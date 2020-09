Carlos Vivas; Homero Bagnulo

Yo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Notas sobre la actual pandemia (X). Se publicaron los datos epidemiológicos sobre el Greg Mortimer.

Carlos Vivas; Homero Bagnulo

02.06.2020

Aunque llamativamente no se nombra al crucero, para los que hemos seguido la peripecia no quedan dudas. Este es un primer hecho llamativo, dado que desde lo sucedido en el Diamond Princess y en otras situaciones similares no se ha omitido dicha información.

También es de resaltar que quienes han publicado dicha información ( A.Ing;C.Cocks;J.P:Green: COVID 19 In the footsteps of Ernest Shackleton Thorac2020,27 May) son 2 pasajeros que realizaron la travesía y uno de los médicos (Dr Green) de a bordo. Al otro médico, el colombiano Mauricio Usme, el más conocido en estos lares por sus fuertes declaraciones contra la compañía, hay únicamente un breve agradecimiento al final del artículo.

Pero vayamos a los datos y luego de los mismos a algunas breves consideraciones que nos merecen. En total viajaban 217 personas, de los cuales 95 eran tripulantes y 128 turistas que tenían previsto recorrer la ruta que en 1915-17 había realizado el explorador británico E. Shackleton. El trayecto total estaba planificado para durar 21 días y partieron de Ushuaia el 15 de marzo (recordemos que para esa fecha tanto en Uruguay como en Argentina se habían tomado medidas de aislamiento social y cierre de fronteras). Según publican, se controló la temperatura de los viajeros y que nadie hubiera transitado en las 3 semanas previas por los países que en ese momento se consideraron de riesgo de trasmisión.

A los 8 días de iniciada la travesía aparece el primer pasajero con fiebre y de inmediato se iniciaron los protocolos de aislamiento confinando a los pasajeros a sus cabinas y proveyéndolos de máscaras quirúrgicas. A los 10 días se detectó fiebre en 3 tripulantes y al día siguiente en 2 pasajeros y en otro tripulante. Tres nuevos pasajeros dieron positivo al 12° día. Se realizaron test rápidos de anticuerpos en 6 pacientes RESULTANDO TODOS NEGATIVOS.

Llegaron el día 13° de su travesía a aguas territoriales uruguayas donde le fueron realizados los test de PCR nasales y donde el día 17 un pasajero debió ser desembarcado por rápido deterioro respiratorio.

En resumen, todos los que estaban a bordo fueron testeados. De los 217, 128 dieron positivos a COVID 19(59%). Únicamente 24 fueron sintomáticos (19%), de los que 8 requirieron evacuación médica para ser internados por su situación (6,2%) De éstos, 4 (3,1%) debieron ser intubados y ventilados. Finalmente 1 tripulante (0,8%) falleció.

Como conclusiones los autores destacan:

1) Que la mayoría de los casos (8 de cada 10) fueron asintomáticos.

2) Que por tanto se deberían estudiar todos los pasajeros de a bordo antes de desembarcar para de esta forma prevenir la trasmisión comunitaria al desembarcar.

3) Que las pruebas rápidas por anticuerpos no son confiables (las realizadas a pacientes en el crucero fueron negativas, pero luego dieron positivas a la RT-PCR).

4) La aparición de síntomas en algunos pasajeros tan tardíamente (día 24) permite suponer contaminación cruzada pese al aislamiento en las cabinas.

5) En numerosas cabinas (10) aparecieron resultados discordantes (positivos y negativos) por lo que suponen que los test de PCR realizados también tendrían un porcentaje significativo de falsos negativos.

Por nuestra parte, la publicación de esta comunicación nos merece algunas consideraciones:

I) Es llamativo que tanto la organización propietaria del grupo como los pasajeros (donde había médicos experimentados) hayan aceptado realizar la travesía en una fecha en que la pandemia ya estaba declarada y donde muchos países presentaban datos más que confirmatorios de la gravedad de la situación.

II) Ya se había previsto la posibilidad del brote, si no fuera así, cómo explicar que tuvieran pruebas rápidas de diagnóstico y máscaras N95. Si bien las mascarillas quirúrgicas son de rigor dada la eventualidad de cuadros de este tipo, no parecen necesarias las N95, salvo que se viaje a zonas con brotes de afecciones respiratorias altamente trasmisibles.

III) La conclusión sobre los resultados discordantes de la PCR ignora y ni siquiera discute el hecho que en los contactos domiciliarios solo el 25% de los cohabitantes se infecta, siempre que se mantengan algunas precauciones. Se supone que estas se cumplían al menos parcialmente (disponían de mascaras y lavado de manos) aun cuando seguramente el distanciamiento físico es de difícil cumplimiento dado el tamaño de las cabinas. Este dato debía haber sido referido así como la disponibilidad real de mascarillas, edad de los pasajeros y comorbilidades.

IV) Más llamativo resulta aún la falta de autorización de los pacientes para la publicación, aspecto que los autores reconocen. Y en especial, no aportan información sobre su propia situación en relación al agente infeccioso.

V) Por último, no se deja constancia del menor agradecimiento para los médicos y el resto de los trabajadores sanitarios uruguayos que tomaron notorios riesgos para asistir a todos los que se encontraban a bordo. Por aquello de NOBLEZA OBLIGA.

VI) Escribe S. Amstrong en BMJ Feature del 28 de mayo: La prisa por publicar e informar durante la pandemia está comprometiendo la calidad. ¡Absolutamente de acuerdo!

En un comentario sobre esta publicación Molly Walker de Medscape nos informa que la mayor compañía de cruceros del mundo esta ya planeando retomar sus operaciones en agosto.Y que compañías de menor tamaño lo harian antes. Por nuestra parte le recomendaríamos enfáticamente a nuestros lectores que no corran esos riegos luego de ver lo que le sucedió a los que estaban a bordo del Mortimer. El horno no está para bollos.