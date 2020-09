Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XIX, Nro. 841: Las vidas negras importan. Revuelta en Estados Unidos

20.06.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 22 titulando en su portada: 'Las vidas negras importan. Revuelta en Estados Unidos'.

Escriben en este número:

Kevin Anderson, Bruno Bimbi, Democracy Now, Julio C. Gambina, Julio César Guanche, Ianina Harari, Michael T. Klare, Manuel Domingos Neto, Gerardo Pisarello, Miguel Salas, Bhaskar Sunkara, Esteban Valenti , Pablo Yanes







La banana

Por Esteban Valenti



(Del libro de cuentos “Insomnios”, publicado en marzo del 2010 por Editorial Sudamericana)

Cualquier analogía con una peste, no es casual.



Los mecanismos del gigantesco telescopio funcionaban con la perfección de un reloj atómico. Luego de teclear en la computadora las coordenadas de posicionamiento, el techo corredizo de la cúpula metálica se deslizó con un leve zumbido y el enorme lente giró hasta situarse en el punto exacto.







Las vidas negras importan. Revuelta en Estados Unidos

Por Miguel Salas



Madre

haz que mi piel

sea de un color neutro.

Los asesinos acechan.

(Abdellatif Laâbi)



Voces de indignación y protesta se extienden por todo el mundo. Expresiones tan sencillas y directas como “quiero respirar” y “las vidas negras importan” (Black Lives Matter) se han convertido en la denuncia de un sistema social racista y represor como es el capitalismo. “La revuelta es el idioma de los ignorados”, afirmó Martin Luther King, dirigente del movimiento por los derechos civiles de la población negra que fue asesinado en abril de 1968.







Brasil: Los dictadores mienten

Por Manuel Domingos Neto



La manipulación de datos estadísticos sobre la pandemia por parte del general Eduardo Pazuello, aún en el servicio activo del Ejército, alimenta los argumentos de quienes creen que ya estamos bajo un régimen dictatorial.







Karl Marx luchó por la libertad

Por Kevin Anderson



Los conservadores calumnian a Karl Marx. Marx no solo fue un activista toda su vida contra la esclavitud, sino que apoyó los esfuerzos de todos los que se organizaron para luchar contra ella.







Argentina: El ajuste al desnudo. La clase obrera, la pandemia y la crisis

Por Ianina Harari



La llegada de la pandemia golpeó duramente a la clase obrera, sea porque tiene que exponer su salud trabajando sin condiciones adecuadas de prevención, porque pierde el trabajo, porque no puede trabajar y no tiene ingresos o porque le rebajan el salario. Sin embargo, el ajuste que estamos sufriendo no es culpa del Coronavirus. La crisis ya nos golpeaba mucho antes de la cuarentena y nada indicaba que fuera a detenerse.







Cuba: El racismo no es un vestigio

Por Julio César Guanche



No se trata de un problema exclusivamente “cultural”, sino que atraviesa la conformación de la nación y del pueblo cubano. Aún con diferencias profundas, ha sido y es un problema crucial para la nación, la república y la democracia en el país.







EEUU: Probablemente has oído que los socialistas no votarán por Biden

Por Bhaskar Sunkara



No es fácil ser un socialista estadounidense en estos días, a pesar del hecho de que el senador por Vermont, Bernie Sanders, construyó un movimiento multitudinario en torno a ideas que hemos defendido durante mucho tiempo, estamos ahora confrontados como potenciales saboteadores [spoilers] en las elecciones de noviembre.







Delenda est Monarchia (razones de una consigna)

Por Gerardo Pisarello



En un célebre artículo publicado en El Sol poco antes de la proclamación de la II República, Ortega y Gasset se quejaba airadamente de que Alfonso XIII de Borbón pretendiera “volver a la normalidad” después de haber participado activamente de un Régimen corrupto y en decadencia. En opinión de Ortega, la situación de degradación era tal que solo cabía una única alternativa, sintetizada en una consigna drástica, que parafraseaba a los generales romanos que tuvieron que enfrentarse a Cartago: Delenda est Monarchia (la Monarquía debe ser destruida).







Fragilidades desnudas: Covid y bienestar

Por Pablo Yanes



Para que efectivamente las cosas no sean iguales después de la pandemia requerimos preguntarnos qué nos ha enseñado y qué hemos aprendido. Empezando por ser concientes de que corremos el riesgo de que la afirmación de que el mundo no será igual después de ella quede reducido a un lugar común desprovisto de sustancia y de sentido de futuro.







“El imperio estadounidense está implosionando”

Por Democracy Now



Declaraciones del filósofo y activista por los derechos humanos y miembro de Socialistas Democráticos de América Cornel West.







Bolsonaro, el genocida que quiere ser dictador

Por Bruno Bimbi



Con más de cuarenta mil muertos y proyecciones aún peores, Brasil camina hacia su mayor catástrofe histórica en medio del caos, el desgobierno y el autoritarismo.



“A través del voto, no vamos a cambiar nada en este país. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Esto sólo va a cambiar, lamentablemente, cuando vayamos a una guerra civil. Y haciendo el trabajo que el régimen militar no hizo: ¡matando a treinta mil!”.







La nueva guerra fría de EE.UU. contra China

Por Michael T. Klare



¿Cómo puede afectarnos?



Los expertos y los políticos de Estados Unidos han llegado en gran medida a la conclusión de que ha comenzado una nueva guerra fría con China, un período de intensa hostilidad y competitividad que no llega al combate armado. “La guerra fría de EE. UU. contra China amenaza con una ruptura”, como expresaba el titular del New York Times del 15 de mayo, citando recientes enfrentamientos en comercio, tecnología y exigencia de responsabilidades por la propagación de la covid-19. La decisión de Pekín de someter a Hong Kong a nuevas y estrictas leyes de seguridad no ha hecho sino aumentar aún más esas tensiones.







Vicentin y la deuda pública en discusión

Por Julio C. Gambina



El Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos. Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para cancelar sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores diversos, especialmente miles de productores que entregan su materia prima para la industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse pública.







