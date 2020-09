Esteban Valenti

Más que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollose ha perdidoUruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosLas actas de la vergüenzaOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (I)Libertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusRentabilidad o muerte. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Actas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteAMLO y sus molinos de vientoEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateTejido financiero apropiador, el caso de BlackRockEl Gobierno y su estrategia comunicacional: Prohibido decir “NO” o usar expresiones negativasEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaEntre el bosque y la praderaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoDe cómo des entreverarReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Las actas de la vergüenza

Esteban Valenti

03.09.2020

Si alguno de los integrantes de los gobiernos del FA (que es un núcleo muy reducido) logra dar una explicación decente, creíble, verdadera y apoyada en los hechos, me comprometo con la mayor alegría a retractarme de todo lo que he dicho hace tiempo y voy a reiterar ahora.

Hay que leer atentamente las declaraciones del delincuente de Gilberto Vázquez registradas en las actas del Tribunal de "Honor" de año 2006. Ahora son accesibles a todos y por un motivo muy simple, los Familiares las reclamaron hace más de un año al Poder Ejecutivo que en ese momento estaba ocupado por el Frente Amplio. Se las entregaron hace unas semanas, durante este gobierno. Pregunta: ¿Por qué no se las entregaron antes si estaban a disposición en el Ministerio de Defensa Nacional?

Soy enemigo de construir explicaciones y razonamiento en base a especulaciones, tratemos de atenernos a los hechos.

Los Tribunales Militares (una vergüenza que en 15 años de gobiernos del FA ni siquiera fueron cuestionados o anulados) se reúnen para analizar si alguno de los militares con su conducta afectaron el honor de esa fuerza militar. Lo que sucede es que en las declaraciones los imputados - ya lo vimos en el caso de Gilberto Vázquez (2006) y Nino Gavazzo (2019) - hacen amplias declaraciones donde aparecen todas las barbaridades cometidas durante la dictadura en boca de sus protagonistas. Confiesan.

Para entender la situación hay que correlacionar varias situaciones: el tribunal del 2006 (homologado por el gobierno), Idem el Tribunal del 2019, la designación por dos gobiernos (Mujica-Vázquez) de Eleuterio Fernández Huidobro como Ministro de Defensa Nacional; el comandante en jefe de Ejercito General Guido Manini que en diversas oportunidades viola elementales normas de relación con los poderes del estado y por lo tanto leyes y la Constitución y nadie lo toca hasta que impone su propia expulsión y desde su despacho en la Comandancia del Ejército lanza su nuevo partido militar y su candidatura. Es todo un paquete.

Y como politicastro de quinta, pero sagaz, se inventa el desafuero, sabiendo que nunca pisará un juzgado. Hay varios a los que no les conviene...Y no será desaforado. Ni soñarlo.

¿Es lo único que debemos considerar? No, antes hay que recordar la total impunidad durante los gobiernos blancos y colorados que ocultaron la verdad, no hicieron prácticamente nada para esclarecer la verdad y castigar a los responsables. Jorge Batlle dio el primer paso con la Comisión para la Paz y con los gobiernos del FA algunos criminales civiles y militares fueron procesados. Este reconocimiento, elemental no debe ocultar otras circunstancias. De ninguna manera.

Las actas de Tribunal de Gilberto Vázquez no aporta datos fundamentalmente nuevos sobre los crímenes, ahora en el 2020 sabemos muchas cosas, pero lo que no sabían, más que un reducido grupo de personas es que existían ese tipo de declaraciones oficiales, por parte de criminales que confesaban con total desparpajo la doctrina corporativa de las FF.AA. de utilizar el asesinato, la tortura, la desaparición y la prisión ilegal durante la dictadura. Es una confirmación más y muy clara y definitoria de que no se trataba de algunos asesinos y delincuentes sueltos en las FF.AA. sino que eran las fuerzas, con sus mandos y por lo tanto sus responsabilidades las que actuaban, las que organizaron el repliegue para evitar todo tipo de castigo y la aclaración de la verdad. Y para eso le impusieron o acordaron con Colorados y Blancos la ley de impunidad y el silencio sobre los desaparecidos.

Y lo que no debemos perder del centro de todo, es esa responsabilidad de los militares golpistas, comenzando por los altos mandos, con la asistencia de los civiles golpistas de todos los crímenes cometidos contra miles de uruguayos durante más de 11 años. Y dejémonos de joder con el cuento de los dos demonios, aquí lo que hubo fue un golpe de estado cívico y militar, que aplastó la democracia como parte de un proceso continental.

Hay que seguir construyendo la verdadera historia pieza a pieza, con rigor, con seriedad y basados en los hechos de esos años oscuros. Y no es una tarea solo de especialistas, es además de toda la sociedad, de la prensa, de la sociedad civil e incluso de los partidos políticos y naturalmente de la justicia y todas las instituciones. Es una tarea permanente.

¿Qué es lo nuevo? Que ahora sabemos por las actas del Tribunal Militar de Gilberto Vázquez que desde el año 2006, hace 14 años!!!! existían en dependencias del Ministerio de Defensa documentos totalmente reveladores de una parte de esos crímenes, con una descripción clara de una doctrina y de una ideología nazi y asesina aplicada con "orgullo" por militares uruguayos, que perdieron no solo el norte del respeto de la Constitución y las leyes, sino de las tradiciones artiguistas y de un mínimo de humanismo y de decencia. Ni en una guerra, los verdaderos soldados, llegan a los límites que alcanzaron los generales al mando y sus subordinados dedicados a estas tareas. Y además logran que esa doctrina del silencio y la complicidad sea asumida por la gran mayoría de los integrantes de esas fuerzas.

La Secretaria de Derechos Humanos para el pasado Reciente solicitó en su momento las actas de todos los tribunales militares y le entregaron solo 1, la de Nino Gavazzo. Y el gobierno era del FA.

Esos mismos militares uruguayos que en los casos de catástrofes en nuestro país o en misiones de paz de los cascos azules se han ganado una buena reputación, por el contrarioa miles de sus compatriotas y durante más de una década los detuvieron, los asesinaron, los torturaron, los desaparecieron los encerraron en campos de concentración y lo reivindican y exigen entre sus integrantes el silencio y la complicidad. Y lo hicieron en conjunto con otros militares nazis, como los argentinos de Videla, los chilenos de Pinochet, los brasileros y los paraguayos. Y se dicen nacionalistas y son solo unos criminales cobardes y sin patria.

Los Tenientes de Artigas, principal logia nazi y golpista, debería tener la decencia de por lo menos cambiar de nombre, no tienen ni nunca tuvieron nada que ver con "Clemencia para los vencidos" o "Mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana". Por algo nunca dejaron colocar las frases de Artigas en el mausoleo del prócer. Se les hubiera caído la cara de vergüenza, si tuvieran cara y no tienen coraje para asumirse los atentados que cometieron en plena democracia. Contra políticos de diversos partidos, contra agentes enfrentados a Pinochet e incluso contra comandantes en jefe del propio ejército uruguayo. Y otros planes que comienzan a aparecer...

Lo nuevo es que esas actas no fueron dadas a conocer por parte de los gobiernos del FA a la opinión pública, a los Familiares de los Desaparecidos y lo que es mucho más grave, no se las entregaron a la justicia, como es obligación de cualquier funcionario público que tiene conocimiento de algún delito y allí hay decenas de confesiones de los más graves delitos.

Los fallos de los tribunales militares fueron homologados por gobiernos del FA, tanto el del 2006, como el del 2019. Y no hay la más remota posibilidad que nos traguemos la monstruosidad de que no se solicitaron todos los documentos de esos procesos. ¿Alguien puede justificar que el Presidente de la República, que el Secretario General de la Presidencia (que trabajaba el tema desde la existencia de la Comisión para la Paz, como lo declara el propio Gilberto Vázquez), la ministra de Defensa Nacional y el subsecretario de Defensa (como menos) no hubieran dispuesto de inmediato conocer toda la información sobre los temas de derechos humanos y mucho más las declaraciones en los tribunales de honor? Es una explicación pueril que además se desmontó totalmente en el tribunal del año 2019.

¿El gobierno no tuvo tiempo de leer las actas antes de homologar los resultados del tribunal militar? Nos están tomando por estúpidos, aún a costa de quedar ellos como insensibles, inhumanos, burócratas en temas tan delicados y además como reverendos imbéciles.

La continuidad en el Ministerio de Defensa, de Fernández Huidobro y los discursos insólitos de despedida de parte de un general como Manini, que ya preparaba su carrera política, las sucesivas homologaciones, la no eliminación total de los Tribunales Militares de Honor y el fracaso más estrepitoso de la política militar de los gobiernos del FA, hasta el punto de lograr que se forme un partido militar como nunca antes en la historia nacional, son indiscutibles. No son especulaciones, cualquiera que no sea un fanático o un burro lo puede ver claramente.

La técnica de echarle toda la culpa de lo sucedido a Fernández Huidobro, no es de recibo ni aceptable. Es una chicana, hay otros todavía más arriba.

Hay cientos de miles de frenteamplistas, incluso muchos dirigentes y gobernantes, y sobre todo más de dos millones de ciudadanos uruguayos que tenemos el derecho y la obligación de conocer la verdad. Los responsables deben explicar y no manipular los hechos y escudarse detrás de buenas personas a las que les impusieron esas porquerías institucionales y esa falta de humanidad.

Es relativamente comprensible que mucha gente no quiera creerlo, no quiera razonar, se prenda a cualquier explicación banal. Que salgan los responsables a dar la cara, que no se escondan.

Y los que se conformen con esta nebulosa, los que no les importe la verdad porque siempre estará primero la lucha por un cacho de poder, los que consideren que esto es la política y esto es la izquierda, que sigan allí agazapados en sus cuevas.

Yo este sapo y estas culebras no me las trago, son demasiados venenosas.

PD. En algún momento habrá que construir prolijamente el proceso de cómo en el 2005 festejamos porque se autorizó el ingreso a los cuarteles del equipo de antropólogos forenses. No es difícil imaginar todo lo que hubiera ayudado a construir la verdad conocer las declaraciones de Gilberto Vázquez, un año después en el tribunal militar. Y cómo terminó la historia de la política militar del FA con el nacimiento de un partido militar en el 2019.