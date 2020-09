Federico Arregui

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Libertad orientales

Federico Arregui

02.09.2020

Escribo este artículo por un llamamiento natural y necesario, que atiza nuestra conciencia, ante esta parafernalia de operaciones de inteligencia y contrainteligencia, con que vemos operar políticamente y mediáticamente a los más diversos políticos, operadores, ciudadanos de buena y mala fe en diferentes medios de comunicación, redes sociales, etc.

¡Orientales, la Patria o la tumba!

¡Libertad, o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia

Y que heroicos sabremos cumplir

Que sabremos cumplir

Sabremos cumplir

¡Libertad, libertad, Orientales

Este Grito a la Patria salvó

Que a sus bravos en fieras batallas

De entusiasmo sublime inflamó

De este don sacrosanto la gloria

Merecimos ¡Tiranos temblad!

¡Tiranos temblad!

¡Tiranos temblad!

¡Ah!

¡Libertad en la lid clamaremos

Y muriendo, también libertad!

Y muriendo también libertad!

También libertad

¡Orientales, la Patria o la tumba!

¡Libertad, o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia

Y que heroicos sabremos cumplir

Que sabremos cumplir

Sabremos cumplir

Sabremos cumplir

Escribo el presente, además, con dos libros a mi lado: la Constitución de la República que regía antes del golpe de estado cívico- militar fascista y que rige ahora también ; y con el libro de un gran jurista uruguayo, por quien siento un profundo afecto aunque hace añares no le veo, que es el Profesor Dr. grado 5 Martín Risso Ferrand ( quien fuera profesor mío y me hiciera amar esta rama del Derecho ).-

La Carta Magna

Así me gusta definir a la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que es nuestro contrato social y de donde surgen obligaciones y derechos. Hay algunos, los que son inherentes a la persona humana y la forma democrática y republicana de gobierno, que son sagrados porque, en definitiva, nuestra Constitución de raíz jusnaturalista considera que son anteriores a la gestación de dicho contrato social. Así el juego interpretativo y de aplicación de los artículos 7, 72 y 332 de la Carta Magna son un sello distintivo de nuestro pequeño gran país republicano.

Es tan así lo que dejamos plasmado en negro sobre blanco, que el artículo 7 establece: " los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida...", y luego siguen otros derechos . Es decir que la Constitución reconoce que ese derecho la preexiste y que tiene la obligación el Estado uruguayo de proteger su goce. Por ende no hay discusión posible. Quien viole ese derecho por la razón que fuere debe ser enjuiciado por las leyes que dicte el Poder Legislativo y aplicado por el Poder Judicial. No hay aquí 2 bibliotecas ni chicana que lo cambie. Es además esta Constitución la que votó el pueblo uruguayo en la década del 60 del siglo pasado y que tuvo como redactores al ex - presidente Jorge Batlle y el ex presidente, hoy Senador de la República, Dr. Julio María Sanguinetti. Hay un libro de ambas personalidades uruguayas en donde desde el punto de vista doctrinario la explican desde un punto de vista jurídico.

Por ende, llama poderosamente la atención que desde el punto de vista jurídico el Dr. Julio María Sanguinetti ( para mi un pérfido actor político, maquiavélico y dañino ) y su sector político, se niegue hoy a votar un desafuero ( fuero, privilegio de los diputados y senadores, que debería ser extirpado de nuestro ordenamiento jurídico ) a otro Senador de la República que garganteó de lo lindo en campaña electoral diciendo que no se ampararía en ellos y, creyéndonos tontos, sobre a quienes le votaron, él si lo votará pero su Partido Cívico- Militar no. ¿ Paradoja ?. No. Una cruel mentira más del encubrimiento a los traidores al Ejército del General Artigas.-

Va a ir, además, como todo ciudadano a un juicio con abogado, ante un Juez imparcial, con cobertura de prensa y atención internacional. No como cuando él era militar, joven, en donde llevaban encapuchados a cuarteles a hombres y mujeres sometidos a tratos humanos crueles y degradantes como establecen los instrumentos jurídicos para no decir: violaciones de hombres y mujeres, torturas, muertes, y desapariciones.

Quienes creemos en la República como una forma de vida consideramos que el Partido Nacional y el Colorado no pueden ser, otra vez caramba, cómplices de siniestros personajes que aún pululan por nuestras calles. Y si será generoso el sistema democrático de gobierno que pueden hasta ser electos senadores. Y esto va para todos lados, de norte a sur, de este a oeste.

El sol nace por el Oriente y se oculta por el Occidente...eso es un sistema cósmico. Pero lo que no es cósmico son las actitudes de los gobernantes y de los líderes. No hay aquí espacio para los que siempre intentan quedar bien con Dios y con el Diablo, aquí se está del lado de la Vida o de la Muerte.

La sentencia de la SCJ que cambia todo

Los argumentos maninistas son " terraplanistas " o " antivacunas " para el Derecho uruguayo, quedaron fuera de moda ( que alguien le avise al Senador que sus asesores no estudian ) respecto a la soberanía nacional y algunos aspectos más.

Cito el libro de Risso Ferrand " Algunas garantías básicas de los Derechos Humanos " , FCU, 2da, edición, año 2011 : " Por sentencia N° 365, de 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad interpuesta respecto a los artículos 1, 3 y 4 de la ley 15.848 ( que declaró la "caducidad de la pretensión punitiva del Estado " ).

Sin perjuicio de otros temas trascendentes, en lo que refiere a las normas internacionales, dijo la Corte: [ La Corporación comparte la línea de pensamiento según la cual las convenciones internacionales de derechos humanos se integran a la Carta por la vía del art. 72, por tratarse de derechos inherentes a la dignidad humana que la comunidad internacional reconoce en tales pactos.

En este sentido, Real enseña que, en nuestro Derecho, es clarísimo la recepción constitucional del jusnaturalismo personalista, recepción que emana de conjugar los arts. 72 y 82 de la Carta.

Este acogimiento expreso de la esencia humanista del jusnaturalismo liberal convierte a sus elevadas finalidades en principios generales del Derecho positivo, de trascendencia práctica de los que no puede prescindir la sistematización técnico- jurídica ( Real, Alberto Ramón: El Estado de Derecho ( Rechtsstaat ) en Estudios Jurídicos en memoria de Eduardo J. Couture, Montevideo, 1957, p. 604 )....

Comentarios finales

El secretismo militar, la complicidad militar con asesinos, torturadores, violadores y demás sigue vigente. Es imposible decir, sin mentir vilmente, asquerosamente ( aquí está la gran mentira hecha por inteligencia militar y sus sostenedores civiles ) que el Frente Amplio tapó algo. Ni Azucena Berruti, abogado de José Pedro Cardoso y otros presos, lo permitiría ni el Dr. Tabaré Vázquez. No sé otro Ministro, me refiero a Eleuterio Fernández Huidobro. Pero ni la señora con nombre de una flor, que era delicada y femenina pero dura y valiente se merece tamaña tentativa de insulto ni el 2 veces presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez.

La verdad nos hará libres, senadores blancos y colorados, citen a quien deba hacerlo que todo, por su peso, caerá en el lugar que tenga que hacerlo, pero voten el desafuero de Manini Ríos, no sean cómplices. No ensucien vuestras dignas historias partidarias.

Dr. Federico Arregui