DAR A CONOCER “LA OTRA CAMPANA” SOBRE SEGURIDAD

Vázquez recordó un tuit de Larrañaga, en 2019 e ironizó: “¿Seguirá pensando que tiene que dar un paso al costado?

25.06.2020

CERRO LARGO (Uypress)- El expresidente Tabaré Vázquez mantuvo una videoconferencia con dirigentes frenteamplistas de este departamento, dónde criticó al ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y a los medios de comunicación, por haber bombardeado a la ciudadanía con homicidios y rapiñas durante los años de gobierno de esa fuerza política.

@Pablo Vignali / adhocFOTOS

Vázquez hizo referencia a diversos temas, pero apuntó contra el gobierno y el actual ministro, Jorge Larrañaga, por la seguridad pública, recordándo un tuit del entonces senador, en marzo de 2019, e ironizó al comparar las cifras de homicidios de entonces y ahora. También acusó a los actuales gobernantes de haber hecho muy poco de lo que prometieron en estos 4 meses de gobierno.

La "otra campana" y las críticas al "relato instalado" en seguridad

"Compañeros y compañeras, si bien es necesario que usemos tapabocas, el tapabocas no debe tapar nuestra boca de lo que tenemos que decir como fuerza política (...) Lo que quiero decir es que llegó el momento de que los uruguayos tengan el derecho de conocer la otra campana. Durante cinco años de nuestro último gobierno las uruguayas y uruguayos conocieron una campana a través de los medios de comunicación, de sus medios de comunicación, de quienes estaban en ese momento en la oposición, y a nosotros nos costó enormemente conseguir espacios para hacer escuchar nuestra campana".

"Surgió un relato que quedó instalado, pero es tiempo de conocer el otro relato, porque las cosas en la forma de comunicar por los grandes medios han cambiado. Y, si no, veamos algún ejemplo", y recordó el homicidio de un empleado de una pizzería durante una rapiña: "Eso sucedió a mitad de semana y como el jueves, viernes, sábado y domingo no hubo nuevos homicidios, todos los días pasaban imágenes del homicidio (...) Hoy esto ya no lo vemos, parecería que el tema seguridad pasó a un segundo nivel".

Críticas a Larrañaga

"En marzo de 2019, el 26 de marzo de 2019, un tuit del entones senador Jorge Larrañaga, hoy ministro del Interior, decía: 'El fruto de la gestión del FA, 414 homicidios en 2018 y 29.000 rapiñas. Un ministro con un mínimo de vergüenza anuncia esta cifra y se va, y un presidente responsable lo saca'. Esto está escrito, lo tomó toda la prensa radial, páginas de diarios, la televisión".

Vázquez dijo que "han pasado cuatro meses de este gobierno" y que, durante la campaña, los actuales gobernantes habían dicho que se terminaría "el recreo". "No es que dijeron dentro de seis meses se va a terminar el recreo, no dijeron que cuando se aprueben los artículos de la LUC se terminaría el recreo, dijeron 'se terminó el recreo', con una confianza enorme en ellos. Pues bien, uno pensaba que era de aplicación inmediata y que rápidamente íbamos a tener resultados. Pasaron 4 meses, es cierto, con la epidemia, los problemas económicos, las pérdidas de trabajo, pero pasaron 4 meses, y qué pasó con los homicidios: en marzo de 2019 hubo 26 homicidios, en marzo de este año en lugar de 26 hubo 32, seis más. En abril de 2019 hubo 25 homicidios, en abril de 2020 hubo 26 homicidios, uno más. Aceptemos que es el mismo número. Ahora, me pregunto con mucho respeto, ¿seguirá el señor ministro del Interior Larrañaga pensando que con estos números tiene que dar un paso al costado e irse o que si no lo tiene que sacar el presidente de la república?".

"¿Estarán los medios de comunicación tan dispuestos a repetir esta frase como lo hicieron en marzo de 2019? Son preguntas que nos van a permitir valorar cómo es el comportamiento hacia la oposición que somos ahora por parte de algunos, no todos, los medios de comunicación".

Vázquez dijo que, "ante esta realidad", el Frente Amplio tiene que buscar "los caminos para hacer conocer la otra campana" y llamó a tener "la inventiva" a flor de piel para lograrlo.

Pandemia: "Estamos lejos de haber ganado la batalla"

El expresidente se refirió a la pandemia de coronavirus y dijo que lejos estamos de haber ganado la batalla contra la enfermedad: "Se equivoca quien piense que al virus le importa quién es el gobierno de turno, si es derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Se equivoca".

Dijo que el virus "nos perjudica a todos" y que "cuanto más se expanda el virus los impactos negativos van a ser mayores, desde el punto de vista humano, económico y laboral".

Vázquez reiteró que hay que respetar las medidas dispuestas por el gobierno para paliar los efectos de la pandemia y evitar los contagios. Llamó a "quedarse en casa" si es posible, a mantener distancia física con otras personas, a lavarse las manos y usar tapabocas.

"Esto no terminó. Puede haber una segunda ola del crecimiento de contagios. No estoy inventando nada, ha pasado por ejemplo en Chile, en China. El virus cambia, muta, quiere sobrevivir, entonces busca los mecanismos para hacerlo. No terminó la historia porque hayamos tenido tres o cuatro días en los que no se detectaron casos positivos. No estamos en épocas de hacer fiestas con 40, 50, 100, 600 personas, no estamos, tenemos que comprender esto, y quien organice estas reuniones es un irresponsable. Ya vendrá el tiempo de poder reunirnos, pero reunirse ahora grandes números de personas es atentar contra la salud, la vida y el trabajo de mucha gente".