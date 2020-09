William Marino

De aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

El bicho terror o el terror al bicho

William Marino

03.06.2020

En el mundo el "bicho" apareció hace más de 160 días, en el Uruguay hace ya unos 75 días, importado al parecer por Carmela y su fiesta. Desde ese entonces el mundo cambio. Para bien o para mal, pero el mundo cambio y cuando se salga de esta ya no será más el mismo. Aunque muchas cosas, el gran poder de don dinero quiere que siga igual, sin cambiar.

A la vista está que el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, el Banco Central de Europa, la Reserva Federal, todos ya están agazapados ofreciendo dinero a roletee, eso sí con garantías de su devolución, no vaya ser que después no quieran devolver los cientos de miles de millones ofrecidos. Esos préstamos NO serán gratis, tendrán un alto costo, "Don dinero" no presta nada si no hay garantía del capital y sus intereses. Son usureros de cuerpo y alma. Pero los grandes medios de comunicación están en otra onda, están como dijo nuestro Presidente, que estos endeudamientos los paguen los pobre, con su trabajo, pues los ricos deberán poner dinero para la reactivación de los negociados, pudiendo así acrecentar sus fortunas. Pero esos son temas que ya hablaremos en otro momento.

Hoy el problema es otro, pues los medios de comunicación de aquí y el mundo, creen que solo eso es lo que está pasando, es decir el resto "es amor y paz". Se terminaron las guerras, los asesinatos, la TV te enseña a cocinar, a jugar a la escondida dentro de tu casa, siguen enseñando a NO pensar, a no leer, a no y menos razonar. Al parecer la violencia domestica en el Uruguay se termino, al igual que las rapiñas y los robos. Por eso nos gustaría realizar una recorrida por hechos trágicos que siguen en pie, en el mundo. Esto no tiene un orden cronológico, si son cosas que pasaron y están pasando, por lo tanto reales. EE.UU. un oficial de policía de la ciudad de Minneapolis (Minnesota), Derek Chauvin asesino a sangre fría a un afroamericano, George Floyd. Cuando se vio el video por las redes sociales, se pudo comprobar que fue un brutal asesinato. Por este asesino y tres policías más. A pesar que el hecho ocurrió hace mas una semana las manifestaciones de protestas se extendieron por todo el territorio de los EE.UU. El presidente Trump movilizo a miles de soldados de la Guardia Nacional, en más de 15 estados. El toque de queda entre 20 horas y las 6 horas, se aplica en más de 40 ciudades incluida la Capital federal. Como las protestas continúan, Trump dice NO soportar más las protestas de los negros y estaría considerando implantar la ley de Insurrección por todos los disturbios creados. Los detenidos sumas más de 4.500, más que nada en Nueva York, luego de los saqueos a comercios en la 5* Avenida y en el centro de los Ángeles. Hay varios muertos, muchos vehículos incendiados, incluyendo patrulleros, que fueron usados como barricadas. En una palabra los Estados Unidos está ardiendo, el bicho no logro apagar el odio racista. En este país el Bicho sigue haciendo estragos, los muertos están en casi 110.000 y los contagiados llegan a 1.750.000. ¿Sera solo la causa del asesinato de una persona, o hay algo más profundo detrás de todo esto?

En Venezuela, llegaron cinco buques cargados de gasolina con un total de 1.500.000 galones. Estos buques vinieron de la República de Irán, desafiando a los EE.UU., que amenazo con hundirlos. Estos países están bloqueados económicamente por el imperio. En un ataque de histeria, Trump, amenazo a Arabia Saudita con cortar la ayuda militar a dicho país, amén de no comprarle más petróleo. En el mes de mayo, Corea del Norte probó nuevos cohetes balísticos en cinco oportunidades y analistas militares de los EE.UU., dicen: "que las fabricas militares de Corea del Norte están produciendo cohetes y tanque como escarba dientes". En Siria la guerra sigue en todo su esplendor, con cientos, tal vez, miles de muertos. Todo porque el ejército Sirio reconquista, con la ayuda Rusa de territorios en manos de Turquía, EE.UU. Kurdos y de terroristas islámicos apoyados por estos países.

Al este de Venezuela se ubica un país llamado Guyana, cuya capital es Surinam, el domingo 24 de mayo estuvo de elecciones. Gano el Partido Progresistas las mayorías parlamentarias, pudiendo por tal motivo elegir al nuevo Presidente, no muy afín al imperio ni a la OEA. En estos días también llegaron por avión, al gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro, 12 toneladas de medicamentos para los niños de parte de la UNICEF. En la parte contraria Donald Trump, EE.UU., le quito el apoyo económico a la Organización Mundial de la Salud, porque no trabaja al estilo americano. Colombia, apoyo una invasión de un ejército privado por 50 millones de dorares a Venezuela, que termino en un desastre. Luego desembarcaron unos mil soldados de elite del ejército de los EE.UU., en el territorio colombiano, cerca de la frontera con Venezuela, supuestamente para combatir a los narco traficantes. En Chile y Bolivia las protestas siguen a todo vapor. Podríamos seguir, escribiendo sobre el último asesinato de un palestino en Gaza, sobre Irak, la India o China...... ya lo realizaremos.

Pero en Uruguay que pasa, los robos y asesinatos están a la orden del día. Los atentados con bombas resurgieron, eso eran cosas del pasado. El último que me viene a la mente es el sucedido con un paquete bomba entregado en una casa en las inmediaciones de Av. Italia y José B. y Ordoñez. Nunca se supo nada de nada. Es estos días tuvimos un atentado con bomba en las oficinas de la brigada Antidrogas y ahora el asesinato de tres infantes de marina en el Cerro. ¿Qué va a suceder con eso? Que paso realmente. ¿O vamos a inventar cucos? Cuando esto sea publicado, el crimen de los tres infantes de marina ya estaría resuelto.

Las violaciones a las jovencitas, que termino con un asesinato, vaya a saber porque, si eran menores, donde están involucrados: un diputado, un ex juez, directivos de empresas, profesionales universitarios y toda una gama de gente con gran poder económico, pues posee dinero y se creen los amos y señores de este paisito. Pero también hay dos militante políticos: uno blanco (lista 40) y un diputado suplente del partido Colorado. Hay quince encausados, pero todos en sus casas. ¿Alguien recuerda el tema de las violaciones en la terminal del Cerro y adyacencias? Hoy eso se repite, al decir de vecinos que viven en Cerro y en otras zonas. También se podría hablar de la esposa de un Ministro de gobierno que tiene pedido de extradición por lavado de dinero en Panamá. Seguimos con el padre que asesino a sus dos hijos, o los o los que se tiraron uno al otro desde un sétimo piso en Malvin Alto...