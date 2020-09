Cuentos & versos en cuarentena

La danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

SÉPTIMA ENTREGA

Cuentos & versos en cuarentena

05.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - Les presentamos los trabajos de Laura Santestevan Bellomo y de Iratze Legaspi Legaspi. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.

Los textos de este viernes son:

En buses amordazados, de Laura Santestevan Bellomo

Bajo sus pies, de Iratze Legaspi Legaspi

En buses amordazados

Laura Santestevan Bellomo

Volvía ayer noche de lo de mi hija. Subía a un bus. Cansada, abrigada, cargada con bolsas, comida, libros, cartera. Con miedo de perder algo, el chal, el monedero, el boleto, la plata del segundo boleto que me trasladaría fuera de Montevideo. No podía perder, olvidarme de nada. Al subir, pago mis monedas y muero. Toda la gente sentada, durita, erguida, con un emplasto delante de la cara que les cubría boca, nariz, mejillas. Todos serios, callados, como alumnos antiguos de un colegio de monjas crueles a los que hubieran amordazado por mala conducta. Sujetos humanos atados, acallados, silenciados, privados de su oxígeno, sofocados sus movimientos por aquellas bridas equinas que los orientaban en una única dirección. Terroristas de cara tapada, en fila, dirigidos a algún objetivo desconocido. Seres de otro planeta, alienígenas, técnicos equipados en un CTI de alto, exponencial riesgo. El chófer, guarda a la vez, portando una careta, un emplasto peor, complejo, cargado de tecnologías, ortopedia salida de un hospital espacial, además de guantes de goma, látex, qué sé yo.

"Ay, mi tapabocas, mi barbijo, ¿podré subir igual? Debo tenerlo, debo portarlo, me faltan manos para sacarlo del bolsillo, Dios, dame otra mano, debo agarrar mi barbijo".

El chófer/guarda me cobró sin decir nada, me instalé, me puse las bridas, me senté derechita, y fui una más de aquel extraño grupo de marcianos de aeronave espacial o de caballos viajeros encerrados en una caballeriza rodante.

Bajo sus pies

Iratze Legaspi Legaspi

De pronto, entré al cuarto y lo noté casi muerto.

No entendía mucho lo que pasaba, hasta que recordé lo que había sucedido el día anterior. Martín y yo estuvimos planeando esto por meses, casi un año, y al fin había llegado el día en el que dejaríamos a nuestra familia demente y nuestras vidas de mentira, atrás, y seguiríamos adelante juntos, como hermanos, buscando sobrevivir.

Martín es el menor, nunca fue una persona arriesgada o impulsiva, esa siempre fui yo. Él es inteligente, bueno con los demás, aunque un poco complicado. En cambio, yo soy todo lo opuesto. La verdad, no me iba muy bien en el colegio, a veces puedo ser un poco terca, y no me llevo muy bien con mi entorno, salvo con mi hermano, él es lo más importante que tengo.

El día antes de nuestro escape, Martín lo había pasado con su novia, la cual a mi no me caía muy bien, pero en el fondo, yo sabía que no se parecía a nuestra familia. Fue difícil su despedida, ya que era muy posible que no se volvieran a ver. Nadie sabe a donde vamos, tampoco les puedo contar.

La idea es que no nos sigan.

Llevábamos mucha comida, bebida, objetos personales y de ayuda para sobrellevar la situación, ya que probablemente estaríamos un largo tiempo allí, sin poder salir ni hablar con nadie.

Cuando llegamos a destino, era de noche, hacía frío, y se escuchaba la brisa del viento que chocaba con las ventanas de las casas.

-Yo creo que nadie nos encontrará- dije susurrando. Es el lugar menos pensado para ellos.

-¿Y si nos siguieron? Tal Vez no estaban dormidos- respondió, nervioso, Martín.

Claramente, mi hermano estaba aterrado, sin embargo, nos sentamos en el suelo y empecé a cantar una canción hasta que se durmió. Eso lo tranquiliza. Él me dice siempre que mi voz es como la de un ángel.

Tampoco para tanto, yo no creo que sea así, pero a Martín le ha gustado desde chico, desde que estaba en la panza de esa mujer con la cual, lamentablemente, compartimos la sangre.

Se preguntarán por qué hablo tan mal de esa mujer y de nuestra "familia", ¿qué nos habrán hecho? Fueron unas personas horribles con nosotros, no hay palabras suficientes para describir a esas bestias, pero si nos encuentran, nos matan, y esta vez es literal.

Acosté a mi hermano en un cuarto del lugar en el que estábamos y saqué una manta de mi bolso. En ese momento, encontré un sobre misterioso dirigido hacia mí. Tapé a Martín y me fui a otra habitación, para abrirlo.

Dentro del sobre había una foto borrosa en la que se veía una persona acostada y algo rojo cubriéndola. Recordé que la manta con la que había abrigado a mi hermano era de ese color.

Ya no tiene sentido que les siga ocultando nuestro escondite; si, estamos bajo sus pies, un lugar inimaginable, pero al parecer nos encontraron igual.

A la imagen se adjuntaba una carta firmada por aquellas bestias, que decía lo siguiente: "Nos alegra que estén bien. Ya saben lo que va a pasar ahora. Recuerden que siempre los quisimos".

Pocas veces me asusto, esta fue una de ellas.

Corrí a buscar a Martín para irnos, sin embargo, ahí fue cuando lo encontré moribundo. Apenas hablaba y no podía respirar, creo que se estaba asfixiando. Me suplicó, con todas sus fuerzas, que siguiera adelante, que siguiera por los dos...

No tuve tiempo de decirle cuánto lo quería y cuánto me importaba.

Lo extraño tanto, él era mi hermanito, mi única familia.