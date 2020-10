Más recursos que el “Chicho”Uruguay proclama derechos del Estado de Israel: ¿son absolutos?Bloques de apartamentos: "conejeras" y "dispositivos de almacenamiento humano masivo". El “ejemplo” de Dina marca.A veces la realidad parece ficción, pero es la tozuda realidadEl Papa y la desigualdad¿Por qué el FA perdió las elecciones? Apuntes y aportes para una autocrítica necesaria.Elecciones: dos pasos para atrás y ninguno hacia adelanteAnálisis autocrítico, ya, ahora. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las Mujeres del Presidente¿Qué pasó con los Centros MEC?Reflexiones sobre las pasadas elecciones departamentales y municipalesDictador a la vista¿Qué es CERES?Elecciones departamentales: El premio “a la inmoralidad” y los que festejan con sabor “agridulce”Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guillermo Ortiz. Foto recuperada por El Observador

¿"JUSTO, MESURADO Y EQUILIBRADO?"

Guillermo Ortiz, que acusó al FA de “corruptos” y de “proteger a cuanto chanta hubo”, asumirá en la Jutep

02.07.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- El contador Guillermo Ortiz, nacionalista que asumirá la vicepresidencia de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), cerró sus redes sociales, donde trató de “corruptos” y “chantas” a dirigentes de izquierda, y cuestionó al expresidente de la Jutep, Gil Iribarne, según mensajes recuperados por El Observador.

Días antes de que el gobierno enviara al Parlamento la venia para integrar el organismo, aprobada este miércoles por unanimidad, Ortiz entendió que era tiempo de dejar atrás el "modo militante". Ortiz, integrante del sector Alianza Nacional, liderado por Jorge Larrañaga, y expresidente de la Comisión de Hacienda del Partido Nacional, dice que es un hombre "pasional" y "calentón". Así lo atestiguan sus viejos mensajes en Twitter y también el libro de Séneca que compró recientemente y lo tiene entusiasmado: "Se llama El arte de mantener la calma. Estoy aprendiendo", según comentó a El Observador.

En 280 caracteres, disparaba munición pesada. Se dejaba llevar por los que le "tiraban la lengua" y se zambullía a ese intercambio feroz en el que, entre retuits y respuestas, no demoraban en aparecer las críticas al "fraudeamplio".

En la charla telefónica con el medio citado, dijo que todo eso quedó atrás. "Ahora estoy, no digamos en una etapa zen, porque no soy la virgen María, pero sí tengo que tratar de ser muy justo, equilibrado y mesurado. Esa va a ser mi proyección para estos cinco años o el tiempo que me toque estar".

"Una cosa es ser militante. Ahora uno debe tener equilibrio y ser muy mesurado. A veces en la discusión con otras personas uno se puede ir de mambo y hay que tratar de evitarlo. Cuando se dio esto, yo dije: soy una persona de bien y no voy a partidizar el tema. Tengo que ser muy objetivo y muy justo", contó el dirigente designado para la Jutep.

"Yo no vengo acá como vengador de nada y por eso traté de bajar el perfil. Decidí bajar la cuenta y no opinar más. Estas cosas son muy delicadas. En toda mi actuación pública y privada creo que he dejado una buena huella. Siempre me consideraron una persona de bien. A veces la pasión nos gana un poco", agregó Ortiz, como preámbulo de la metáfora futbolera. "Cuando termina el partido de fútbol, ¿qué es lo que quiere un juez? Que no se hable de él. Yo no quiero salir del estadio chiflado por la hinchada de Nacional y chiflado por la hinchada de Peñarol. Eso quiere decir que cobré mal para los dos lados. Lo que quiero es que me digan: me cobró ese foul pero tenía razón. Y que los otros digan: sí, me cobró un penal pero tenía razón".

Los tuits del "militante"

-El pasado 4 de noviembre, ante un tuit de Juan Andrés Ramírez Saravia en el que aludía al "miedo" del Frente Amplio a perder la elección, Ortiz acotó que "cuando hay tantas cosas oscuras, el miedo a las auditorías e investigadoras es enorme". "Ocultaron todo. Protegieron a cuánto chanta hubo. Alguien tiene que pagar", añadió.

-El 12 de diciembre, luego de que el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, acusara al gobierno entrante de querer instalar "un relato de herencia maldita", Ortiz escribió que "el desastre que dejan es mucho mayor al que se conoce". "No te equivoques Miranda (...) Después de las auditorías hablamos", agregó.

-El 27 de marzo, con el gobierno de Lacalle Pou ya en funciones, el dirigente respondió a un usuario que alertaba que el Frente Amplio "dejó vulnerables a cientos de miles de uruguayos por poder y ego": "Por corruptos estimado, por eso", intercedió Ortiz.

-Un mes más tarde, luego de que se conocieran casos de covid-19 en residenciales de adultos mayores y el gobierno denunciara la falta de control en varios de esos establecimientos, el hoy designado vicepresidente de la Jutep cuestionó que la anterior administración haya puesto al Sistema de Cuidados como su "buque insignia": "Todavía les da la cara para hablar!!!! Son peor de lo que pienso. Mi Dios!", escribió.

"Realmente dan asco, no encuentro otro adjetivo para ser más suave y que represente lo que siento ahora. La miseria humana en toda su dimensión. Que Dios los perdone, mi corazón no", añadió.

-A los pocos días escribió que la situación era "espeluznante" pero que "no se puede ni debe barrer la mugre debajo de la alfombra para que no se vea". "Acá hay responsabilidades muy serias de propietarios, administradores y autoridades que no controlaron habiendo denuncias. Inhumanos e inmorales!", advirtió.

-El 3 de mayo, Ortiz hizo una adenda a un tuit de otro usuario que cuestionaba "el desastre que dejó el fraudeamplio". "Y le agrego que si esto hubiera pasado dentro de un año, el FA hubiera sido implacable en culpar a Luis Lacalle Pou. Como pasó apenas 13 días de instalado el nuevo gobierno, no pudieron hacerlo. Se cayó el relato o sea desnudó toda la mentira acumulada en años", escribió el dirigente nacionalista. "Lindo remar en el mar de dulce de leche que dejó el FA", remató.

Desde Alianza Nacional lo definen "un hombre de bien"

En la sesión de este miércoles, el senador de Alianza Nacional Carlos Camy destacó las credenciales de Ortiz para asumir el cargo.

"Es contador público, licenciado en administración, y tiene una vasta carrera en el ámbito público y privado. Ha desempeñado en el ámbito público tareas de asesoramiento vinculadas al directorio de la Corporación Nacional de Desarrollo y también en el directorio de la ANV. Ha sido consultor privado en distintas empresas, tanto en el país como en Paraguay, donde residió en su juventud", informó Camy.

El senador añadió que podía "dar fe" sobre "sus condiciones personales y su capacidad técnica y su formación académica". "Ha ocupado por más de 15 años la titularidad de la Comisión Central de Hacienda del Partido Nacional, y se reconoce su dedicación, responsabilidad y honestidad".

"Agregamos tener un conocimiento de muchos años del contador Guillermo Ortiz y podemos dar fe, ante el senado de la República, de su probidad, que es una persona honesta, un hombre de bien, un hombre particularmente aplicado y responsable y aplicado en el ejercicio profesional. Siempre guiado por estos valores que lo caracterizan. Es una persona apta para esta calificada designación. Nos hacemos cargo de proponer (su designación) al cuerpo, con tranquilidad de que no nos vamos a equivocar", concluyó en su exposición.