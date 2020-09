Bitácora. Año XIX, Nro. 839: ¿Necesitamos un nuevo Renacimiento?

La chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Bitácora. Año XIX, Nro. 839: ¿Necesitamos un nuevo Renacimiento?

06.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 8 titulando en su portada: '¿Necesitamos un nuevo Renacimiento?'.

Escriben en este número:

Ilya Budraitskis, Oscar Fernández Estrada, George Floyd, John Patrick Leary (Jacobin), Jeff Mackler, Arwa Mahdawi, Mariana Mazzucato, Teresa Morales, Guillermo Oglietti, Nicolás Oliva, Giulio Quaggiotto, Michael Roberts, Miguel Salas, Roberto Sansón Mizrahi, Ailynn Torres Santanar, Miquel Seguró, Proyecto Una, Esteban Valenti





¿Necesitamos un nuevo Renacimiento?

Por Esteban Valenti



Con el aislamiento tengo más tiempo y les puedo pedir a mis lectores más paciencia. Hace mucho que vengo estudiando el proceso de transición de la Edad Media a la Edad Moderna y en especial el Renacimiento. ¿Hay alguna similitud con la situación actual del mundo? ¿Es posible y necesario un nuevo Renacimiento (1)? Son preguntas que me he formulado muchas veces y que requieren cierto espacio para buscar las respuestas, un espacio histórico.







Senderos para salir de la crisis

Por Roberto Sansón Mizrahi



Para salir fortalecidos de la crisis habrá que reforzar la soberanía nacional, cerrar el drenaje de la riqueza del país y orientar la economía hacia el bienestar general y el cuidado ambiental.







Covid-19 y más FMI en América Latina

Por Teresa Morales, Nicolás Oliva, Guillermo Oglietti



El objetivo de este documento es analizar el rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) como agente financiero internacional durante la crisis económica y sanitaria iniciada por la pandemia.







EEUU: el asesinato racista de George Floyd y el estallido de la indignación. Dossier

Por George Floyd, Arwa Mahdawi, Jeff Mackler



Las últimas palabras de George Floyd.

Estas son las últimas palabras de George Floyd, el hombre de 46 años al que el pasado lunes, 25 de mayo, un agente de policía de Minneapolis (Minesota) sujetó en el suelo durante siete minutos con la rodilla contra el cuello hasta que se ahogó:

que es mi cara hombre...







La revuelta es el idioma de los ignorados

Por Arwa Mahdawi



Cuando estás oprimido, no hay forma aceptable alguna de luchar contra la opresión. Te motejan de "antipatriótico" por poner pacíficamente una rodilla en tierra para protestar contra la brutalidad policial. Te vilipendian por recurrir al boicot como instrumento no violento de resistencia. Os tachan de "MATONES" cuando, después del asesinato de otro hombre más, negro y desarmado, a manos de la policía, protestas en la calle.







Plaga de asesinatos de policías racistas: Ahmaud Arbery, George Floyd y la pandemia del COVID-19

Por Jeff Mackler



Ahmaud Arbery, de 25 años, fue asesinado cuando corría a sangre fría por tres racistas blancos el 23 de febrero en Georgia. Los abogados de la familia de Arbery, encabezados por Benjamin Crump, creen que su asesinato fue premeditado.







¿Nueva normalidad? Mejor transformar la realidad

Por Miguel Salas



La pandemia ha cambiado nuestras vidas y cambiará nuestro futuro. Pero hay cosas en este reino de España que parece que no cambian nunca: la actitud antisocial y retrógrada de las derechas, la crispación política cuando está en la oposición y la persistente intervención antidemocrática de la justicia y la guardia civil.







China: la encrucijada tras la pandemia

Por Michael Roberts



La Asamblea Nacional Popular (ANP) de China se reunió hoy, tras un retraso debido a la pandemia de coronavirus. La ANP es la versión china de un parlamento y es utilizada por los dirigentes del partido comunista para informar sobre el estado de la economía y describir sus planes para el futuro, tanto a nivel nacional como global.







El gran fracaso del gobierno mínimo

Por Mariana Mazzucato, Giulio Quaggiotto



No es casualidad que los países con gobiernos orientados hacia objetivos hayan lidiado mejor con la crisis del coronavirus que aquellos atrapados por el culto a la eficiencia.







Cuba: Dos aportaciones al debate económico en curso

Por Oscar Fernández Estrada, Ailynn Torres Santana



¿Neoliberalismo en la conceptualización?

Si lo aprobado en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista debe tomarse con cautela por contener los gérmenes amenazantes de un destino neoliberal que casi nadie desea, no queda otra que rendirse o, mejor, alzarse en su defensa.







Rusia: "El de Putin es en esencia un proyecto conservador". Entrevista

Por Ilya Budraitskis



Ilyá Budraitskis es uno de los jóvenes pensadores rusos más originales y sofisticados de la actualidad. Vive en Moscú y combina su profesión de historiador con el activismo cultural y la militancia política. Es profesor en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de Moscú y en el Instituto de Arte Contemporáneo, y editor de publicaciones como Moscow Art Magazine y LeftEast. Es además un prolífico autor, aunque gran parte de su obra permanece aún desconocida en español.







De conspiración a modernidad. El culto a la innovación

Por John Patrick Leary (Jacobin)



'Innovar' es una de las palabras más populares del capitalismo. Su función es la de perpetuar el mito de que el genio empresarial crea la riqueza de la sociedad.







Daniel Innerarity/ Filósofo y ensayista



Por Miquel Seguró

"De las ruinas no surge necesariamente el nuevo orden y el cambio puede ser a peor".







El victimismo fascista

Sobre la construcción del hombre blanco heterosexual como sujeto/víctima

Proyecto Una 31/05/2020



En septiembre de 2016, durante una campaña de recaudación de fondos para causas solidarias con el colectivo LGTB+ en Nueva York, Hillary Clinton emitió un discurso en el que consideraba que la mitad de los posibles apoyos que tenía Donald Trump podían ser tirados a un basket of deplorables (cesta de desgraciados), al ser todos ellos unos racistas, sexistas y xenófobos insalvables.







