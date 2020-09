Liliana Pertuy

Fin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoEncrucijada multicolorHistorias Reales. Capitulo 30. Mujica no diría que al Nacho le falta bolicheRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosLa invasión de argentinos millonarios a Punta del EsteEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialGuillermo Chifflet y el socialismo libertarioLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Fin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardía

Liliana Pertuy

08.09.2020

Desde la caída de la dictadura este es un momento difícil y de fragilidad democrática. Hay múltiples responsabilidades y diría que todos los partidos políticos tienen su cuota en esto. Claro que, unos más que otros.

No medir consecuencias y aliarse con sectores y gente no demócrata para llegar al gobierno, pone en jaque la institucionalidad, las garantías individuales y las libertades. La gravitación política de este sector no demócrata, dentro de esa alianza frágil y con poco peso de los sectores demócratas tradicionales, vulnera y deja sin posibilidades a sus propios socios. Es un juego peligroso. El presidente está jugando con fuego.

El debilitamiento del sector Ciudadanos con la salida de Talvi dejó el camino abierto para que los sectores más regresivos ocupen todos los espacios, como es el caso de Sanguinetti, que ha sido un artífice de los peores momentos de nuestra historia en los últimos 50 años.

La alianza de militares y oligarquía no tiene buenos antecedentes en este país ni predice buenos augurios.

La pérdida de densidad republicana, democracia, principios y libertades en los partidos políticos ya lo vivimos en décadas pasadas, anteriores al golpe de estado. Las formas de los autoritarismos serán acordes a la época que vivimos, pero esto está en el horizonte por primera vez desde la salida democrática.

Claro, tenemos un acumulado de reservas demócratas avanzadas más extendidas que hace 50 años, con una mayor experiencia y una práctica sostenida de ejercicio de derechos y libertades muy importante.

Tampoco la izquierda y, en particular, el FA hizo análisis. Solo había que hacer campañas electorales, con lo hecho bastaba para tomar conciencia, aunque sabíamos que no era suficiente, no se hizo. Nada está blindado y menos para los y las que creemos profundamente en la libertad, los que nunca impondremos con formas autoritarias nuestras ideas.

Los quince años de mayorías parlamentarias no fueron utilizados para asegurar algunas cuestiones claves para la civilidad democrática, y me refiero en concreto al tema de los derechos humanos, los del pasado reciente sin dudas, de reformar y democratizar instituciones como las Fuerzas armadas, etc. Mientras tanto, aprovechando "la bonomía" de un partido que había sufrido cruelmente, persecución, muerte, prisión y desaparición, lo peor de esos sectores se cobijaron, se escondieron y trabajaron para volver.

Teníamos y tenemos espejos en que mirarnos en la región. Brasil siempre manda en el subcontinente, y eso ha sido así por lo menos en tres momentos. El primero, con los golpes (1964), el segundo, (2000) con los gobiernos progresistas y ahora, con esta regresión a gobiernos autoritarios, cívico- militares electos. Pero además con una fuerte impronta de replegar los derechos, y refundar unos estados confesionales incluso en el laico Uruguay.

Así veo la actual coyuntura y por supuesto es preocupante.

Liliana Pertuy es socióloga, feminista. Militante por la memoria, la verdad y la justicia. Denunciante de terrorismo de Estado, caso menores detenidos en Treinta y Tres. Ciudadana y artista plástica.