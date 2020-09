William Marino

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

1973 – 27 de junio – 2020

William Marino

20.06.2020

"Las clases dominantes se empeñan en que los pueblos no tengan historias". Rodolfo Walsh. 1927 - 1977 Periodista Argentino asesinado por la dictadura.

Ya han pasado 47 años de aquel día nefasto como lo fue ese 27 de junio. Ese mismo día comenzara una de las gestas más gloriosas de la clase obrera y trabajadora, de estudiantes y profesionales, tanto de Montevideo como del interior del país. En aquel momento, nadie sabía que podía pasar en el día de mañana. Si se podía observar que había una camarilla, la que dio el golpe cívico-militar, sediento de sangre y de dinero. Seguro que el golpe no lo habían comenzado a planificar el "día anterior", los planes venían de varios años atrás. El apoyo al golpe no era solo de la burguesía nacional, detrás estaba la CIA, el FBI, el comando del ejército del sur de los EE.UU. No hay que olvidar el papel que jugó Dan Mitrione, con su oficina en el segundo piso de jefatura de policía. O de los propios servicios secretos franceses, que asesoraban a los militares argentinos en técnicas de tortura y muchos ya había cruzado a la otra orilla. El golpe de estado cívico-militar, NO fue el fruto de una decisión de un día para otro. Al igual que los preparativos para la defensa de la democracia por parte del movimiento sindical, popular y social, que ya se habían manifestado en 1964, "si hay golpe, hay paro general por tiempo indeterminado". Eso no fue fruto de un capricho, o de hablar por hablar: era un movimiento obrero que se organizaba, que discutía como defender los embates de la derecha fascista que se asomaba en el horizonte de la política uruguaya.

Los días anteriores a la madrugada de ese nefasto 27 de junio, se notaba en el ambiente el ir y venir de un ejército sediento de sangre. Los locales políticos en su inmensa mayoría estaban cerrados, pues los opuestos al golpe, organizaban la respuesta a la barbarie fascista, en los sindicatos, en fabricas, talleres, liceos, facultades, todo era válido para organizar la resistencia al golpe de estado. El día anterior, o sea el 26 estaba citada la Asamblea del Senado a las 22 y 30. A esa hora no había quórum, recién a las 0.25 se logra el mismo y comienza la sección, con la presencia de senadores: ocho senadores blancos. Wilson Ferreira Aldunate, Walter Santoro, Caminillo Mederos, Carlos Julio Pereira, Dardo Ortiz, Alembert Vaz, Jaso Anchorena y Pedro Zabalza. Cinco senadores del partido colorado: Nelson Constanzo, Amílcar Vasconcello, Paz Aguirre (presidio el Senado), Hierro Gambardela y Héctor Grauer. Por el Frente Amplio estaban presentes tres legisladores: Enrique Rodríguez, Rodríguez Camusso y Pla Rodríguez. La sección fue muy corta, a la 1 y 40 finalizo, pero todos los Senadores, hablaron de la grave hora en que vivía la República. Amilcar Vasconcellos decía a viva voz que había que oponerse a "la toma del Palacio Legislativo por parte del ejército si quería ocupar el Palacio". El senador Enrique Rodríguez, un ex trabajador de zapatero remendón manifestó que "la clase trabajadora del Uruguay que nunca había fallado alas causa populares y que ahora no fallaría". Pla Rodríguez se refiere "a esos luchadores anónimos: los JOVENES de mi partido que son el gran tesoro de nuestra colectividad política, ellos no fallaran". Rodríguez Camusso acusaba al "miedo cerval de la clase social que se sabe condenada por la historia. Que no tienen patria, pero tienen bolsillo. La que no tiene principios pero tiene negocios". Termina expresando su confianza en el pueblo organizado, militante y sacrificado. Otro de los discursos que emociona, por la vehemencia es el de Wilson Ferreira cuando dice: "nuestro Partido Nacional se considera en guerra contra el señor Juan Ma. Bordaberry enemigo de su pueblo. Finalizara un "Viva al Partido Nacional".

Mientras esto sucedía en el Palacio de las Leyes, en las fábricas, talleres, oficinas públicas y privadas, centro de estudio, sean estos liceos o facultades, bancos, obras de construcción, hospitales y sanatorios, lo que fuera se comienzan a ocupar. En algunos casos llegaban los trabajadores solos en otros con sus familias. Hoy a la distancia en el tiempo, es algo casi inentendible. Los carteles en las puertas de los locales y/o edificios ocupados sus leyendas, NO eran reivindicaciones salariales, eran: "No al Golpe fascista". "El pueblo unido jamás será vencido". "Más vale morir de pie que vivir de rodilla". "No al fascismo" "Local ocupado NO a la rosca económica". "Viva la CNT". El 26 a eso de las 19 nos encontrábamos aun en el local del Partido Comunista, seccional Puerto, en la calle Piedras, Kamiski, el hombre de las finanzas nos dio la orden irse pues la cosa venia brava, mañana lo más temprano posible. A las seis y poco salimos con un compañero a mirar como andaba la cosa. La soledad de las calles era impresionantes, muchos caminando rumbo a sus lugares de trabajo para ser ocupados. Después nos dirían otros, que andaban en la misma tarea lo interesante que era ver familias enteras, rumbo a la ocupación, parecía que era una mudanza. Pero NO era una diversión se sabia y se era concierte que solo con una gran organización se podía detener al fascismo. La verdad aunque a muchos lo les guste: Los trabajadores supieron esta a la altura de su responsabilidad. La gran pregunta cuantos locales se ocuparon no solo en Montevideo y Canelones, sino en todo el país 5.000, 10.000 o 15.000. Y a lo largo de todo el país. ¿Cuántos? Cuantos trabajadores participaron en esa maravillosa experiencia, que en verdad nos costo "Sangre, sudor y lagrimas". Creemos que deben de haber participado más de 300.000 trabajadores.

En esa misma madrugada que el militares fascista, encabezados por Esteban Cristi y el Goyo Alvares, ocupan el Palacio de las leyes, los máximos dirigentes de la CNT se reunían en la Federación del Vidrio, dando la orden formal de ocupar los lugares de trabajo. Fue una huelga muy atípica y como lo dijo Enrique Rodríguez en su libro Raíces del Movimiento Obrero Uruguayo fue una huelga por la Libertad, por la Democracia, contra el Fascismo. Pero no fue una huelga insurreccional, como tampoco espontanea, fue una huelga como pocas, por no decir única en el mundo, pues duro 15 días. Luego vendrá la manifestación del 9 de Julio a las 5 en punto.