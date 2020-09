William Marino

El medio millón de pobres de CeresGlobal e interminable¿Qué pasaría al día siguiente de triunfar el plebiscito Uruguay soberano?Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

El racismo a los negros y a los pobres

William Marino

12.06.2020

Ya en 1821, Tomas Jefferson decía: "nada hay escrito con más seguridad en el libro del destino como que esta gente han de ser libres, pero no es menos cierto que las dos razas, igualmente libres, pero no pueden vivir bajo el mismo gobierno". Años después en 1854 Abraham Lincoln, diría: ¿liberarlos y hacerlo nuestros iguales? Iría contra mis sentimientos, no lo aceptaría.

De hecho los Estados Unidos nunca fue una tierra de Libertad. Si no habría que preguntarle al negro, al chicano, al indígena, al amarillo, pero en especial a los pobres. Si ha sido un país de oportunidades. Al ser un país que si se quiere desde 1776, guerra por su independencia, jamás dejo de guerrear un solo día de su historia. Su industria marcho al son de las conquistas territoriales, su territorio era cada vez mayor y para eso se necesitaban hombres. Bien ya lo había dicho Fray Bartolomé de las Casas, allá por el año 1500, "el indio no sirve para trabajar la tierra, ni en las minas, hay que traer negros de áfrica". Así aparecen los primeros esclavos negros, pero también habrá, blancos pobres agobiados por deudas, de Inglaterra. Había necesidad de mano de obra barata. La esclavitud fue una de las soluciones. En 1776 se independizan las 13 colonias de los ingleses, en ese momento la mayor produccion de las colonias era: algodón, te, pieles y tabaco. Para eso se necesitaba mano de obra barata, para eso están los esclavos. Los "negreros" eran personajes muy importantes de mucha influencia en los EE.UU. Es cierto los Estados Unidos fueron siempre tierra de oportunidades, más que nada con la conquista del Oeste, luego trataran de conquistas ocupando a Cuba, Puerto Rico, Panamá, Haití, República Dominicana, la guerra con Méjico y el robo de mucho territorio mejicano, Filipinas, China. Y muchos países mas, imposible de detallar aquí. No podemos dejar de mencionar Liberia (África); pues al finalizar en 1865 la guerra civil, el norte triunfador decía que lo mejor que había que realizar era enviar los negros a Liberia, África, de hecho se enviaron varios miles de ex esclavos negros. Pero, su expansión territorial y el desarrollo de la industria requeria de mano de obra, barata y dócil.

La decimo tercera enmienda de la Constitución de los EE.UU (1865), aprobada por el Congreso dice: "la esclavitud se termino". Lo que no decía era como se iba a cambiar la mente de la gente con respecto a los negros que habían conseguido su libertad. Pero por esa época, también se comenzó un mercado de mano de obra barata. Los chinos, los de raza amarilla, para el tendido de las vías del tren. Las mujeres para ser sometidas en el mundo la prostitución mas que nada en los pueblos mineros. Los famosos pieles rojas, los indios desde los altos mandos del ejército se dacia "que el único indio bueno era el indio muerto". El ejército era la carrera favorita para ingresar a la política. La discriminación racial seguía muy campante a principio del siglo XX, con un aliciente muy grande el resurgimiento de organizaciones de supremacía blanca, las mas importantes de todas fueron y son, el Ku Klux Klan y la asociación del Rifle. El odio que se le inculcara hacia las minorías étnicas, en todos los estamentos de Gubernamentales es muy difícil de combatir hoy día. En la década de los 50 del pasado siglo, a casi un siglo de la guerra civil, que al finalizar "libero a los esclavos negros", el mismo seguía sufriendo la más brutal de las discriminaciones. Todo al amparo de leyes dictadas 100 años antes, las conocidas como las leyes de Jim Crow. Todos los lugares públicos, sean estos cines, bares, baños, todo era privilegio de los blancos. El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks subió a un bus y se sentó. El conductor de dijo que debía de pararse porque había un chico blanco sin asiento. NO se paro y la llevaron presa, siendo multado con 13 dólares. Allí comenzara una avalancha de protestas que durara un año, y será el surgimiento de Martin Luther King. El 28 de agosto de 1963, ya líder de la comunidad negra, Luther King decía al pie del monumento a Lincoln: "Tengo un sueño". Fue un discurso pacifista del negro hacia el blanco. Era en recuerdo a la proclama de 1863: "llego como un amanecer de alegría para terminarla larga noche del cautiverio". Allí también recordaba que cien años después el negro sufría como sufre hoy los grilletes de la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Aquí también dirá: "NO habrá ni descanso, ni tranquilidad en los EE.UU. hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuaran sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia". La década de la infamia para los EE.UU. será la de los años 60, allí se asesinaron al Presidente John F. Kennedy (22 - 11 - 63); Malcolm X (21 - 02 - 65); Luther King (04 - 04 - 68) y a Robert Kennedy (06 - 06 - 68). Eso sin contar todos los asesinatos cometidos por el racismo siempre en perjuicios de los negros a manos del poder blanco.

El gran problema de las minorías era y es la pobreza, el desamparo total de la seguridad, no tienen cobertura de salud pública y ni hablar de los derechos civiles. Los Estados Unidos es un país como ya lo dijimos, con un ejército de varios millones de hombres en armas, cuyo gobierno gasta anualmente unos 750.000 millones de dólares, eso sí es prioridad en ese país, NO la salud. Pero el ejército como tal NO puede intervenir en asuntos internos, para eso está la Guardia Nacional que dependen de los Gobernadores, no del Presidente. El escritor Greg Howard, decía los porque el ejército no puede intervenir dentro de su país. "El soldado está entrenado para matar, para exterminar el terrorismo en el territorio ocupado, por lo tanto si sale a patrullar ciudades o pueblos de los EE.UU. sus enemigos al que hay que matar serán sus propios conciudadanos". Pero muchas cosas suceden porque la Guardia Nacional y la policía son entrenadas de la misma manera que el ejército, "el odio a su enemigo". Hoy se dice que se disolverá al cuerpo de elite policial causante del asesinato de George Floyd. La pregunta es si servirá de algo o se dice para aplacar los ánimos de las minorías dejadas de lado en el tiempo.