso donde uno exculpa sus pecados: apoyar trasnacionales que nos destruyen y apoyar a Mefistófeles siempre que puedan, pero lavar las culpas el 20 de Mayo y así poder seguir empedrando el camino del infierno de nuestro pueblo y su cultura.

Por otro lado hay gente que odia el terrorismo de Estado, sea llevado a cabo por los malos o sea llevado a cabo por los que se autodenominan buenos, cuya gran diferencia con los malos, es que los malos admiten que son malos y no te toman por idiota. Te fajan de lo lindo, pero no te hablan de los Derechos Humanos.

Estos que odian el terrorismo de Estado de forma sincera, sospechan que si los buenos hubieran triunfado sobre los malos, se hubieran convertido en poco tiempo en nuevos malos, pues eso es lo que ha venido pasando a lo largo y ancho del planeta a lo alto y profundo del tiempo, y cuando estuvieron en el gobierno lo demostraron, pues fueron de rodillas a suplicarle a UPM que viniera a invertir acá, que les regalaríamos cinco mil millones de dólares, que les entregaríamos un río, que los dejaríamos redactar nuestros planes de estudio y que les dejaríamos perpetrar otras fechorías.

Los auténticos enemigos del ¡NUNCA MÁS! no necesitan participar de rituales religiosos para purgar tristes pecados, y sobre todo, se preocupan del ¡NUNCA MÁS! ahorita, pues el pasado es bastante irremediable, pero la entrega de nuestra soberanía, y la destrucción de nuestra cultura, que para eso vino el terrorismo de Estado de aquí, acá, y acullá, sucede justo ahora, y es algo que debemos enfrentar.

Cada cual sabrá si debe andar limpiando una vez al año sus culpas, o si le preocupan todas las madres, sean de donde sean, a las que los malvados les asesinan los hijos, pues los malvados se disfrazan de esto y aquello, pero sólo son vestiduras para engañar a los tontos, los malvados son malvados y logran su objetivo cuando destruyen nuestra identidad, y últimamente, lo vienen haciendo de lo lindo, y algunos de nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos y por eso, no andamos con disparos de armas de fuego que luego despierten a espantosos monstruos, sino que nos plantamos de frente ante nuestra gente y le decimos lo que pensamos, ya que no tenemos nada que esconder, ni financiamientos que cobrar, ni pleitesías indignas que rendir.