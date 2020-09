Bitácora. Año XIX, Nro. 838: ¿Por qué no aparecen?

¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoParménides, Heráclito y pandemiaEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícolaLos desaparecidos ayer y hoy

Bitácora. Año XIX, Nro. 838: ¿Por qué no aparecen?

30.05.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 1 titulando en su portada: '¿Por qué no aparecen?'.

Escriben en este número:

Salvador Bergel, María Julia Bertomeu, Bruno Bimbi, Julen Bollain, Julio César Guanche, Álvaro Guzmán Bastida, Hansgeorg Hermann, Pablo Jofré Leal, Vijay Prashad, Higinio Polo, Sergi Raventós, Beppe Vacca, Esteban Valenti, Luis Vellón Roca







¿Por qué no aparecen?

Por Esteban Valenti



La marcha virtual del pasado 20 de mayo confirmó que el tema de Verdad y Justicia y en especial de los desaparecidos, se ha convertido en uno de los principales temas nacionales. La sensibilidad crece en lugar de replegarse con el pasar del tiempo, las lluvias torrenciales, la pandemia, los cambios de gobierno.







La eventual vacuna para Covid-19 debería ser considerada como un bien público mundial

Por María Julia Bertomeu, Salvador Bergel



Sobre el Proyecto de Resolución de la 73 Asamblea Mundial de la Salud.

El pasado 19 de mayo, la OMS publicó un Proyecto de resolución firmado por varios países –entre los que no se encuentra EEUU, aunque sí China y la Unión Europea-, luego de haber examinado el discurso del Director General (A73/3) sobre el curso actual de la pandemia del Covid-19. No es extraño que no esté incluída la firma de los EEUU en el proyecto, entre otras cosas porque hace unos pocos días un directivo de la farmacéutica Sanofi, empresa líder en fabricación de vacunas, dijo públicamente que “Estados Unidos tendría acceso preferencial a su vacuna contra la Covid-19, por haber contribuído económicamente en la búsqueda”.







"La crisis económica mundial no depende solo de la pandemia". Entrevista

Por Beppe Vacca



Hemos de dejar de pensar que la terrible recesión que nos ha caído del cielo es sólo el fruto de la pandemia y del cisne negro que atormenta a este desafortunado 2020. No es así: la caída del ciclo económico es, ante todo, el resultado de la forma deficiente con la que ha sido afrontada la crisis mundial precedente, la del 2007-2008, en la que cautelosamente se ha evitado poner en discusión los orígenes de la crisis y las distorsiones del modelo de desarrollo, lo cual nos está pasando factura ahora.







Manolis Glezos, el último partisano de Europa

Por Hansgeorg Hermann



El 31 de mayo se cumplirán 79 años de un acto heroico de dos miembros de la resistencia griega a la ocupación nazi que los elevó a la categoría de “héroes del pueblo”. El pasado mes de marzo murió el último de ellos, luchador antifascista y anticapitalista hasta el último día. SP







Por fin, ¿quiénes somos todos? José Martí y la república democrática en Cuba

Por Julio César Guanche



La frase “Con todos, y para el bien de todos” se ha discutido desde que fuera pronunciada por Martí hasta hoy. No es raro que así ocurra: es la frase más radical de la historia de Cuba.

En febrero de 1905 fue colocada la estatua de José Martí que hasta el día de hoy preside el Parque Central de La Habana. Una encuesta decidió qué figura debía aparecer en ese pedestal, que antes había calzado la figura de Isabel II.







Se acerca una epidemia en salud mental y tal vez podríamos evitarla

Por Sergi Raventós



La propuesta de la renta básica a pesar de ser una respuesta directa y efectiva a enormes problemas de pobreza, salud, nutrición, bienestar mental aún enfrenta las resistencias de muchos gobiernos mediocres y cobardes que no acaban de ceder ante el drama humano que se nos viene encima.







De Londres a Finlandia: dinero en mano para combatir la pobreza y mejorar la vida

Por Julen Bollain



En 2009, mientras Boris Johnson, entonces alcalde de Londres, intentaba vaciar la ciudad de vagabundos con medidas coercitivas ante la cercanía de los Juegos Olímpicos, una ONG hizo un experimento revolucionario. Dio 3.000 libras a varias personas que llevaban muchos años en la calle. Sin ninguna condición ni contrapartida.







El "Llamado de Bouficha" contra los preparativos de guerra INGRESAR ***

Por Vijay Prashad



El 23 de marzo, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un al alto al fuego. “La furia del virus ilustra la locura de la guerra”, dijo. En un informe reciente, el Armed Conflict Location & Event Data Project (Proyecto de datos sobre localización y acontecimientos de conflictos armados) escribió que “el llamado a un alto al fuego mundial no ha tenido el resultado deseado”. Desde Afganistán hasta Yemen, los tambores de la guerra siguen sonando, y el horror continúa definiendo la vida social.







César Cuauhtémoc García Hernández / Jurista y Profesor De La Universidad De Denver

Por Álvaro Guzmán Bastida



“La población inmigrante presa más grande de la historia se alcanza con Obama y sigue con Trump”.

Cada año, Estados Unidos encarcela a medio millón de inmigrantes. El país del islote de Ellis Island y la Estatua de la Libertad, cuya imagen de sí mismo está forjada en torno a la acogida de los foráneos, ha construido en los últimos cuarenta años el mayor sistema de detención de inmigrantes de la historia de la humanidad. Se trata, además, de un gran negocio.







Arquitectura post-covid

Por Luis Vellón Roca



El modelo urbano pasa factura y más en cuarentena.

El 66% de la población en España vive en pisos, el segundo mayor porcentaje de la UE. A su vez, muchos barrios sufren un déficit de zonas verdes o servicios. Pero hay alternativa: la ciudad policéntrica.







Miedo en Brasil. La Gestapo de Bolsonaro

Por Bruno Bimbi



Mientras los cadáveres se cuentan de a miles cada día y la política negacionista y genocida de Bolsonaro conduce al país hacia una catástrofe histórica, el presidente usa el aparato del Estado para difamar, perseguir y amenazar a sus adversarios.







Roque Dalton: El unicornio azul salvadoreño

Por Pablo Jofré Leal



“Mi unicornio azul ayer se me perdió,

Pastando lo deje y desapareció.

Cualquier información bien la voy a pagar.

Las flores que dejó no me han querido hablar”

Silvio Rodríguez. Canción homenaje a Roque Dalton.



El día 14 de mayo de 1935 nació en San Salvador, capital de la República de El Salvador, uno de los más brillantes poetas y ensayistas latinoamericanos, Roque Dalton García. Comprometido con la lucha de su pueblo, vivió las penurias, alegrías y las contradicciones de una época que marcó igualmente su muerte, absurda, deleznable, a manos de sus propios compañeros, el día 10 de mayo de 1975.







China e India: el dragón y el elefante

Por Higinio Polo



Entre China e India, los dos países más poblados, suman casi el 40 por ciento de los habitantes del planeta, con un creciente poder económico.







