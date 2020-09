Alejandrina Morelli

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

De cómo des entreverar

Alejandrina Morelli

21.06.2020

De cómo des entreverar

Hay veces en la vida que los afectos, los sueños, los interesas, las inclinaciones, los trabajos, las cuentas, las vocaciones, las deudas, los deseos, las experiencias, los miedos, la compasión, la culpa o el olvido, por solo nombrar algunos de estados por los que pasa el alma humana, se entreveran, de la misma manera en que se entreveraron hoy, por ejemplo, una tijera, un auricular de celular, una cadena de plata, un aro y un alfiler de gancho en el cajón de mi escritorio.

No siempre hay instrucciones precisas para desentreverar lo entreverado por las circunstancias. Depende más bien de los objetos que estén implicados, y el lugar dónde se encuentren por eso voy a dar solo algunas reglas vagas y generales que he aprendido de tanto repetir la operación en estantes, cajones, armarios y hasta en el baúl del coche.

Mi experiencia me indica que cuando esto sucede uno debe tomarlo con mucha paciencia y en lugar de tironear como una desaforada conviene hacer todo lo contrario: estirar los cables de los auriculares lo más posible, abrir el alfiler de gancho que tiene ensartado un eslabón de la cadena y darles cierto aire, como si al estar tan apretados y juntos se estuvieran asfixiando. (algo parecido a lo que pasa con los afectos, sobre todo en las familias muy, pero muy unidas)

Jugar con la fuerza de gravedad es también un buen recurso y sobre todo tener mucho cuidado con no confundirse: muchas veces pasa que por querer deshacer los nudos los estamos haciendo y cuando ya es tarde nos damos cuenta que era para el otro lado. (también sucede cuando queremos separarnos de alguien y terminamos más pegados que nunca, por eso de que lo que resiste persiste).

Con las otras, las cosas de la vida, tampoco es conveniente tironear porque como la cadena o el aro, pueden romperse. Nada peor que un sueño roto por estar enredado con un trabajo que viene muy estrechamente vinculado a una vieja deuda que tenemos que pagar y a las cuentas de fin de mes que se pegan, como alfileres al imán, a nuestros escasos recursos.

Confieso que a mí se enredan mucho los afectos con los trabajos, sobre todo cuando estoy apasionada por lo que hago, esto de compartir pasiones es como una suerte de licor mágico que me enamora, un afrodisíaco, un viagra para el amor. Y por más que en mi cabeza resuene la frase "dónde se come no se... ", una y otra vez como el martillar de un pájaro carpintero en mi cabeza, yo no resisto y "zas" me engancho. Siempre diciéndome esto no debe ser así, esto no debería estar sucediéndome, "¿No sabés Alejandrina que estas cosas siempre salen mal?"

Ni contarles los enredos en los que me metí cuando, enamorada de una causa, terminé siendo la compañera del líder barrial, como me pasó en años setenta, un poco antes de que la dictadura nos obligara a vernos en forma clandestina. Una noche el miedo se coló por la ventana y se instaló en el living de mi casa con toda la autoridad de su milenaria existencia. Cuando él, mi amor, vino a verme le cerré la puerta porque temía que detrás llegaran las Fuerzas Conjuntas y nos desaparecieran a los dos. La siguiente noticia que tuve fue que había caído en un tiroteo en un bar de las afueras de la ciudad. La culpa se hizo nudo en mi memoria y sigue manchándome de sangre las letras cuando lo recuerdo. Eso no lo voy a poder desenredar nunca, nunca.

También hay cosas, en los cajones y en la vida, que para desentreverarlas no hay más remedio que meter tijeras. Cortar de cuajo la compasión cuando se trata de un trabajo, por más que te pidan por favor y que te conmuevan. Cortar una relación cuando el otro duda, dice que no te ama o se hace el distraído, cuando es casado o cuando eligió una forma de vida que te arrastraría al caos y al desorden. (Aunque bien sabemos que el orden de cada uno es una fantasía, un esqueleto de prejuicios y moralinas que ayudan a sostener la grasa de la parsimonia con la que se presentan a veces los acontecimientos y el músculo de la pasión.)

Hay situaciones tan, pero tan enredadas que por más que se corten no pasa nada. Como si las tijeras, las cadenas, los alfileres, y el costurero entero estuvieran pegados a un piso de goma de pegar y cuanto más una insista en separarlas más y más se enredan.

Por eso hay que tener cuidado cuando se mete tijera, porque hay cosas que se cortan, pero no del todo. La gente, por ejemplo, no se despega como los plásticos con un diluyente, las huellas de la memoria no se van con lavandina y a las culpas no se sacan con un quitamanchas.

Eso sí lo aprendí.

Estas instrucciones, como ven, servirán para desenredar auriculares, pero no palabras, cadenas pero no testigos, aros pero no sortilegios, gomas de borrar pero no memorias, anillos pero no compromisos, tesoros pero no amores, teclados pero no sueños, navajas pero no heridas. Lo siento.

Alejandrina Morelli es argentina, periodista, escritora, emprendedora, gestora cultural, trabajó como corresponsal de diarios uruguayos en Buenos Aires. Diriigió dos ediciones del Festival Internacional de Cine de Punta del Este, donde vive desde 1996. Fue Coordinadora de la edición 2013 del Festival de Cine de Derechos Humanos.

Fue nombrada ad honorem Responsable de Cultura de la Dirección de Género de la Intendencia Municipal de Maldonado.