Trump anuncia ruptura con la Organización Mundial de la Salud

Foto: White House

El presidente Trump anunció que Estados Unidos "redirigirá los fondos que daba a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a otras organizaciones", sellando de esta manera la ruptura con el organismo internacional, presidido por el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, al que acusa de pro chino.

Según informa el diario ABC, la OMS puso hace dos días en marcha una fundación homónima con la que el organismo podrá recibir donaciones de individuos, empresas u otros actores.

La Fundación OMS, que estará dirigida por el investigador y exministro de Sanidad suizo Thomas Zeltner, responde a la necesidad de diversificar las fuentes de financiación del organismo, que según su director general dependía excesivamente de las contribuciones voluntarias estatales.

"Una de las mayores amenazas para el éxito de la OMS es que menos del 20 % de nuestro presupuesto proviene de contribuciones estatales flexibles (que pueden gastarse según las necesidades del organismo), mientras que el 80 % son contribuciones voluntarias destinadas con muchas restricciones a programas específicos", explicó.

Trump acusa a Tedros de "estar al servicio de China".

Las donaciones podrán hacerse desde este viernes a través de la página web whofoundationproject.org. La fundación será un ente independiente del resto de la OMS, su sede estará también en Ginebra, y apoyará los esfuerzos del organismo en conseguir las llamadas "metas de los 3.000 millones".

We are terminating our relationship with the World Health Organization, which acts at the behest of China. pic.twitter.com/QmTKmsLSbP