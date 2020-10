Esteban Valenti

¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Se cerró un ciclo, se abre otroElecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalCuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleEl medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

¿Uruguay es distinto?

Esteban Valenti

29.06.2020

Hoy vivimos un nuevo episodio, único y excepcional, por el cual esta pregunta se hace válida: la peste, su impacto en el mundo, en la región y en el Uruguay. No tengo ni siquiera que explicarlo. Cada tanto esta pregunta surge, en la institucionalidad, en la política, en el fútbol y en muchas otras variantes. Es una pregunta vieja, desde principios del siglo XX, con el estado del bienestar batllista. Uno de los primeros del mundo.

Ahora, es más válida que nunca. El problema es si la respondemos desde la soberbia, desde un nacionalismo ramplón y primitivo o desde la reflexión crítica. Voy a intentar una respuesta, asumiendo que no nací en Uruguay, viví 15 años en Argentina y casi 6 años en Italia y he viajado mucho como periodista y esto me da una ventaja. Y sí, Uruguay tiene rasgos particulares, diferenciales. ¿Los tienen otros países? Es posible, pero a mí me interesa el Uruguay.

Desde nuestro prócer, su existencia real y su mística - José Artigas -, y su ideario avanzado y revolucionario para su tiempo, en lo político, en lo social, en lo cultural; pasando por el papel de la educación laica y obligatoria de José Pedro Varela; la legislación social y laboral avanzada, nuestra solidez institucional - interrumpida por el golpe de Estado de 1973 - y posteriormente, que se han sucedido desde 1985 todos los grandes partidos en el gobierno, sin mayores sobresaltos, con toda normalidad y con respeto por la Constitución.

No me voy a poner a detallar los méritos, voy a utilizar una definición que me pareció muy inteligente: la de la acumulación positiva.

Somos el país del mundo con la mayor superficie de tierra productiva por habitante, tenemos un superávit en generación de energía - sin contar con una gota de hidrocarburos propios - , disponemos de una estructura logística que ha tenido un enorme salto y lo completará con el Ferrocarril Central y la ampliación del puerto de Montevideo, pusimos a prueba nuestro sistema sanitario y respondió de la mejor manera, tenemos un fondo de cultura y arte que son el alma mater de nuestra sociedad. Y tenemos una imagen muy positiva en el mundo, que se ha reforzado con la pandemia. Por lo que hicimos adentro y por nuestra solidaridad con los de afuera.

Tenemos también grandes problemas, la inseguridad sigue siendo muy alta y cada día más feroz, la educación recién comienza a recuperarse y sus resultados en deserción y nivel de aprendizaje son malos, la violencia intrafamiliar y sexista es elevada y terrible. Todas cosas que no se resuelven administrativamente.

Vamos a salir de la pandemia con una economía golpeada, con menos empleos, con tentaciones de ajustes que ya están mostrando las patas y hasta la cintura, y muchas empresas tambaleando.

La segunda pregunta debería ser: ¿cómo utilizamos nuestra diferencia, nuestra buena imagen y nuestras virtudes para dar un fuerte impulso a nuestro desarrollo sostenible y a nuestro progreso?

No se avanza retrocediendo, para supuestamente tomar impulso y emprolijar. El Uruguay construyó sus diferencias, sus virtudes, sus avances, cuando tuvo un proyecto nacional y no se dejó llevar por las corrientes y las respuestas al golpe del balde. No tenemos, ni nadie ha presentado, un verdadero proyecto nacional. No lo es la LUC, en absoluto.

Un proyecto nacional, es utilizar todas las potencialidades, considerar las tendencias nuevas y en permanente cambio en el mundo y en la región y trazar líneas prioritarias claras para el desarrollo y el manejo de los tiempos, de los recursos y de las instituciones en su relación con el sector privado y con la economía social. El desorden en las prioridades es letal.

Uruguay tiene sectores claves en su desarrollo y debe potenciarlos; toda la cadena agroalimentaria, que incluye el riego, por lo tanto el abaratamiento de la energía a esos efectos, como una clave para aumentar la producción; más el extremo cuidado con el manejo ambiental; la cadena forestal; la producción y exportación de nuevas tecnologías; los servicios (logística y turismo a la cabeza); la ciencia, la tecnología y la investigación, que tienen un gran dinamismo y podrían tenerlo muy superior; las grandes obras de infraestructura, incluyendo el sistema educativo y carcelario y en particular, la erradicación de los asentamientos en un plazo razonable y planificado.

No todo es economía, no hay proyecto nacional, sin cultura, sin arte, sin creatividad y no son espontáneos, hay que apoyarlos y solo crecen con la mayor libertad y el fermento del debate, del intercambio, de la audacia.

Hay un problema que casi nunca se discute, los límites demográficos del Uruguay. Necesitamos planificar un aumento de la población, para llegar en poco tiempo a 4 millones de habitantes. No se trata del crecimiento solo por desesperación, sino un crecimiento planificado, organizado y adecuado a ese proyecto nacional. Y en este mundo actual, en esta región, se puede. No se trata solo de fortalecer el mercado interno, no todo es comercio, sino de potenciar en una combinación con la educación, la inversión pública y privada, las capacidades del país hacia el mundo.

Uruguay es diferente y es posible que todos los países sean diferentes, pero nosotros debemos utilizar muy bien, con mucha inteligencia y audacia nuestras diferencias.

¿De quién es la responsabilidad? Del conjunto de la sociedad, del gobierno, de los gobiernos a todos los niveles, del sector privado, de la sociedad civil, de los medios culturales. ¿Todos iguales y alineados? Nunca funcionó así y es una utopía reaccionaria y antidemocrática.

Un proyecto nacional, obviamente tiene un punto de partida desde las políticas públicas, imprescindibles, pero debe genera ámbitos abiertos y realmente constructivos de debate y de diálogo. Sin política de calidad, sin política con un alto nivel intelectual, no hay posibilidades de construir y de ejecutar el proceso de un proyecto nacional.

Como tampoco será posible sin un acentuado espíritu crítico, del que el poder rehuye o muchas veces combate, y tampoco será posible sin apelar a las capacidades profesionales, intelectuales, científicas, que la acumulación positiva ha generado en el Uruguay y que se puso de manifiesto durante la pandemia.

Pero además de los aspectos materiales, públicos y privados, hay algo inmaterial que nos hace diferentes. Si tienen dudas, observen las fotografías de lo que construimos en medio siglo del final del 1900 y el 2000, algunas quedan en pie, otras se las llevó el tiempo y la desidia y comprenderán por qué somos nostálgicos. Porque tenemos que ser nostálgicos, no solo de los ladrillos, sino de sueños y empresas audaces y casi imposibles, de maravillas industriales, escolares, legislativos, habitacionales. Hace falta un nuevo optimismo, un nuevo espíritu de avanzada, no para defendernos sino para acometer, para construir. Ya lo hicimos y lo acumulamos positivamente.

¿Por qué tenemos que utilizar sistemáticamente y organizadamente esas capacidades científicas e intelectuales para combatir un virus y no podemos emplearlas y apelar a ellas con la misma amplitud y generosidad para un salto en nuestro desarrollo, en nuestra justicia social, en la mejora de la calidad de vida de los uruguayos? La libertad vale para todo, para enfrentar una peste, una crisis y para construir la libertad de la necesidad.

(Artículo publicado en la Contratapa del semanario Crónicas, el pasado viernes 26 de junio 2020).