SENADORES DE CABILDO ABIERTO NO LO VOTARÍAN

Manini Ríos: Desafuero será tratado a partir de este martes

16.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- La Cámara de Senadores retoma el régimen regular de trabajo y el pedido de desafuero del senador de Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos, pendiente desde el anterior período legislativo, vuelve a la agenda.

@Javier Calvelo / adhocFOTOS

El fiscal Rodrigo Morosoli pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado, ante sus superiores, que el represor José Nino Gavazzo admitió ante un Tribunal de Honor, en abril de 2018, que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, pero para someterlo a la Justicia, el Senado debe votar su desafuero.

Manini Ríos expresó en varias oportunidades su voluntad de enfrentar a la Justicia, para lo que se requiere el levantamiento de los fueros parlamentarios. En abril le envió una carta a la presidenta de la Cámara de Senadores, Beatriz Argimón, para pedirle que el desafuero se tramitara "a la brevedad".

Así fue que los senadores de todos los partidos decidieron dar curso al pedido del fiscal Morosoli, más allá de que algunos entendían que una lectura estricta del reglamento de la cámara requería una nueva solicitud de desafuero por parte de la Justicia.

Sin embargo, contrario a lo que han expresado públicamente, desde entonces los legisladores de Cabildo Abierto se han acercado a sus pares de la coalición de gobierno para expresar que no están de acuerdo con votar el desafuero, según contaron legisladores blancos, colorados y también dirigentes del partido de Manini Ríos consultados por El Observador.

Las fuentes coincidieron en que el tema no se planteó en una instancia de coordinación de la coalición, pero sí en reuniones y conversaciones informales que mantuvieron en el Palacio Legislativo. En esos ámbitos los legisladores de Cabildo Abierto dejaron claro que no quieren votar el desafuero de su líder, dijo uno de los consultados.

Entre quienes se expresaron en ese sentido están los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano, que junto a Manini Ríos completan la bancada de Cabildo en la Cámara Alta.

El 24 de mayo, el programa Santo y Seña informó que legisladores de Cabildo Abierto le habían pedido a socios blancos que no votaran el desafuero.

Consultado al respecto, Manini Ríos dijo que la información era "falsa" e insistió en que "Cabildo Abierto va a votar el desafuero". De todos modos, en las conversaciones con sus socios, Domenech y Lozano señalaron justamente que estaban en desacuerdo con esa posición del excomandante en jefe del Ejército.

Contactado por El Observador, Lozano hizo hincapié en la postura que ha reiterado Manini Ríos, pero opinó que el pedido de la Justicia "no tiene ningún fundamento". "La voluntad de Manini es que votemos el desafuero. Ahora, cada uno tiene opinión", dijo el senador. "Creo que los otros legisladores lo verán y lo estudiarán. Y creo que aquellos que lo estudien con honestidad intelectual, van a llegar a la misma conclusión que llegué yo, pero bueno", añadió.

"Todos tenemos nuestra postura y la tenemos que mantener. Lo que sí, hay que ver qué pasa... creo que tenemos que exigir que haya -como debe ser, como corresponde- un estudio dentro de los senadores, que cada senador tenga su expediente y pueda ver lo que, por lo menos para mí, es una enorme injusticia que se quiere cometer con Manini", planteó Lozano.

"Mi opinión personal es que el caso debe ser estudiado de forma responsable y en base a la conclusión que cada legislador saque, una vez estudiado, actúe en consecuencia. Me parece que debería ser así, no puede ser un desafuero exprés. No puede ser: 'ah, bueno, como él quiere le sacamos los fueros'", agregó.

Domenech no contestó los llamados de El Observador.

Dos dirigentes de Cabildo Abierto confirmaron el "cambio súbito" de postura de la cúpula partidaria, que para los cabildantes "no es un secreto".

Cuando la comisión de Constitución trató por primera vez el tema, el 22 de abril, Manini indicó que tenía "especial interés" en que el tema no quedara "dormido". Integrantes del partido indicaron que su líder siempre expresó su voluntad de someterse a la Justicia y les pidió respaldo. "Si la prensa les consulta, ninguno salga a decir que está en contra de que me saquen los fueros", les transmitió, según una de las fuentes.

Blancos y colorados

La comisión de Constitución y Legislación del Senado, que deberá pronunciarse sobre el tema, está citada para este martes a las 14:30 horas. El tratamiento del pedido de desafuero se retomará a partir de esa sesión, pero todavía no hay ninguna persona convocada.

Carmen Asiaín, la senadora nacionalista que preside la comisión, dijo a El Observador que todavía falta analizar pruebas y está pendiente la remisión de antecedentes administrativos, que no guardan relación con el procedimiento judicial en curso. "Yo elaboré una metodología sobre procedimientos que dieran la oportunidad de producir toda prueba y respetar el debido proceso y defensa, para que todo lo que se tramite sea conocido por todas las partes y haya oportunidad de responder", dijo Asiaín.

Para que el desafuero prospere se requieren los votos de 21 senadores.

Hasta el momento, solo la bancada del Frente Amplio anunció públicamente que respaldará en bloque la moción, más allá de la opinión contraria del expresidente y actual senador del MPP, José Mujica, que desde que se declaró la emergencia sanitaria está de licencia médica por ser población de riesgo.

Mujica entiende que Manini Ríos quiere "victimizarse" y por eso busca que le saquen los fueros. En abril, allegados al expresidente dijeron a El Observador que a Mujica le preocupaban las "altas probabilidades" de que el senador de Cabildo Abierto fuera declarado inocente y saliera fortalecido.

En el Partido Nacional y el Partido Colorado la definición todavía no está tomada, pero varios de sus integrantes han advertido que el tema no se puede definir "livianamente".

La senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, dijo este lunes tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou que se trata de "un tema muy delicado" que merece un "estudio" profundo. "Se va a resolver en el tiempo que corresponda con las pruebas que consideremos los parlamentarios. La Fiscalía no nos obliga y hay que estudiar", dijo Bianchi, quien agregó que la decisión "va a ser jurídica" y no política.

Como antecedentes, mencionó los casos de Enrique Erro y Rodolfo Nin Novoa, dos legisladores del Frente Amplio a los que el Partido Nacional rechazó levantar los fueros. "Obviamente cuando una solicitud viene de la Justicia tenemos que analizar que esté ajustado a derecho. Podemos no tener la misma opinión", afirmó.

Un argumento similar había esgrimido un mes atrás el senador nacionalista Sergio Abreu, quien dijo a El Observador que el asunto de los fueros "no es un tema para el cálculo político, si conviene o no conviene".

En el Partido Colorado, mientras que Ciudadanos sigue analizando el tema, en Batllistas la postura inicial es no acompañar el pedido, según fuentes de esa agrupación, que señalaron que se trata de un asunto "institucional".

En abril, el expresidente, actual senador y líder de Batllistas, Julio María Sanguinetti, escribió una columna en la que alertó que en este caso "no se trata de buscar el aplauso fácil, ni de personalizar las cuestiones, ni de chicanas políticas", sino "de defender la institucionalidad que es siempre la garantía de todos".

"Hay que estar, con seriedad, a los hechos (...) Todo depende de una calificación racional de los hechos y juzgar si hubo o no una intención delictiva. Razón por la cual, en lo personal, no adelanto una posición definitiva, porque creo que son relevantes esos pasos a dar y no se puede hablar de antemano", escribió entonces.

Según el expresidente, el hecho de que Manini Ríos "diga que no quiere la protección 'porque no tiene nada que ocultar', no pasa de ser una definición personal, carente de todo valor para la institución".