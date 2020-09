Alejandrina Morelli

Yo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Domingo de campaña

Alejandrina Morelli

09.09.2020

Ir a la Feria, en Maldonado, el domingo de mañana, es casi una obligación. No solo se compra más barata la verdura sino también mercadería “importada” de la frontera más cercana y “antigüedades” de todo tipo, desde simples cosas viejas a copas de cristal.

Allí fuimos, como parte del ritual dominguero y nos recibió una colorida sorpresa: banderas de todos los colores hacían del acceso un camino triunfal, escoltado a ambas márgenes con militantes que se acercaban a darte boletas dobladas, tal como las tendremos que poner en las urnas el 27, con el candidato a Intendente y el candidato a Alcalde de cada lista.

Contrariamente a lo que se supone la gente no discute mucho de política en este tiempo de elecciones, como si tuviera miedo que alguien le hiciera cambiar de opinión. Más bien los comentarios fueron anecdóticos: "Qué buen tipo Elinger, lástima que vaya con los colorados" o lo que me dijo un sindicalista de larga trayectoria en el FA: "me cae bien Sebastián Cal, que denunció el monopolio de los supermercados, pero va como candidato de Cabildo Abierto". El más curioso comentario que escuché fue "yo era colorado pero voté a Burgueño porque soy de Aiguá, y ahora sigo votando a los blancos." (Adentro mío pensé que sería de mí, nacida en Buenos Aires, si tuviera que votar a alguien por ser porteño. ¿Se imaginan?)

La tarde no fue menos festiva por la rambla de circunvalación de Punta del Este. Cada treinta metros estaba estacionada una camioneta con jóvenes repartiendo boletas de diferentes partidos y listas.

La emoción recorría las calles. Cuando pasó la larga caravana de coches del Frente Amplio asomaron bandera de aquí y de allá que no habíamos visto al pasar caminando y se alzaban dedos en V.

En la esquina del Yate Club Punta del Este estaba Marcelo Gattás, amigo de la infancia, convertido en candidato a Alcalde, rodeado de seguidores, y apoyado por Elinger y el Ministro de Turismo en persona. Un rincón de raigambre muy puntaesteña, en una esquina de privilegio.

Al dar la vuelta una caravana de grupos evangelistas, que apoyan a Antía, pasó tocando bocinas. De vez en cuando se detenían cuando alguien se cruzaba para abrazar al candidato.

Los Blancos, divididos en dos corrientes han hecho que suban los niveles de adrenalina. Por un lado Antía, lejano heredero de Wilson Ferreira e Intendente en el último período, apuesta a la continuidad que mejorará al poder contar con un dialogo más fluido con el gobierno central y por otro lado Rodrigo Blas, con el apoyo de Sartori, que quedó bien colocado por ser "herrerista" y por lo tanto estar en la línea sucesoria del presidente.

No aguanté la tentación. Me detuve en el puesto de Blas y empecé a hacer preguntas inocentes como ¿Puedo votar a Alcalde al candidato de una lista, y a Intendente al de otra de la corriente opuesta pero dentro del mismo partido, por ejemplo Luis Bosari a Alcalde y Antía a Intendente? Como tardaban en contestar les pregunté: "Habiendo una coalición ¿Puedo votar de Alcalde un colorado y a Intendente un blanco? No quiero perder mi voto." Podría quedarme esperando la respuesta hasta el día siguiente porque ninguno de los que formaban el grupo sabía las respuestas.

Cuando bajó el sol nos vino frío y empezamos la retirada saludando aquí y allá a candidatos y vecinos. Así es en los pueblos chicos.

Hicimos escala en el Shopping y allí todavía nos esperaba una parada más: Martín Laventure, también discípulo de Wilson, del Partido Nacional.

Al subir al coche en el celular me apareció el "flaco" (Óscar de los Santos candidato a Intendente del FA) contando lo que hizo durante su gobierno, a contra reloj porque la consigna era decirlo en 3 minutos y terminó desafiando a Antia a hacerlo mismo "en un minuto y medio".

Lo complicado es que a Antia también pueden quedarle cortos tres minutos. Las obras han sido muchas de parte de ambos. ¿Cómo esperar menos de la Intendencia más rica del Uruguay?. Tal vez hay que diferenciar los perfiles, los acentos. El flaco nos trajo la UDELAR y Antía a los israelitas con cámaras de seguridad. Cada uno sabrá lo que le cuadra más.

Lo único triste, para mí, es cuando un candidato aparece con dólares en lugar de banderas y con slogans en lugar de ideas porque tanta y tanta publicidad enturbia el panorama y confunde a la gente. Me da miedo que nos borren la cabeza y le den una ruta equivocada al corazón.

Todavía siento la bocinas, todavía las sorpresas que se abren en abrazos, todavía la ilusión de los amigos y esta cosa rara que me pasa aquí de querer votar a tantos.

Una profunda reflexión me deja este domingo de democracia, este domingo de campaña: en Maldonado no se va a votar por estrategia. Aquí, por lo que veo y siento, cada uno sabe su lugar, tiene sus ideas, su partido, su candidato y su disciplina partidaria. Aquí no sé quién va a ganar pero sí sé que la gente no va a votar equivocado.