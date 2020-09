¿Fraude?: La OMS y varios gobiernos suspendieron la hidroxicloroquina por una investigación que ahora es cuestionada por la comunidad científica

Yo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

¿Fraude?: La OMS y varios gobiernos suspendieron la hidroxicloroquina por una investigación que ahora es cuestionada por la comunidad científica

04.06.2020

LONDRES (Infobae) – Surgisphere proporcionó una base para unos estudios que concluyeron que la molécula aumenta el riesgo de morir por coronavirus. Los dudosos antecedentes de la firma y el impacto que esta controversia puede tener para la ciencia

La Organización Mundial de la Salud y varios gobiernos en todo el mundo han cambiado sus pautas para el tratamiento del coronavirus, en especial respecto a al uso de la hidroxicloroquina, tras la publicación de un estudio basado en datos de una pequeña compañía de análisis de salud estadounidense cuestionados por la comunidad científica, reveló este miércoles una investigación del diario británico The Guardian.

La revelación llega el mismo día que la prestigiosa revista médica The Lancet tomó distancia del estudio, publicado el 22 de mayo, sobre los posibles efectos nefastos de la hidroxicloroquina entre enfermos de la COVID-19 al admitir que este plantea "serias cuestiones científicas". Esta advertencia fue publicada el martes como una "expression of concern" ("expresión de preocupación", en inglés), un término formal empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema. Lo propio hizo el New England Jorunal of Medicine, otra respetada revista médica que publicó otro estudio basado en los mismos datos cuestionados.

El artículo en cuestión, que concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra la covid-19, sino que además aumenta el riesgo de morir, condujo a la OMS a interrumpir los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina y a varios países, sobre todo de América Latina, a cambiar las pautas para el tratamiento del COVID-19.

El estudio se basó en los datos de unos 96.000 pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo y supuestamente comparó la evolución de quienes recibieron este tratamiento y de quienes no.

Aunque parte de la comunidad científica duda de la eficacia de la hidroxicloroquina, varias decenas de expertos expresaron en una carta abierta su "preocupación" por la metodología empleada en este trabajo, basado en información recopilada por Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados Unidos.

Por su parte, los autores, liderados por el doctor Mandeep Mehra, director ejecutivo del Brigham and Women's Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston, defienden sus resultados. "Estamos orgullosos de contribuir en los trabajos sobre la covid-19" en este periodo de "incertidumbre", declaró a la AFP el 29 de mayo Sapan Desai, director de Surgisphere.

La dudosa trayectoria de Surgisphere

Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados Unidos, hasta ahora no pudo explicar adecuadamente sus datos o metodología, según decenas de expertos que analizaron el estudio.

La firma, establecida por Desai en 2008 como una compañía de educación médica que publicó libros de texto, dice tener una poderosa base de datos con acceso a los datos de 96.000 pacientes en 1.200 hospitales de todo el mundo.

Pese a esta afirmación, la firma tiene escasa presencia online. The Guardian halló que varios de los empleados de Surgisphere tienen poca o ninguna formación o antecedentes científicos. Uno de los empleados parece ser un autor de ciencia ficción y artista de fantasía. Otro empleado que figura como ejecutivo de marketing es una modelo de contenido para adultos y una anfitriona de eventos. Según su página de LinkedIn, la semana pasada la empresa contaba sólo con seis empleados, un número que bajó a tres empleados a partir del miércoles.

Los antecedentes del director ejecutivo de la empresa, Sapan Desai, quien junto al doctor Mandeep Mehra fue coaturor de los estudios publicados en The Lancet y en el New England Journal of Medicine, también alimentaron las dudas.

Según The Guardian, Desai reconoció que en el estudio clasificó por error 73 muertes en Australia, cuando deberían haber sido contadas en Asia. The Guardian contactó a cinco hospitales en Melbourne y dos en Sidney, cuya cooperación habría sido esencial para alcanzar los números de pacientes australianos en la base de datos. Todos negaron cualquier papel en dicha base de datos y dijeron que nunca habían oído hablar de Surgisphere. Desai no respondió a las solicitudes de comentarios sobre sus declaraciones.

Desai, un cirujano vascular devenido empresario, también fue citado en tres demandas por negligencia médica, no relacionadas con la base de datos Surgisphere. En una entrevista, el científico describió previamente las acusaciones como "infundadas". En 2008, lanzó una campaña de crowdfunding en el sitio web indiegogo promoviendo un "dispositivo de aumento humano de próxima generación que puede ayudarlo a lograr lo que nunca pensó que fuera posible". El dispositivo nunca fue lanzado al mercado.

La página de Wikipedia de Desai ha sido borrada luego de los cuestionamientos a Surgisphere y su historia.

Según varios expertos, tampoco está claro, a partir de la metodología en los estudios que usaron datos de Surgisphere, cómo la compañía pudo establecer acuerdos de intercambio de datos de tantos hospitales en todo el mundo, y conciliar diferentes idiomas y sistemas de codificación, todo mientras se mantiene dentro de las normas regulatorias, de protección de datos y éticas de cada país. Peter Ellis, un científico de datos, dijo al diario británico que la base de datos de Surgisphere era "casi ciertamente una estafa".

Las críticas al estudio e impacto en la ciencia

Un número creciente de científicos expresó sus dudas en los últimos días acerca de la fiabilidad del estudio.

El viernes, decenas de científicos expresaron en una carta abierta su "preocupación" por la metodología empleada en el estudio publicado en la revista The Lancet. Entre los firmantes de la carta abierta, destacan médicos e investigadores de todo el mundo, desde Harvard hasta el Imperial College de Londres.

"Este examen suscitó a la vez preocupación por la metodología y por la integridad de los datos", subrayan, detallando una larga lista de puntos problemáticos, desde el rechazo de los autores a dar acceso a la información de base a la ausencia de un "examen ético".

Debido a la "considerable inquietud" que el estudio provocó "entre pacientes y participantes" en los ensayos clínicos, los firmantes de la carta llamaron a la OMS o a otra institución "independiente y respetada" a crear un grupo encargado de analizar de forma independiente las conclusiones de este trabajo.

Interrogada al respecto, la OMS señaló el viernes que la suspensión de los ensayos es solo "temporal" y que sus expertos darán su "opinión final" sobre la hidroxicloroquina tras examinar otros elementos, probablemente a mediados de junio.

Mientras tanto, el estudio llevó a muchos países a suspender el uso de la molécula, entre ellos Francia, Italia, Egipto, Túnez, Colombia, Chile o El Salvador. Otros países, en cambio, ensalzan la eficacia de la molécula y no quieren dejar de administrarla. Es el caso de Brasil, Argelia, Marruecos, Turquía, Tailandia, Portugal, Kenia o Senegal, entre otros.

En general, la hidroxicloroquina se prescribe para tratar males como el lupus y la malaria. Los científicos favorables a su suministración destacan su amplia disponibilidad, su costo barato y la gran cantidad de información científica disponible sobre los efectos colaterales debido a su uso extendido desde hace años.

"'Este no es el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser el final del principio'... de la guerra contra la cloroquina", reaccionó en Twitter Didier Raoult, el médico francés que desde el principio de la epidemia popularizó el uso del medicamento, citando la frase de Winston Churchill.

Otros científicos expresaron su preocupación por el impacto que esta controversia puede tener para la ciencia, mediante las etiquetas : "#Lancetgate" ("Escándalo Lancet") y "#whats_with_hcq_lancet_paper" ("¿Qué pasa con el artículo sobre la hidroxicloroquina de Lancet?").

"Si (el estudio) es un fraude, esto afectará la confianza en los científicos de forma duradera", afirmó el doctor Gilbert Deray, del hospital parisino de la Pitié-Salpêtrière.