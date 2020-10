A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Elecciones: dos pasos para atrás y ninguno hacia adelanteAnálisis autocrítico, ya, ahora. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. La pandemia y las elecciones

William Marino

01.07.2020

"Hoy en el siglo de la comunicación electrónica, universal e instantánea, vive el hombre incomunicado y en consecuencia profundamente angustiado". Francisco Gutiérrez - Español.

Estas palabras escritas, en 1974, encierran una profunda advertencia a lo que se veía venir, con los cambios en las relaciones entre los seres humanos con respeto a las comunicaciones entre sí. El año 2020, va a estar marcado en la sociedad por esta pandemia que ha dejado al día de hoy más de 500.000 muertos y más 10 millones de contagiados por este bicho llamado, Covid19. La bestia sigue atacando fiero en el mundo, en nuestro país se pudo contener gracia al sistema de salud pública, pues fueron los que estuvieron en primera línea y pudieron responder bien. Hoy con el bicho contenido en nuestro país, nos llevo a que por descuido hubiera un pequeño rebrote. La frontera con Brasil algo complicada.

El 10 de mayo, en nuestro país, se iban a realizar las elecciones Departamentales y Municipales, pero por esta pandemia, el 13 de marzo se declaro "cuarentena voluntaria", luego vendrá la suspensión de dichas elecciones. Faltaban 88 días, las cartas aun no estaban echadas, ni para la derecha, ni para la izquierda. En el Frente Amplio se estaba para aprobar su programa departamental con sus tres candidatos ya aprobados. La derecha multicolor, sin programa pero con candidato único, ya entraban en el ruedo con todo. Hoy al escribir esta nota faltan como quien dice 86 días para las elecciones y el panorama sigue igual en el Frente Amplio, mientras en la derecha con su candidata nombrada presento su programa hace ya varios días. ¿Por qué es que sucedió esto? El Frente Amplio sigue con su discusión, sobre que decir en su Programa Departamental, pues muchas cosas cambiaron en estos días de pandemia y de encierro. La derecha dice: "venimos trabajando para ganar en todos los territorios, en lo departamental y municipal". Este tema de tener que realizar reuniones "virtuales" en vez de presenciales, ha terminado de descolocar a los militantes, de Frente Amplio. Por un momento se pedía cuarentena obligatoria, mientras que por otro lado se abrían ollas populares con aglomeración de mucha gente, pensando en ganar muchos votos por el lado social en cuanto a ese emprendimiento. Pero lo social, en muchas ocasiones, no va de la mano de lo político. El desgaste va siendo grande por los pocos Militantes que uno ve movilizarse, pues "hay muchos para sembrar y pocos para cosechar". Para la política en nuestro país debemos de tener sembradores y militantes que cosechen esa siembra. ¿Cuando se aprobara el Programa Departamental y el Municipal? Aun es incierto el día, por lo tanto aun no hay una línea común para que, sembradores y cosechadoras se pongan de acuerdo en todos los territorios. Aunque el gran tema del Frente es saber con que se cuenta, en tema de $$$, para salir a la calle. Muchos militantes, los que van quedando, quieren salir a lo "Pampa", pues por algo somos de izquierda. Pero los tiempos cambian y los métodos de realizar Propaganda y Agitación también. Al parecer no aprendimos nada de las elecciones parlamentarias de Octubre, donde la izquierda perdió nueve diputados y tres senadores. Todos los ganó la derecha de la derecha. NO nos engañemos mas, "no perdimos por 30.000 votos". Ahora viene esta pandemia a encerrarnos y a su vez a impedir que intercambiemos opiniones de porque perdimos, donde habíamos hecho todo bien: en salud, en vivienda, en trabajo, en salario, en inversiones, en el PBI, en cultura, en enseñanza, en DD. HH., y podría seguir. SI porque también diría que hicimos cosas muy buenas en seguridad de nuestra población. Eso sí, lo que NO hicimos bien como fuerza política, fue la Comunicación, la Propaganda y la Agitación. Lo que si hicimos fue alejarnos de la gente común, del más necesitado. Cerramos Comité, para alejarnos un poco más, menos le dimos materiales propagandísticos. La mayor parte de nuestros dirigentes NO salieron de detrás de sus escritorios, más que cuando sus sectores se lo pedían. Hoy a pesar del Conavid19 vemos que está sucediendo algo casi similar, con estas elecciones Departamentales. Faltan 86 días, tal vez menos por muchos factores. Aunque la militancia es poca, los dirigentes tambien deben de salir a las calles, NO por su sector, sino por el Frente Amplio, que es la fuerza política que nos cobija a todos. Ahí veremos qué pasa y como nos va en los seis departamentos y en Montevideo, en los ocho Municipios.

Por último un comentario de cómo se trabaja y se puede derrotar a la derecha. En el 2017 en una elección de medio tiempo en Nueva York, EE.UU., se presentaba una joven de 28 años, Alexandria Ocasio Cortes, ella era una camarera de bar que se enfrentaba a unos de los Popes Demócrata de la cámara de diputados: Joseph Crowley. El contaba con todo el apoyo de sus pares, el diario The Washington Post y más de ocho millones de dólares que junto con sus amigos, su oficina electoral era un edificio de varios pisos, varios miles de metros cuadrados. La otra candidata Ocasio Cortes, nacida y criada en Bronx, barrio de negros e inmigrantes, se postula por los Demócratas, pero se dice Socialista como Bernie Sanders. Contaba solo con unos pocos dólares con el que alquilo un garaje de unos 12 metros cuadrados. Desde allí, comenzó a realizar su campaña, ella y sus "voluntarios". Su tarea era repartir volantes y pedir dinero junto casi 200.000 dls. Y TRIUNFO, luego diría que no dejo una sola casa de visitar en todo su distrito. Este año 2020 se presento en las primarias y las gano. Recaudo unos 10 millones de dólares para las próximas elecciones, con una media de 10 Dls por persona. Su secreto fue seguir visitando, para escuchar a sus miles de electores. NO será eso lo que nos está faltando en nuestro Frente Amplio. ¿Salir un poco más a visitar a nuestros vecinos para escucharlos y saber que opinan y piensan?