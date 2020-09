Ana Jerozolimski

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Las reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-Emiratos

Ana Jerozolimski

14.08.2020

Comencemos por las buenas noticias sobre los ecos que ha tenido el anuncio acerca de la inminente firma de la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, furioso por el acuerdo entre Israel y los Emiratos



El Presidente de Egipto Abdel-Fatta a-Sissi felicitó y lo mismo hicieron Omán y Bahrein. Jordania no se opuso pero publicó un comunicado con una terminología muy reservada, probablemente por saber de la oposición palestina.

El Primer Ministro Netanyahu agradeció a quienes manifestaron su apoyo al "histórico tratado de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que expanden el círculo de paz y será bueno para la región toda".

El problema es que eso de "la región toda" tiene sus limitaciones. Claro que son limitaciones fácilmente solubles y salvables. Dependen únicamente del buen criterio de quienes se opusieron, algo que evidentemente les falta.

En Ramallah, como suele suceder, los palestinos pusieron el grito en el cielo. Sinceramente, difícil de comprender : está claro que queda congelado el plan de declarar soberanía israelí en parte de los territorios en disputa, iniciativa a la cual los palestinos se oponían terminantemente, pero igual se oponen al acuerdo. Parece lamentablemente un reflejo constante , un resorte automático, que dice "no".

La Autoridad Palestina exhortó a los Emiratos a "retractarse inmediatamente" de su acuerdo, en cuyo marco normalizarán relaciones con Israel. Lo llamaron de "decisión despreciable". Y el portavoz de la AP Nabil Abu Rudeina dijo en la televisión oficial palestina que se trata de "una traición al pueblo palestino , a Jerusalem y Al-Aqsa".

Aseguran que los Emiratos "normalizan la relación con Israel disfrazándolo de apoyo a la causa palestina".

Es lógico que la AP quiera que se los apoye. Pero el problema es que no da nada de sí para avanzar. Durante años rehusó sentarse a negociar, mientras continuaba-continúa-pagando a familias de terroristas y a terroristas presos, y si otros se sientan a negociar y a tratar de vivir en paz, saltan furiosos.

A decir verdad, lo que más preocupa es pensar en todo el tiempo perdido por esta reacción resorte de siempre rechazar y decir que no. Evidentemente, aunque públicamente sigan hablando de defender "la causa palestina", también el mundo árabe se ha cansado y entiende que no puede esperar sentados a los palestinos.

Especialmente lamentable fue la declaración de Abu Rudeina señalando que la Autoridad Palestina exige un encuentro de emergencia de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica para denunciar el acuerdo. Y la devolución del Embajador palestino ante los Emiratos, en protesta por el acuerdo emiratí con Israel.

¿Por qué decimos "especialmente lamentable"? Porque nos recuerda la reacción del mundo árabe en noviembre de 1977 cuando el entonces Presidente de Egipto Anwar el-Sadat viajó a Jerusalem. Fue boicoteado por todo el mundo árabe, que retiró las oficinas de la Liga Árabe de El Cairo y rompió relaciones con Egipto.

Y al firmarse la paz, se creó el así llamado "Frente del Rechazo". Se trataba del rechazo de la paz entre Israel y Egipto, pero es y sigue siendo un concepto mucho más amplio, aunque sus matices han ido variando. Es el rechazo de la opción de diálogo y entendimiento, el todo o nada que a nada conduce.

Al frente de aquel Frente de rechazo estaba Irán, la República islámica nacida en febrero de 1979 con la asunción de Khomeiny. Un mes después se firmaba la paz entre Israel y Egipto y estaba clarísimo dónde se hallaba la luz y dónde la oscuridad.

Lamentablemente, el Presidente palestino continúa ubicándose del lado que no aporta a su pueblo. No es que tenga que decir amén al acuerdo de paz , tiene derecho a discrepar, a tener sus críticas. Pero ese "no" rotundo como traición, lo coloca junto a los peores elementos de la región.

Uno de ellos, Hamas, con cuyo jefe Abbas conversó por teléfono el jueves sobre el acuerdo.¿Para qué? ¿Qué le puede aportar al pueblo palestino la visión del jefe de una organización terrorista?

Evidentemente, del mismo lado está Irán. El asesor del Presidente del parlamento iraní para asuntos internacionales, ex vice Canciller de su país, fue el primero en comentar el acuerdo ."El nuevo encare de los Emiratos de normalizar vínculos con el Israel criminal y falso, no mantiene la paz y la seguridad sino que sirve a los continuos crímenes sionistas", escribió Hossein Amir-Abdollahian. "El comportamiento de Abu Dhabi no tiene justificación, dando la espalda a la causa palestina. Con ese error estratégico, los Emiratos quedarán envueltos en fuego sionista", agregó.

Irán sabe que el acuerdo fortalece a los países del Golfo frente a los designios expansionistas de Teherán, por los cuales los países árabes de la zona se sienten tan amenazados como Israel.

La pieza que faltaba , no falló: el Presidente de Turquía Erdogan calificó la decisión de los Emiratos de "traición" y advirtió que Ankara podría suspender sus relaciones con los Emiratos.

Es interesante que casi al mismo tiempo, Turquía decidió otorgar ciudadanía a varios terroristas de Hamas que operan desde Estambul . El diablo los cría y ellos se juntan.

Para terminar, una aclaración ineludible

También en Israel ha habido oposición al anuncio sobre el acuerdo de paz a firmarse, con la derecha airada y preparándose al parecer para buscar una alternativa a Netanyahu, en quien ya-así dicen-no confían.

Pero sin entrar en ese tema, que amerita un análisis aparte, la oposición de la derecha israelí no es a la paz con los Emiratos, sino al hecho que a cambio de ese acuerdo, el Primer Ministro evidentemente se comprometió a dejar de lado el plan de soberanía israelí en Judea y Samaria. Sea por un tiempo como alegó el jueves o definitivamente, como dijo Abu Dhabi, claro está que eso no estará sobre la mesa por un período bastante considerable. Es a eso que se opone la derecha israelí, no a la paz.