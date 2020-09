Marcelo Marchese

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

La duda que inquieta y el audio Cristino Argimón

Marcelo Marchese

21.06.2020

El muchacho Cristino hizo una llamada a Presidencia en un tono ligeramente escalofriante y al hacer la ronda de escuchas de las llamadas del día, los encargados avisaron a Presidencia que la desesperación tiene cara de hereje y podía darse el caso de un papelón inenarrable.

Se decidió que la funcionaria pública Número 2 hablara con el portador de la bomba de tiempo y esta decisión, precisamente, activó la bomba de tiempo del papelón inenarrable.

El segmento más poético del diálogo es el anuncio de la funcionaria pública Número 2 de su protagonismo como Hada Madrina, la cual, por intermedio de un encanto salvador, logró frenar el accionar de "los que tienen que responder", personas presumiblemente abogados o alguna otra profesión igualmente temible.

Con toda claridad, firmeza incontrastable y elocuencia infinita, la la funcionaria pública Número 2 informa al portador de la bomba de tiempo que las llamadas a Presidencia quedan grabadas, sin embargo, consultada por la prensa, la funcionaria pública Número 2 negó todo lo que había afirmado con toda claridad, firmeza incontrastable y elocuencia infinita.

La magistral ambigüedad con la que se desenvuelve el Hada Madrina abre un amplio espectro en relación a cuales son "nuestros teléfonos", amplio espectro que va desde los teléfonos de ciertos jerarcas hasta los teléfonos de todos los demás.

Uno presume que todas las llamadas a Presidencia quedan grabadas por constituir un elemental mecanismo de seguridad. Uno presume que muchos teléfonos, y no sólo de jerarcas, son particularmente observados a causa de otro tipo de criterios de seguridad. Uno presume que todas las conversaciones del mundo son grabadas de oficio por muy amplios criterios de seguridad, y el día que le quieren buscar algo a Fulano, van y lo encuentran.

El funcionario público Número 1 negó que se grabaran las conversaciones de las personas y como prueba supletoria, invocó el disparate y la dictadura. Con suma elegancia dribbleó la pregunta acerca de su opinión sobre el papelón inenarrable y aquí, precisamente aquí, es cuando sucede el papelón inenarrable, pues se negó a dar explicaciones y la prensa, de momento, no ha exigido más explicaciones.

Se hablará del dealer, lo que no tiene importancia ninguna y si significara de verdad algo, sería que los pobres de espíritu se meten en la vida privada de las personas; se hablará de las amenazas veladas casualmente cuando la bomba de tiempo entraba a fiscalía a denunciar amenazas, y esto, necio sería dudarlo, reviste cierto interés; se hablará de las escuchas telefónicas, lo que tiene una importancia superlativa y alude a una intromisión desagradable en nuestra intimidad. Ahora, no sabemos si se hablará de lo crucial: cuando no le conviene, el Presidente no contesta y cuando no le conviene, la prensa no pregunta.

Como vemos, hay leyes escritas y hay leyes no escritas, y como sabemos, hay secretos y hay secretos a voces.

La curiosidad es un sagrado mecanismo de la inteligencia, y quienes tenemos el Poder, es decir, el Pueblo, quisiéramos que el funcionario público Número 1 despejara dudas que la curiosidad, como la mosca vichera, inoculara a modo de gusano molesto en el cuerpo de nuestras preocupaciones.

El funcionario público Número 1 ha cerrado, de momento, el libro de las respuestas. El primer promotor de la bomba de tiempo vaya a saber uno, ahora, en qué cosas andará, pero ha mostrado sus cartas, y hasta el momento, parece dispuesto a usarlas para obtener un beneficio.

Si ante un tema que despierta genuina curiosidad, la prensa, lejos de satisfacer una curiosidad genuina, decide actuar como esos perros machos que cuando son copulados, se hacen los distraídos, la curiosidad, lejos de atenuarse, se centuplicará ¿Por qué motivos la prensa actúa como los distraídos perros referenciados? ¿Será que reciben órdenes? ¿Será algo peor, que tienen miedo?

El papelón inenarrable tiene nombre y apellido y se llama "el pez por la boca muere". El funcionario público Número 1 ha dicho que grabar conversaciones no cabe en una democracia, ergo, si se graban conversaciones, no vivimos en una democracia. En este párrafo se resume lo que hemos vivido. Sólo falta que alguien diga "El rey está desnudo", lo que no es difícil, lo difícil es que se entienda.