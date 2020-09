Roberto Cyjon

Las actas de la vergüenzaOperación OcéanoCovid 19. Encrucijada históricaEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayAvatar en la vida real. Bougainville, la isla se prepara para la independenciaLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Que la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”

Roberto Cyjon

29.05.2020

La discriminación en todas sus aberrantes formas es una pandemia milenaria en sí misma, para la cual hay un solo tratamiento: no distraernos y condenarla, siempre.

Un video da muestras de un nuevo asesinato racista en EE.UU. contra un afrodescendiente por "equivocación" acerca de un delito, aparentemente, cometido. Un policía le apretó el cuello hasta ahogarlo. Las últimas palabras de George Floyd fueron "no puedo respirar". Documentales, protestas, películas, noticias en la prensa, fallos judiciales previos, nos dan cuenta de un inmensurable repertorio de casos similares en Estados Unidos. Por supuesto, y con profundo pesar, este mal no tiene fronteras y se reitera en muchísimos países. El fastidio y bronca se replican en sintonía, y "esta" historia vuelve a repetirse. La "Historia" nunca se repite, cada contexto la hace única, pero el racismo, antisemitismo, la DISCRIMINACIÓN in totum, tienen un ADN que las aglutina y perdura a lo largo del tiempo.

En Uruguay no debemos ser ajenos a este episodio. Hagamos memoria "inmediata", o súper reciente, de casos violentos acaecidos en nuestro país y más adelante, un par de hechos históricos, que vale la pena traer al presente. El 8 de marzo de 2016, un terrorista islámico uruguayo al grito de Ala Hu Akbar (Alá es grande), salió a la calle en Paysandú a "buscar un judío" para asesinar. Encontró a David Fremd, que en paz descanse, y lo apuñaló hasta matarlo. A partir de ahí, múltiples consideraciones acerca de ese maestro de escuela: que es loco, que es un "lobo solitario", que si era un asesino consciente o inimputable, etc. La Justicia falló y como fuese, está alejado de la sociedad. Nosotros reclamamos, entonces, proclamar: "todos somos David", en referencia a "todos somos Charlie", consigna con se había hecho eco la sociedad francesa posterior al asesinato de Charlie Hebdó (Paris, 7 de enero de 2015). Paysandú, aturdida y acongojada, salió masivamente a la calle a condenar el asesinato antisemita. Lo mismo sucedió en Montevideo.

El 14 de diciembre de 2012, Tania Ramírez, una joven afrodescendiente uruguaya salió de un boliche bailable y fue agredida con brutalidad por "el delito" de abordar un taxi que otras entendieron que no le correspondía. También en este episodio racista se argumentaron varias consideraciones cruzadas acerca de la inocencia o culpabilidad de la víctima. Desde INMUJERES criticaron que el fallo judicial: "... demuestra la falta de formación de la sociedad con respecto al racismo".[1] Coincidimos con esa postura, aunque aceptamos los fallos judiciales nos gusten más, o menos. Tomamos posición al respecto, porque en dicha ocasión salimos a 18 de Julio a manifestarnos contra el racismo y la discriminación. No estamos blindados de racistas, antisemitas y discriminadores en Uruguay.

Haremos un aporte histórico de larga duración y, a su vez, reciente, para darle dimensión a la gravedad del tema que abordamos.

Notorios filósofos europeos del siglo XIX exacerbaron las premisas discriminatorias, incluso desde el área "científico-antropológica". A título de ejemplo emblemático, el autodenominado Conde Arthur de Gobineau (Francia, 1816-1882) en su libro Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, escrito entre los años 1853-1855, diferenciaba a las poblaciones en tres grupos. A los "amarillos" los juzgaba como pedantes, materialistas y poco creativos. Enunciaba que "su lengua era incapaz de abordar profundidades filosóficas y metafísicas." Otro grupo estaba constituido por los "negros", a quienes catalogaba "como poco inteligentes y sobre desarrollados", lo que les atribuía un "terrorífico poder". El tercer grupo eran los "blancos", caracterizados por el "honor, espiritualidad y amor por la libertad".[2] Las premisas de Gobineau, en sus derivaciones más extremas, fueron inspiradoras y propulsoras de la consolidación del mito ario nazi, con las trágicas consecuencias que provocó el Holocausto en el siglo XX.

Para un ejemplo de vigencia en esta segunda clasificación de Gobineau, referente a "los negros", James Watson, el premio Nobel 1962, fue despojado de sus títulos por reiterar que: "entre blancos y negros existe una diferencia genética en la inteligencia"[3]. Watson había hecho señalamientos similares en 2007, cuando afirmó que los africanos eran menos inteligentes que los europeos, pero posteriormente se disculpó. El investigador compartió el Nobel de Medicina en 1962 con Maurice Wilkins y Francis Crick por su descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN (ni más ni menos). En 2007, el científico, quien trabajó en la Universidad de Cambridge, le dijo al periódico británico Times que: "era pesimista respecto al futuro de África", porque "todas nuestras políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia es la misma que la de los blancos, cuando todas las pruebas indican que en realidad no es así". Después de sus comentarios de 2007, el laboratorio Cold Spring Harbor lo suspendió, perdió su trabajo como rector en el laboratorio y fue destituido de sus funciones administrativas.

Culminamos: el virus de la discriminación no tiene vacuna en ningún nivel socioeducativo, campo geográfico ni corte temporal: cuidémonos entre todos, es una responsabilidad social.

Roberto Cyjon - Ingeniero, magister en Historia Política, expresidente del Comité Central Israelita del Uruguay.

[1] Montevideo portal, 31 de enero de 2013.

[2] Mosse, George L. (1985). Toward the Final Solution: a history of european racism. New York: Howard Fertig, pp. 51-53). Traducción propia.

[3] BBC, 14 de enero de 2019.