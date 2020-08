Luis E. Sabini Fernández

Comunismo, democracia y hegemoníaLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesCuestión de “honor”Franja de Gaza: un diseño israelí de muerteGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónHistorias Reales. Capitulo 31. Cristino en la Punta. Primera parteAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayElecciones: pasado y futuroAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadNotas sobre la actual pandemia XVI. ¿Qué otros grupos corren alto riesgo de contagio?La pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteReunidos alrededor de la banderaRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Corte Penal Internacional (CPI) y contraofensiva del Estado de Israel

Luis E. Sabini Fernández

26.05.2020

Si nos dejamos llevar por el periodismo platense, regional y masivo, vamos a introducirnos en una materia estratoférica o galáctica. Sin embargo, trata de usted lector, de mí, de nuestra sociedad, de Occidente...

Desde 2015, cuando ingresó a la Corte Penal Internacional un legajo que acusaba al Estado a Israel de crímenes de guerra contra la población palestina, pasaron casi 5 años, y los jueces de la corte, que cuenta con Fatou Bensouda, una eminencia judicial que ejerce como fiscal de la corte y ha sido considerada entre los cien seres humanos más importantes de nuestro presente, no terminaban su dictamen.

Algunos "signos" preocupaban a EE.UU. e Israel. Que, por ejemplo, se analizara la mera posibilidad de crímenes a sangre fría, como los acontecidos durante las "Marchas por la tierra" que palestinos llevan a cabo desde el 30 de marzo de 2018, sin armas, sin siquiera piedras, y que los israelíes decidieron disolver con violencia y francotiradores que han arrojado la friolera de cientos de muertos, muchos niños entre ellos, y decenas de miles de heridos, sobre todo tullidos, por la política de balear tobillos.[1] Pero en la medida que los informes y análisis de la CPI durante todos estos años se dedicaban a contrapuntear, por ejemplo, los muertos provocados por ataques mediante bombardeos y artillería de tanques israelíes y los generados por las escuálidas incursiones de algunas organizaciones palestinas como Hamas o Yihad, o pasar revista a los mismos palestinos reprimidos por la ANP,[2] el "desarrollo de los acontecimientos" no alarmaba demasiado al eje Israel-EE.-UU.-R.U.

Pese a que la disparidad del poder de fuego, por ejemplo, o el mero cotejo de víctimas da una aplastante superioridad militar, sanitaria, de infraestructura para Israel en relación con el dañado, asediado, estrangulado, fragmentado, pueblo palestino y pese a que se trata de forcejeos de población ocupada contra ejército ocupante, la CPI ha encarado algunos de sus análisis como lucha entre dos adversarios, contendientes, tácitamente equiparables.

Han llegado incluso a sopesar la suficiencia del sistema jurídico israelí para corregir los posibles excesos de sus militares, algo con lo que no se cuenta del lado palestino.

Eran prolegómenos preocupantes, señalados en un excelente análisis por Maureen Clare Murphy[3] que parecieron culminar cuando ya muy a fines de 2019, la CPI decidió no abrir una investigación sobre al asesinato de tripulantes turcos de una nave que viajaba con vituallas hacia la Franja de Gaza en 2010 y fue violentamente abordada.[4]

Pero finalmente, en enero del corriente año, Fatou Bensouda emitió un dictamen que en sus tramos decisivos reza: "Creo firmemente que hay fundamento razonable para proceder con una investigación en Palestina, de acuerdo con el artículo 53(1) del Estatuto. En resumen, creo sin duda que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en la Margen Occidental, incluyendo Jerusalén y la Franja de Gaza [...] y por último no hay razones de peso para creer que una investigación como la propuesta no vaya a servir los intereses de la justicia." [5]

Tras cinco años de espera, aguante, dudas, equilibrios imposibles, la Corte Penal Internacional toma en su jurisdicción las atrocidades cometidas contra los palestinos por los gobiernos de Israel y EE.UU.

Y aunque ni nos hayamos enterado, los gobiernos de EE.UU. e Israel han estallado en improperios contra semejante desenlace.

Cuando la situación era inminente, a fines de 2019, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, declaró a través de un comunicado oficial: "Nos oponemos firmemente a ésta y cualquier otra acción que busque atacar a Israel injustamente".[6]

Palabra de más. Porque EE.UU., debido a su total dependencia de Israel, se va a oponer a cualquier acción contra Israel, sea ella justa o injusta.

"Naturalmente", también Israel rechaza dicha investigación.

La posición israelí es la característica de los regímenes totalitarios, que a diferencia de los regímenes con derecho liberal, en que se presume a toda persona inocente salvo que se demuestre lo contrario, parten de la base opuesta; todos son culpables o pasibles de cargos (salvo que pudiera demostrarse lo contrario).

Nos "explica" Avigdor Lieberman perteneciente a la cúpula israelí: en Gaza "no hay gente inocente" y "todo el mundo está afiliado a Hamás".[7] Con tales "fundamentos", los soldados israelíes tienen licencia para matar a cualquier palestino (en realidad a todos, pero cuesta).

Respecto del juego que se hace en la cancha grande, hay un detalle: ni EE.UU. ni Israel constituyen la CPI. Por eso, en enero último, Alemania -desde 1945 tan servicial a los planteos de organizaciones judías para borrar todo lo que pueda entenderse como antisemita- se presenta como amicus curiae de Israel, para plantear en la corte una impugnación contra su derecho a discutir si había crímenes de guerra en los "Territorios Ocupados", designación que, pese a todo, proviene históricamente de la ONU.

El planteo alemán era, curiosa y penosamente, una invocación a la impunidad. La CPI lo ha desechado.

Y henos aquí, en pleno 2020, con una investigación en marcha para conocer el porqué de tantos muertos palestinos por realizar acciones no violentas: defendiendo su hogar a punto de ser desalojado o derribado, reclamando la tierra robada, sin armas ni piedras, con solo banderas, y tantas otras muertes abusivas por el estilo.

Así ve el The Times of Israel la situación: "La alharaca [sic] de la CPI puede liquidarse en pocos meses con la decisión de la Corte de que no tienen jurisdicción para negociar el conflicto palestino-israelí y simplemente cierran el caso.

No es ninguna sorpresa que los palestinos hayan aplaudido la decisión de la fiscal Fatou Bensouda como si fuera el principio del fin de la impunidad israelí, en tanto el gobierno israelí la denunció como ultrajante, absurda e ilegal de acuerdo con la ley internacional. Netanyahu fue tan lejos como para calificarla de 'antisemitismo puro'." [8]

Tengo para mí que la fiscal Fatou Bensouda, gambiana, tomó todos los recaudos imaginables, y algunos más, para decidirse a plantear una demanda contra el omnipresente Estado de Israel. Si mi hipótesis es correcta, el insulto de Netanyahu no hace sino refrendar su precaución.

Ante este revés institucional, en nuestras tierras platenses con gobiernos recién estrenados, tenemos actos que uno no puede dejar de asociar con el traspié en la CPI.

En diciembre 2019 un experto italiano, Emanuele Ottolenghi, italiano residente en EE.UU., integrante de la Fundación para la Defensa de la Democracia, viajó a Argentina para advertir al flamante presidente Alberto Fernández que mantuviera 'la excelente decisión' de Mauricio Macri, que a mediados del año anterior, antes de terminar su período presidencial, aceptó la sugerencia de 'ampliar el registro de organizaciones terroristas e incluir entre ellas, a Hezbollah'.

Con la visita de Ottolenghi, el gobierno israelí y sus redes internacionales le recordaron al nuevo presidente argentino la conveniencia de seguir manteniendo en lista de terroristas a Hezbollah.

Porque además, en filas del nuevo gobierno, peronista, apareció "lo habitual" de "el hecho maldito del país burgués": la especialista en seguridad, funcionaria en esa área con Alberto Fernández, Sabina Frederic, en declaraciones al diario Ámbito Financiero sostuvo que la creación del registro en el que figura Hezbollah es "una imposición de los EE.UU." y que el terrorismo "es un problema de la OTAN, no nuestro".

¡Para qué!

Las agencias diplomáticas israelí y estadounidense, a través de sus voceros mediáticos enaltecieron la importancia de seguir los lineamientos que ya se habían obtenido con Macri.[9] Y el canciller Felipe Solá se apresuró a asegurarle al gobierno israelí que no hay intención de borrar del registro de terroristas al Hezbollah, así tipificado por Macri y sus mandantes. Las cosas "a su sitio" con sincronismo, antes del viaje presidencial a Israel, casi inmediato luego de asumir.[10]

Del lado uruguayo las cosas son más penosas, si cabe.

En los tanteos habituales, de lobby, que los dirigentes de la colectividad israelita del Uruguay suelen hacer al gobierno, a fines de enero se mencionó a Hezbollah y se dijo "situación incambiada", sin planes para hacer una mudanza de embajada a Jerusalén como es la línea actual del gobierno israelí en su plan de despojo a palestinos. El entonces inminente presidente Lacalle Pou dijo respecto de Hezbollah que el gobierno sigue una lista de la ONU y que, en consecuencia, Uruguay no declararía a Hezbollah organización terrorista. "Pero no lo descartó completamente".

Hezbollah ha sido declarada organización terrorista por la Unìón Europea, y, claro, por EE.UU. e Israel. Con lo cual resulta casi anómalo que no esté así caracterizado por la ONU. Pero, así las cosas en enero 2020.

Hay que recordar, además, que Uruguay en mayo 2018, en plena cosecha de muerte en la Franja de Gaza del ejército increíblemente llamado de Defensa, de Israel, con gobierno entonces frenteamplista, objetó "la falta de proporcionalidad" israelí ante la protesta palestina. En buen romance, quiere decir que ya ni siquiera piedras, sino gritos son "respondidos" y ahogados en sangre. Directamente.[11]

Pero ahora estamos en 2020 con la Coalición Multicolor. Y el presidente Lacalle Pou participa de una videoconferencia con AJC, Comité Judío Americano y donde "americano" no se refiere a las 3 Américas ni a la América del Sur, ni siquiera a la del Norte, sino pura y exclusivamente a EE.UU.

Luego de la conversación/planteo/consulta/reconvención, vaya uno a saber, el presidente reconoció, literalmente: "Estoy en proceso de cambiar mi opinión". Y el Semanario Hebreo, de Montevideo lo cita textualmente, así como El País.[12]

No sólo sincera así el lugar preciso de sus callos sino que desnuda su actitud: "Espero cambiar de opinión [...] Hace10 meses dije que no, pero espero cambiar mi opinión." Una declaración filosóficamente insostenible. Que me hace acordar a los "propósitos de enmienda" de los pecadores. Si defendía lo que defendía porque era ética, políticamente sostenible, por qué cambiar? Y si está ansiando cambiar, ¿acaso defendía lo que defendía sin rigor, sin celo por lo verdadero?

Tal vez me esté vedado comprender esos meandros del alma. Otro ejemplo:

La dirigente de AJC Dina Siegel Vann abordó al presidente Lacalle Pou refiriéndose a la reciente adopción por parte de Uruguay de la definición de antisemitismo de la IHRA[13] y preguntó qué había motivado a Uruguay para dar ese paso. "Uruguay tiene una fuerte tradición de Derechos Humanos y eso se mide en acciones, respondió el Presidente".[14]

Derechos humanos, sin embargo, no son lo que cualquier organización por razones políticas o de poder define como derechos humanos. Pero así estamos hoy: Israel acusa de terrorismo palestino a unos globos incendiarios que los bloqueados, hambreados, gaseados, baleados palestinos arrojan cada tanto sobre territorio ocupado por Israel. Seguramente llevan fuego; sí. Pero mientras se cuentan por miles los palestinos matados, por decenas de miles los heridos con secuelas programadas por los militares israelíes; decenas los pescadores baleados y asesinados, botes requisados para asfixiar la pesca tradicional palestina; centenares de viviendas derribadas con la política de desalojo y expulsión permanente; deshaciendo las instalaciones de todos tipo; de bombeo de agua, de hospitales, escuelas, estrangulando el suministro eléctrico, provisiones... la destrucción y asfixia sistemática israelí no merece siquiera una mención. Mediáticamente, cero.

Los "revoltosos" palestinos tiran un manojo de globos, de ésos que se usan en cumpleaños infantiles, con un trapo incendiado, y ahí sí, gran alharaca...

Los israelíes tienen todo un cuerpo jurídico, militar, mediático, para reprimir a lo palestino. Pero no sienten el menor disgusto interior, asco moral, por tratar como tratan a la población originaria de Palestina, que son -ironía de la historia- los descendientes de la Judea histórica, como bien lo sabían sionistas de la primera hora, como el mismísimo David Ben Gurion.

Luis E. Sabini Fernández

https://revistafuturos.noblogs.org/

[1] Inicialmente, los francotiradores fueron dispuestos para balear caderas, pero la cantidad de hemorragias y muertes en el sitio de la protesta, persuadió a los estrategos sionistas que era más "conveniente" no tantas muertes patentes y más heridos de por vida. Una CPI que mereciera el nombre de tal tendría que calificar estas estrategias y sus resultados como un delito obvio y espeluznante.

[2] Administración Nacional Palestina, un engendro de las tratativas de Oslo, donde los israelíes le ofrecieron el dulce de una administración municipal a la dirección política palestina más afín, con Mahmud Abbas a la cabeza; una administración generosamente financiada por el Estado de Israel y provista de una policía palestina (y muy poco más que ello) entrenada por militares estadounidenses que el gobierno israelí gestionó ágilmente. Como la policía palestina fue construida para perseguir palestinos, los contables de la CPI pueden hacer esas cuentas, que dejan graciosamente afuera de la cuestión a Israel; el verdadero mandante.

[3] "¿Está la CPI a punto de cerrar la puerta de la justicia para Palestina?", Electronic Intifada, 21 dic. 2019.

[4] Me gustaría remitir a mi nota: "Ante el abordaje violento de los barcos a Gaza: palabras insultantes vs. hechos incontrastables". Debo aclarar que hay una edición uruguaya, agotada y en forma parcial fue editada en el volumen El racismo de la "democracia" israelí, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.

[5] icc.cpi.int/palestine. 2020.

[6] Alí Murat Alhas, Anadolu Agency, 21/12/2019.

[7] Diego Sacchi, 8 de abril de 2018.

[8] https://www.timesofisrael.com/the-hague-vs-israel-everything-you-need-to-know-about-the-icc-palestine-probe/.

[9] https://www.infobae.com/politica/2019/israel-le-pidio-a-alberto-fernandez-que-mantenga-a-hezbollah-en-la-lista-de-grupos-terroristas/

[10] Clarín, Buenos Aires, Natasha Niebieskikwiat, 20/01/2020.

[11] Tomo un día de ejemplo de las muchas decenas de jornadas sangrientas de la Marcha por la Tierra: el 14 de mayo de 2018 hubo 60 asesinados (casi todos mediante francotiradores) y "más de 2700 heridos". Entre los muertos, un bebé de 8 meses. Crónica de Haidar Eid, "El derecho al retorno, la masacre de Gaza y el regocijo israelí". Dossier. "http://www.sinpermiso.info/textos/el-derecho-al-retorno-la-masacre-de-gaza-y-el-regocijo-israeli-dossier. 18 mayo 2018.

[12] El País, Montevideo, 21 mayo, 2020.

[13] International Holocaust Remembrance Alliance. Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. La definición de antisemitismo de IHRA amplía el concepto tradicional: es antisemita toda crítica a Israel. Política, institucional, ética. Una curiosa definición que convierte en virtuoso, por no decir divino, todo lo que provenga de lo israelí y que además, confunde en único concepto dos (o tres) tan distintos: judío, sionista e israelí.

[14] https://www.semanariohebreojai.com/articulo/2772/presidente+lacalle+considerando+declar

ar+hezbola+organizacion+terrorista.