Carlos Pérez Pereira

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Aquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.

Carlos Pérez Pereira

27.08.2020

Howard Fast: "El dios estaba desnudo desde el principio, solo faltaba que una voz proclamara el hecho". "El dios desnudo" de HF, Santiago Rueda Editor- BA 1958

La violencia de género, el ejercicio del poder por el macho dominante en una sociedad patriarcal, no existe desde anteayer. Es un problema social milenario que ahora, en tiempos de cambios revolucionarios, aparece con todo lo descarnado que es. Porque las víctimas han acumulado actos y voces de rebeldía que, vueltos masa crítica, proclaman su intención de no soportar más la explotación, la prepotencia, el destrato, los techos de cristal y pisos resbalosos, el acoso, la violación y el asesinato, es decir: el ejercicio impúdico e impune del poder machista allí donde se perpetre.

Hoy como ayer, en otras instancias y contextos, estamos hablando de víctimas y de victimarios. Y de impunidad. A las víctimas del terrorismo de Estado se les negó "el momento" para hacer sus denuncias y les bloquearon, mediante leyes y pactos políticos, la oportunidad de hacerlas. "No ha lugar", dijeron los jueces. "No están dadas las condiciones"- dijeron los políticos. "Un plebiscito determinó que no procede"-dijo la mitad de la sociedad uruguaya. Los reclamos de verdad y justicia demoraron décadas en prosperar y muchos delitos siguen impunes, con demandas aplastadas por el paso del tiempo y el silencio de los delincuentes y de quienes hoy aún los apañan y defienden.

También a las víctimas de conductas machistas de hoy, les estamos poniendo todo tipo de impedimentos para que denuncien lo que padecieron. Para ello utilizamos desde pretextos de tiempos electorales hasta conspiraciones de la derecha o cualquier otra excusa dilatoria. ¿Estamos dispuestos a ser cómplices de estas impunidades, porque nos afectan y nos sumerjan en conflictos individuales y hasta de grupos, o corporativos, más dolorosos de enfrentar?

Por la naturaleza constante de este tipo de delitos y de victimarios, esta historia no es nueva y se repite con explosiones cada tanto, dependiendo de los contextos. Y cada vez que aparece, ya no sabemos si debemos reaccionar ante una comedia, o ante una tragedia. Me refiero a la reacción que tenemos ante las revelaciones, que dependerán de si nos ofenden o no, si nos afectan en lo personal o en lo político. Lo que nos hace dudar de si, en nuestras reacciones, estamos pensando sinceramente en las víctimas, o en nuestros intereses personales o corporativos. No tomamos en cuenta las dificultades para denunciar estos hechos, ni lo que tienen que sufrir al re-victimizarse quienes se animan a actuar, o las sanciones sociales o de grupo y hasta las reacciones de los victimarios desde su prestigio profesional o social. Tampoco desconocemos que pueda haber oportunistas inescrupulosos que busquen ensuciar el terreno, pero para eso están las denuncias a fiscales y los procesos penales. Y no solo, porque convendría que también hubiera más empatía para entender a las víctimas, que no siempre están dispuestas a terminar en los estrados judiciales.

Hay quienes se arrogan autoridad (¡cuando no!) para exigirles a las denunciantes, que tengan en cuenta "el momento" en que hacen las denuncias y vean "las consecuencias de sus actos". O la más agresiva de todas las interpelaciones: "¿Por qué no lo hicieron antes?", exigencia que no escuchamos, por ejemplo, en la avalancha de denuncias contra los curas pedófilos, ni siquiera por las autoridades de la Iglesia involucrada. La ortodoxa táctica de echarle la culpa a la víctima, viene reforzada por apelaciones a fidelidades políticas y/o filosóficas. Esta actitud nos parece no solo incoherente, sino hasta de mal gusto. Cuando aparecieron abusos contra niños en las iglesias, todos, al toque, clamamos por justicia y por reconocimiento y amparo a las víctimas. Exigimos que se esclarecieran y se aplicaran penas. Mares de tinta y de discursos con demandas de justicia contra las "impudicias pedófilas eclesiásticas". No hicimos caso de los reclamos de "no es el momento", o a las especulaciones sobre conjuras o delirios diabólicos que denigraban a los santos varones de la sotana, cuando eran pedófilos manipuladores niños indefensos a su cargo.

Entonces, cuando nos toca, lo menos que debemos pedir es coherencia y no saltar a la defensiva, con utilización de recursos que antes negábamos a otros. Quien piense que por ser "compañero", o por ser de izquierda, o por ser idolatrado por sus luchas en favor de los pobres, de los trabajadores o de la Humanidad entera, está eximido de culpa, alienta la impunidad de la peor manera, con un doble efecto sobre las víctimas. Además del hecho en sí mismo que padecieron, las extorsiona emocionalmente para que no hagan las denuncias que corresponden.

Por mi parte no estoy dispuesto a callar, ni a pedir que callen, denuncias de abuso o de acoso a mujeres, niños, niñas o adolescentes, y mucho menos si son perpetrados por quienes suponía que jamás cometerían tales atropellos. Ocurran donde ocurran, y sean quienes fueren.

Para la izquierda, esto no debe desmerecer la lucha por los cambios sino todo lo contrario: debe servir para limpiarnos de todo lo sombrío que adquirimos en la vida con actitudes patriarcales machistas contra las mujeres, y de ejercicio de poder para abusar de niños, niñas y adolescentes.

Debe servir para que seamos mejores seres humanos, y para eso no hay mejor momento y mejor oportunidad que aquí y ahora.

Carlos Pérez Pereira