¿Nepotismo yo? Tuvo que dar marcha atrás

Nuevo presidente de la CND designó a su pareja como asesora con sueldo de $ 113.000

28.05.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – El nuevo presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, en un acto ilegal, contrató a su esposa como asesora por $ 113.356 mensuales. Tuvo que dar marcha atrás.

adhocFOTOS/Ricardo Antúnez

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es una persona jurídica estatal que funciona bajo el derecho privado y en estos días es noticia porque envió a más de 130 trabajadores al seguro de paro, una parte de ellos al seguro parcial y otros al total. En un mes se evaluará la situación y se definirán los pasos a seguir.

"Tengo que equilibrar los números para no llegar en rojo a fin de año. No quiero hacer ganancias, pero tampoco salir a pedir prestado a los bancos", dijo el semanario Búsqueda el novel presidente del organismo, Miguel Loinaz. Según el jerarca la institución debe actuar con "mucha cautela" porque hoy los negocios que tiene están "medio trancados".

Sin embargo, en medio de discusiones con el sindicato y el papel a futuro de la CND, no pasó desapercibido un hecho: Loinaz contrató a su pareja, Florencia Lagos, como su asistente personal, firmando un contrato a término hasta que el jerarca cesara en el cargo, con una remuneración mensual de $ 113.356 nominales, según una resolución del directorio a la que el semanario Búsqueda pudo acceder. La vigencia de la contratación era a partir del 11 de mayo.

Según relata el semanario, Loinaz dijo que cuando ingresó a la CND no tenía personal de secretaría, sino solo una persona que servía el café.

Miguel Loinaz (Twitter @mloinaz)

Relató que a los pocos días de contratar a su pareja un director le comentó que eso "no se podía", a lo que él -prestigioso profesional, que en su perfil de Twitter se presenta como expresidente de la Unión Internacional de Abogados- le aseguró que desconocía que se estaba incurriendo en una ilegalidad y resolvió pedirle la renuncia inmediata. El titular de la corporación agregó que Lagos "siempre" ha sido su "asesora".

De acuerdo a una fuente oficial consultada por Búsqueda, la contratación se produjo porque ambos "querían estar cerca" y no se buscó "ningún beneficio económico" para ella, con quien se iba a casar en abril pero debieron aplazar la boda ante la emergencia sanitaria. De acuerdo a lo que informaron Loinaz es un abogado "rico", que posee varios inmuebles en Punta del Este y Montevideo, un Porsche de US$ 450.000 y participación en varias sociedades, incluida una minera que cotiza en el mercado de valores de París. "Él no precisa trabajar" y tomó el cargo de presidente de la CND para "terminar una carrera política", afirmaron.

Su pareja presentó renuncia al cargo en forma retroactiva a la fecha de designación, por lo que se argumenta que no generará ninguna erogación para la CND.

Loinaz figuró como candidato al Senado en la lista 71 del Herrerismo (Partido Nacional) en el lugar 29.