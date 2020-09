Elena Grauert

Historias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLa república derrotadaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Elena Grauert

17.06.2020

Las unidades reguladoras no son organismos comunes, sus funciones son especiales y por ello, desde su creación, han tenido una regulación diferente, si bien hasta ahora no son servicios descentralizados, tienen un rango de autonomía frente al Poder Ejecutivo por su propia naturaleza. Sin perjuicio de ello, no podemos desconocer que el diseño institucional de origen ha sido insuficiente, lo que ha quedado demostrado desde sus 20 años de creación, donde el poder político ha tenido muchas injerencias que las debilitó sistemáticamente.

La LUC, fortalece a las mismas con más fuerza, otorgándole la autonomía de servicio descentralizado, lo que implica un diseño institucional que le permite actuar con mayor independencia. Obviamente esto hay que reforzarlo con leyes que le den mayores competencias y permitan cumplir sus funciones con independencia de los poderes políticos de turno.

Pero lo que debe quedar en claro es que la ley actualmente vigente, que rige a los directores de los órganos reguladores, expresamente dice que no pueden hacer política y mucho menos pasar de un órgano regulador, a una empresa que fue regulada por el mismo por un tiempo determinado, como sería de pasar de Director de URSEC a ANTEL. La regulación surge de los arts. 72 y 73 de la ley de medios para el Consejo de Comunicaciones Audiovisuales , órgano que jamas se creo pero hoy quien cumple dichas funciones es la URSEC.- Por tanto sus miembros deberían cumplir con las mismas inhibiciones ya que son quienes tienen la competencia otorgada por la ley, que dice : "... No podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política o cargos públicos electivos." Y luego en el art 73 entre las incompatibilidades refiere a que no pueden ejercer actividades que afecten su independencia o imparcialidad, tener vínculos directos o indirectos con empresas de telecomunicaciones, ni cargos directivos o de asesoramiento, hasta un año luego de finalizado el mandato.

Por tanto, más allá de los tristes ribetes policiales y denuncias que se han hecho en URSEC, el Frente Amplio jamás debió proponer a un director para Antel, que por ley estaba inhibido de hacerlo, se podrá discutir jurídicamente que como el Director no era del Consejo de Comunicaciones Audiovisuales, sino que era de otro órgano, esas inhibiciones no le afectaban, pero lo cierto es que URSEC cumplía las funciones del Consejo y por tanto por un tema de lógica, debían respetar las misma, siendo ademas una ley defendida, promovida e impulsada fuertemente por ese partido político.

Las normas e inhibiciones relacionadas en los arts. 72 y 73 de la ley 19307, tienen que ver con la razón de ser de los órganos reguladores, cuya función tiene mucho de jurisdiccional, y por tanto el mantener la imparcialidad, el no estar involucrado con el accionar político partidario, el tener una conducta adusta, republicana, apegada a la verdad y a los principios de defensa a la veracidad y justicia, son parte de la propia función del regulador, que debe cumplirse a cabalidad.

El art 72 de la Constitución, es comprensivo de todos aquellos derechos humanos que quizás no están expresados en el articulado , pero que se comprenden dentro de los principios del derecho, por tanto si bien todos los servidores públicos, los comprenden los deberes de austeridad e imparcialidad, sin lugar a duda los órganos que tienen entre sus funciones primordiales el impartir normas o justicias que regulan derechos de los particulares, que deben promover normas que promuevan la competencia en términos de igualdad, conllevan determinadas cargas de conducta más allá del período del mandato, como no trabajar para las empresas reguladas cuando cumplí con la función publica, como forma de alejar la conducta de los intereses particulares que pueden desviar el deber ser. Por lo que el Frente Amplio, no debería jamas nombrar a un regulador , en una empresa que debió regular, así como tampoco a la inversa si se mantiene la relación de dependencia con el regulado, ya que preservar la autonomía como pretende la ley de urgencia, hacen imprescindible que se cumplan con el diseño institucional y la gobernanza propia de la naturaleza de estos organismos.