Historias Reales. Capitulo 16. Campaña electoral 2020

Juan Pedro Ribas

24.06.2020

Soy un narrador y ni estoy seguro de que esa sea la definición, pero si lo fuera, sería un narrador de pequeños hechos, de las cosas simples de la vida, de los gestos sencillos, un artesano de anécdotas.

Sin otra pretensión que hilar la sucesión de acontecimientos que comprendan a los anónimos, a los no tan anónimos, junto a los destacados.

Sanguinetti 20 años después

En el capitulo Sanguinetti 2000 desarrolle una serie de hechos sin mayor trascendencia, pero que provocaron un sismo en mi vida.

Hoy 20 años después y como espectador, soy testigo de la voluntad inquebrantable, de la pasión por estar, incidir e iluminar, señalar a los incorrectos casi con mayor énfasis, con el que veinte años antes el Doctor Sanguinetti ejercía la Presidencia y con orgullo afirmaba que nunca había perdido ni una huelga.

Es una característica excepcional de su generación, podíamos llamarla "La legión de los sobrevivientes", o para ponernos a tono con el cine moderno "La legión de los Super Vivientes" "Los Eternautas" en ella habitan junto a Sanguinetti, Mujica, Astori el propio Vázquez, el Doctor Maglione y el Coronel Gavazzo.

Solo abandonaron el escenario terrenal Don Jorge Batlle y Don Carlos Julio, que en paz descansen, casi nonagenarios y expresando sus opiniones hasta último momento; los demás no parecieron prestarle demasiada atención a una de las frases proféticas de Mujica, cuando anuncio "esto se va a arreglar cuando todos nosotros los viejos, muéramos".

Parecería que la respuesta es que no hay mucho interés en que se arreglen las cosas, porque no solo no morimos sino que continuamos metiendo nuestra cucharita hasta último momento, octogenarios o no, la seguimos y la seguimos.

Algún suspicaz de la política, comentó en familia como justificativo "este viejo quiere que nos muramos todos y él se queda vivito y coleando, como cuando amago irse del Senado".

En un país de tanto ingenio y tanto cargo, no sé cómo no se le ocurrió a alguien crear el Pontificado Político, quizás porque no hay muchos creyentes, pero si se creara, estarían en condiciones de reenganchar, como en la conga, ya que en ese menester no hay restricciones de edad y podríamos seguir enriqueciéndonos con sus conceptos en esa especie de "Papado Político Uruguayo" que también en algunos casos podría denominarse "Papado Político Deportivo".

Vale un comentario de Doña Yolanda, "bueno está bien, pero que una vez al año le laven los pies a los gurises pobres".

De todas maneras hay que aceptar que el ex gran Partido Colorado, Partido de muchedumbres, ha vuelto al tapete con la modesta bandera de "más vale que hablen aunque sea mal, pero que hablen".

Y disputó con renovado empuje la votación fundamentalmente conservadora con el Partido Cabildo Abierto.

Sanguinetti termina siendo la voz escuchada y distinta de la coalición, dejando frases soberbias como aquella "Konrad Adenauer salvo Alemania con 86 años y Nerón incendio Roma con poco más de 30".

Ingeniosa apología solidaria que aboga por todos los "Viajantes de la Eternidad" sin distinciones partidarias, otorgándoles el status de posibles salvadores de el país, no con la frescura y jovialidad que adornan a su persona, pero sí con meritos medianamente destacables que disimulan algunas de sus incorrecciones.

Sirve esta reflexión para que algunos cuarentones y cincuentones, pongan las barbas en remojo y agucen el ingenio para adornar su repertorio, de lo contrario continuaran en un papel secundario, que puede acabar con penas y sin glorias, en el caso de que estos próceres lleguen a los cien años, no de soledad ni de otoño patriarcal, más bien renaciendo en cada primavera.