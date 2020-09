Danilo Arbilla

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Golpe de Estado

Danilo Arbilla

28.08.2020

Son malas palabras. Políticamente incorrectas. Rondan por encima del continente. No escapan al secreteo cotidiano en el que se indican como única salida para la situación de algunos países. Pero ¿quién se anima a decirlas en voz alta?

El que lo hizo fue el ex presidente Argentino, el peronista Eduardo Duhalde respecto a lo que pasa en su país.



Causó revuelo y duros ataques- también algunas coincidencias- pero fue muy concreto : "El año que viene no va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lee o se olvida, pero entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. No va haber elecciones (las legislativas del 2021) porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no se puede seguir así".



Duhalde pese a las críticas insistió sobre que no hay que descartar el " golpe de estado". "Digo lo que pienso y no me arrepiento", desafió el veterano político que ejemplificó con los avances del militarismo en Venezuela, Brasil y Bolivia.



Es bueno recordar que no es la primera vez que se habla de golpe de estado en el pasado reciente. Mas elípticamente lo hizo hace dos años el juez kirchnerista y ex presidentede la Suprema Corte Raúl Zaffaroni.

Puesto que progresista, Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana - "cargo que le queda muy grande" según se dijo en su momento- habló de " resistencia" para que Mauricio Macri no continuara como presidente.



¿ Por qué lo hizo ahora Duhalde? Esta es la cuestión. Es un "zorro viejo", un político veterano y un baqueano por lo que lo suyo no puede echarse en bolsillo roto. Duhalde fue diputado, vicepresidente con Carlos Menem, Gobernador por ocho años de la Provincia de Buenos Aires y en el 2002, tras la caída de Fernando De la Rua como consecuencia de la crisis del 2001 y una seguidilla de presidentes interinos por un día, asumió la presidencia hasta el 2003.



Todo bien curioso: en 1999 perdió las elecciones frente a De la Rúa, y por esos vericuetos de la política argentina terminó como Jefe de Estado. Y fue quien, si no el inventor sí el que le abrió las puertas de la Casa Rosada a Néstor Kirchner.



Cualquiera sea su intención con su profecía, - que "es algo que se viene diciendo en privado" según el periodista Jorge Lanata- Duhalde metió otra pica en Flandes y sumó un elemento más, tan polémico como peligroso, al debate y a la tensión y confusión que se vive en la Argentina.



Allí no se sabe quien tiene el timón y el presidente Alberto Fernández, tutelado por la vicepresidente Cristina Fernández y el sector mas radicalizado del kirchnerismo que maneja su hijo Maximo Kichner, hace un derroche de verborragia que cada vez le sirve menos. Habla mucho, se contradice, lo desmienten y pierde credibilidad. Y baja en las encuestas.



La deuda, el paráte de la economía, la inflación descontrolada, el crecimiento del índice de pobreza extrema - 50% de la población- la inseguridad pública, la violencia, el acorralamiento de la Justicia para que no se ocupe de los mas de 20 casos por corrupción en que está involucrada la vicepresidente, más la pandemia con cuarentenas rechazadas por la gente y con un constante aumento del número de infectados y de muertos por coronavirus, no se arreglan con discursos, ni con poses progresistas.



Quizás el ex presidente Duhalde, al poner el dedo en la llaga, lo que quiso hacer fue una especie de "llamamiento". "Por el deterioro social llega una anarquía con olor a sangre. Si no nos juntamos estamos perdidos", advirtió.



"No todos comen todos los días, la gente esta desesperada; se van a matar no por una bicicleta, sino por un biscocho". escandalizó el viejo dirigente. Es cierto que su credibilidad, como la de la mayoría de los políticos argentinos está muy baja, pero es un hecho que se trata de una situación cada vez mas crítica.

Más alla de lo que diga o no diga Duhalde, decididamente algo huele mal, y por ello se comienzan a oír malas palabras.

Danilo Arbilla