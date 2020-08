Verónica Lay

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Retorno a las clases presenciales. ¿Qué diferencia hay entre CUÁNDO Y CÓMO?

Verónica Lay

23.05.2020

Cuándo: Enlaza oraciones mediante el concepto de tiempo. Cómo: Encabeza oraciones sin antecedente que expresan el modo o la manera en que se lleva a cabo la acción del verbo del que dependen.

Por lo tanto CUÁNDO se retoma la presencialidad en los centros educativos es indicar qué día comienza. Si comienzan el 1 de junio, el 15 de junio o el 29 de junio. Esto ya se sabe desde el 21 de mayo.

CÓMO se retoma la presencialidad en los centros educativos es indicar el MODO, la MANERA de llevar a cabo ese comienzo.

Ese CÓMO es lo que demanda más tiempo, más pienso y es en lo que las autoridades de la enseñanza debieron pensar durante estos 2 meses en que la educación se realizó en forma virtual.

Ese CÓMO era lo que yo esperaba que las autoridades diseñaran durante estos 2 meses. Porque desde el 13 de marzo en que se suspendieron las clases presenciales, se debió pensar en el CÓMO retomarlas.

Esta pandemia los tomó por sorpresa y se tuvo que suspender la presencialidad. Así fue que la mayoría de los docentes hicimos lo que pudimos, comenzamos a estudiar, y probar con uno y otro medio con el objetivo de realizar el acto educativo. Y nos reinventamos, porque tenemos vocación de servicio y además somos tercos. No se planificó. A pesar de tener una plataforma CREA, no se había capacitado el personal docente. No nos detuvimos a quejarnos, no nos detuvimos a exigir. Nos arremangamos y apechugamos. Y el acto educativo virtual es una realidad. Porque muchos docentes lo hacemos posible.

El CÓMO comenzar, estaba en manos de las autoridades desde el mismo 13 de marzo.

Desde las primeras semanas, semana a semana los docentes tuvimos que mandar información de la participación de los estudiantes: cuántos participaban, cómo participaban, si lo hacían desde CREA, desde whatsapp, o por correo electrónico. Los docentes además de ingeniarnos a dar clases a distancia, teníamos que destinar tiempos en informes que pensábamos eran utilizados por las autoridades justamente para pensar en el CÓMO.

Una gran cantidad del estudiantado no se conecta por falta de conectividad en sus hogares. Lo dijimos en todos los informes que escribimos y subimos. Esa era la GRAN dificultad. Además de que muchos estudiantes no tienen los equipos adecuados para trabajar y lo hacen desde un celular prepago que en situación de pobreza no pueden cargar, por lo tanto se vinculan solamente por whatsapp. Esto fue informado a las autoridades. Estaba en sus manos garantizarles el 100% de la conectividad a todos los estudiantes para que la brecha educativa no se agrandara. No se hizo. Se optó por el retorno a la presencialidad pero además, de forma voluntaria. Dejando en manos de la familia algo que tiene que estar en manos del ESTADO, porque no hay que olvidar que la educación es un derecho y es obligatoria.

Y llegamos al 21 de mayo y nos encontramos con una conferencia de prensa (anunciada 10 días antes) donde se comunica el CUÁNDO y de una forma bastante confusa y del CÓMO una total nebulosa llena de expresiones de deseos y frases hechas y pocos hechos. Porque le entrega la responsabilidad del modo del retorno a la presencialidad, a los Centros Educativos. Con la falsa libertad de acción, se sacan una responsabilidad de arriba.

El CÓMO no existe prácticamente.

El CÓMO queda en manos de los Centros Educativos que en 1 semana tienen que planificar y llevar adelante.

Las autoridades tienen la cantidad de salones que tiene cada Centro de Enseñanza, tiene la cantidad de estudiantes que tiene cada grupo. Además tienen la cantidad de estudiantes que no han participado del acto educativo virtual. Era tan difícil planificar el CÓMO? Era tan difícil indicar a las autoridades de los Centros Educativos que el CÓMO estaba en sus manos con tiempo?

¡Y no hablemos de los Protocolos! 2 meses sobran para haber escrito el Protocolo de funcionarios y Docentes (que quedó firmado la semana pasada) y el de los Estudiantes (que aún no existe). En 2 semanas los Centros Educativos deben asegurar la implementación de todas las medidas sanitarias que exige el Protocolo: compra de tapabocas para todos los docentes, para todos

los días (son descartables), compra de alcohol en gel, alfombra para desinfectarse los pies al entrar al local educativo, toallas de papel para todos los baños, jabón líquido para todos los baños, por nombrar algunas cosas. Y aún no se sabe qué insumos demandará el Protocolo para Estudiantes.

Cabe destacar que se debe capacitar sobre un Protocolo. No es lo mismo difundir que inducir. En el Protocolo para funcionarios y docentes dice "difundir (inducir)" y no es lo mismo. Inducir es CAPACITAR. Es realizar una charla explicando todos los puntos del Protocolo y la importancia y obligatoriedad del cumplimiento del mismo. Se registra la Capacitación con la firma de todos los capacitados. Esto no es lo mismo que difundir que es adjuntar el Protocolo a un correo electrónico y apretar "enviar" o colgarlo en una cartelera. Lo mismo se debe hacer con los estudiantes.

Hasta ahora los docentes no sabemos CÓMO vamos a comenzar. No es lo mismo la Educación primaria, donde un maestro tiene un grupo, a secundaria o UTU donde el grupo se comparte con varios docentes que trabajan en varios Centros Educativos.

Por lo tanto la solución de partir los grupos en 2 o en 3 que en primaria podría funcionar, en secundaria implicaría que cada docente tendría a 1 alumno en clase cada 15 o 21 días!!! O sea que la presencialidad atrasaría aún más el cumplimiento del programa. O pretenderán que los docentes demos la clases en forma presencial y luego desde nuestra casa? En qué horario? Porque la presencialidad implica que el docente esté en el Centro Educativo las horas que tiene asignado y en distintos Centros. La gran mayoría de los docentes, sufrimos el multiempleo teniendo que correr de un Centro a otro, para lograr un salario más o menos digno.

Cuando escucho a las autoridades educativas me desaliento.

Al comienzo la falta de planificación, y lo justificaba porque la pandemia les había caído de sorpresa y esto de la virtualidad no era muy conocido. Pero después de 2 meses no pensar en el CÓMO me parece una falta total de responsabilidad.

Haber estado 2 meses para planificar el CUÁNDO, es totalmente pobre e irresponsable, porque el CÓMO es lo más importante.