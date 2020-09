Héctor Musto

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

El amor de abuelo en tiempos de pandemia

Héctor Musto

21.06.2020

Como persona razonablemente formada en biología, me cuidé desde el principio de la pandemia. Me pareció fenómeno eso de cuidarse, de quedarme sin salir, de usar, para las mínimas salidas imprescindibles, el tapabocas.

Y como, lo reconozco, soy un tipo al que estar encerrado no me molesta demasiado, ya que la lectura de novelas, las buenas series, leer artículos científicos, intentar escribir algo científico en realidad me gusta mucho, debo reconocer que el hecho de estar encerrado (algunos días solo, otros con mi compañera) no me afectaron demasiado.

Además, aunque no me gusta nada, el hecho de tener que preparar clases sin ver a nadie, me ayudó a leer tranquilo, sin grandes apuros. Claro que "dar" las clases por Zoom no me gustó... prefiero estar con los estudiantes e interactuar con ellos. Pero bueh, es lo que había que hacer, y lo hice. Y hago. Siempre respetando todo lo que se supone que debo hacer.

Y continué, de la forma indicada, mis tareas de cogobierno. Como integrante del Consejo de la Facultad de Ciencias, "concurrí" (entre comillas) hablándole a la computadora, sin sentir de cerca a los compañeros del consejo, de los tres órdenes y a mi Decana. Era, y es, lo que había que hacer, y lo hice. Siempre ateniéndome a lo que la evidencia científica marcaba. Y que, demás está decir, compartí... me pareció bien y así lo hice.

Y hasta hice algo que no creí posible. Como quizás algunos saben, en el programa "En Perspectiva" coordino, colaboro, ayudo, o como le quieran decir, a la Mesa de los Científicos. En estas condiciones hicimos dos: una con matemáticos y otra con científicos jóvenes. Hicimos esos dos programas no en vivo, en el estudio, como me siento más cómodo, sino a través de internet. Y creo que salieron razonablemente bien.

En resumen, creo que me porté bien. Hice lo que lo que había que hacer.

Pero claro, la vida está más llena de matices de lo que uno a veces piensa.

Llegó el día del abuelo. Con mis hijos había, obviamente, estado en contacto. Todo este tiempo, en contacto. Usando el WhatsApp, nos habíamos "visto", "charlado", compartido todo lo que significaba esto de estar aislado, sin vernos. Pero mis hijos son grandes, y de repente, eso de no "verlos", más allá de extrañarlos y querer darles un abrazo grande, esos de padre, nos hacía falta, tanto a mi como a ellos tres. Pero, al menos yo, la llevaba. "Hagamos lo indicado, lo que hay que hacer". Y mis hijos, adultos, lo entendían y me respetaban (y respetan), que me cuide.

Después de todo, tengo 67 años y estoy en edad de riesgo. Pero, repito, llegó el día del abuelo. Y me empecé a imaginar ese día sin verlos. Y el amor, ese puro amor que siento por estos cinco nietos que la vida me regaló, y que es recíproco, de ida y vuelta, pudo más.

Y el viernes pasado, 19 de junio, más allá de mis miedos, el amor "me pudo". Y de mañana fui a Capurro, para estar con Matucho y el Piolín. Desayunamos juntos. Sin tapabocas les di besos, los abracé, los sentí cerca y míos de nuevo. Y compartí las serpientes más grandes del mundo y videítos de monos. Teniéndolos cerca, sin pensar en nada más que en nuestro amor. Y luego fuimos, con mi compañera, a Salinas, a ver a Pipo, Nina y la Polola. Y sin "cuidarnos" nos abrazamos, besamos... y compartimos de nuevo la magia que solamente existe entre nosotros, haciendo chistes, riéndonos de esas cosas que solamente existen entre abuelos y nietos.

Fue la primera vez que falté a lo que como científico, entiendo debo hacer. No sé si estuvo bien o mal... probablemente lo último sea cierto. Pero el amor entre abuelo y nietos, entre nietos y abuelo, es más fuerte que cualquier otra cosa.

De nuevo los tuve a los cinco en mis brazos. De nuevo los besé. De nuevo me besaron. De alguna manera, de nuevo los sentí como desde que nacieron, mis nietos. Quizás estuvo mal, pero no me arrepiento. Yo los necesitaba y ellos me necesitaban a mi.

Eso es mi amor.

Amor de abuelo (y de nietos) en tiempos de pandemia.