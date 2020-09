Las contradicciones de Manini; fiscal afirma que ningún testigo avala los dichos del excomandante

Yo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveBuenas personas y malos jefesFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesLa educación virtual y el coronavirusActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

adhocFOTOS/Javier Calvelo

Como te digo una cosa, te digo la otra

Las contradicciones de Manini; fiscal afirma que ningún testigo avala los dichos del excomandante

09.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – El excomandante del Ejército y actual senador Guido Manini Ríos dijo que la decisión de no enviar a la Justicia las confesiones de Gavazzo estuvo respaldada por el exministro Menéndez y Miguel Ángel Toma, pero el fiscal lo niega.

El senador, líder da Cabildo Abierto y excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, afirmó que la decisión de que las confesiones realizadas por José Gavazzo ante un tribunal de honor militar no fueran enviadas a la Justicia estuvo avalada por el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Sin embargo, el fiscal Morosoli sostiene que ningún testigo da por ciertas las declaraciones de Manini, según se desprende de un extenso informe de Santiago Soravilla y Martín Tocar publicado en El Observador.

El fiscal Rodrigo Morosoli pretendía imputar a Manini por su omisión de denunciar ante la Justicia las confesiones del represor José Gavazzo ante un tribunal de honor, donde reconocía haber arrojado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, asesinado en la tortura en 1973. Pero esto no será posible, ya que los miembros de la coalición multicolor -con excepción del sector Ciudadanos- cerraron filas y consideraron que no hay "mérito suficiente" para hacer lugar al desafuero del legislador, y no se alcanzarán los 21 votos necesarios.

En el informe de El Observador se dice que de acuerdo a los documentos -a los que sus periodistas tuvieron acceso-, que incluyen, entre otros, la declaración de Manini Ríos y de los generales de los tribunales ante Morosoli- "no consta prueba documental de que el hoy líder de Cabildo Abierto haya alertado a sus superiores acerca de los dichos de Gavazzo, y sí constan contradicciones entre su relato y el de los integrantes del Tribunal de Honor (Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González) y el Tribunal de Alzada (Claudio Romano, Alejandro Salaberry y Carlos Sequeira)".

La versión de Manini es que al menos en tres ocasiones alertó al entonces ministro Menéndez -ya fallecido- sobre las declaraciones de Gavazzo, y que el jerarca le solicitó que continuaran con las actuaciones, todo ello con el visto bueno del secretario de Presidencia.

Por su parte, el fiscal le señaló que no se pudieron comprobar esas instancias, y argumentó que no nombraba a ningún testigo que avalar los dichos, a lo que el hoy senador respondió que sus charlas con Menéndez siempre fueron "mano a mano".

Manini también sostuvo que los generales solo le transmitieron los dichos de Gavazzo "de forma verbal", pero integrantes del tribunal declararon haberle llevado la declaración entera del represor el 15 de junio de 2018.

Manini también entró en contradicción con los militares actuantes en los tribunales en lo referente al tiempo que le tomó -entonces era comandante del Ejército- ordenar la continuidad de las actuaciones. Manini dijo que lo hizo el mismo día y los generales señalaron que pasaron unos diez días entre que se suspendieron y se volvieron a reunir.

Los generales Fajardo, Erramún y González le contaron a Morosoli que en reiteradas oportunidades insistieron en la importancia de llevar el caso a la Justicia porque contenía información "inédita", pero Manini afirmó que no lo recordaba así.

"Lo que sé, y no es lo que he declarado ante la Justicia, porque no lo puedo declarar, aunque soy consciente de que lo que estoy declarando acá va a terminar en manos de la Justicia, lo digo", declaró Gavazzo el 10 de abril de 2018. Fue así que habló de la detención de un "jefe militar del MLN" en el año 1973, que murió esposado en una silla. Gavazzo les reveló que el general Esteban Cristi "dio la orden" de que "lo tiraran al río Negro" y que la tarea recayó en él. "Recibí la orden de hacerlo yo. Lo hice yo. Y eso es lo que le puedo decir", afirmó.

Los tres integrantes del tribunal supieron enseguida que estaban ante una confesión que merecía pasar a la Justicia. "Nosotros nos miramos y nos dijimos: a la miércoles, esto es grave", contó Fajardo ante Morosoli.

El informe de El Observador señala que el general que presidía el tribunal dijo que inmediatamente le pidieron una audiencia a Manini Ríos, que se concretó al día siguiente, el 11 de abril. Manini les contestó: "vamos a parar, yo me hago cargo de esto y después los llamo y les digo qué hacemos". La versión de Erramún coincide pero agrega que pararon otras citaciones. González también manifestó que Manini Ríos les dijo que suspendieran las actuaciones, que iba a "atender" el caso e informar con posterioridad.

Según Manini, ese mismo día, después de la reunión con los generales, le transmitió a Menéndez que había habido unas declaraciones de Gavazzo que merecían atención. La charla se dio en un acto en la Escuela Naval por ascensos a contralmirantes de la Armada. "Mire que ayer o anteayer Gavazzo mencionó un muerto pero no hay más detalles. Entiendo que lo mejor es citarlo de vuelta y que dé los detalles", le dijo al ministro, según su versión.

De acuerdo a ese relato, Menéndez le contestó que estaba "de acuerdo" y que cuando tuviera detalles le informara. El entonces comandante en jefe del Ejército señaló que tras hablar con Menéndez, en el mismo acto en la Escuela Naval, le dijo a Fajardo que continuaran y citaran a Gavazzo.

Sin embargo, de acuerdo a las actas a las que accedió El Observador la versión de Fajardo -y de González y Erramún- es distinta. "A la semana aproximadamente me llama al despacho, me dice 'mire Fajardo, vamos a continuar las actuaciones'. Me dice creo que esto es una chicana que está haciendo Gavazzo, debe ser por tal cosa, vamos a continuar con la investigación y aclarar la situación esa" para tener "mayores detalles", declaró el presidente del tribunal.

Erramún coincidió que la llamada fue sobre el 20 abril. "El comandante lo llama y le dice sigan las actuaciones", expresó. González contó que Fajardo les dijo que debían continuar y que el ministro le había insistido al comandante en la "urgencia" de las actuaciones.

Gavazzo compareció nuevamente ante el tribunal el 13 de junio, y en sus declaraciones confirmó que se trataba de Roberto Gmensoro y admitió su responsabilidad: "Yo lo cargué en el vehículo, yo manejé el vehículo, yo lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en el bote y lo tiré del bote. Yo solo... iba envuelto en alambre con piedras del lugar", dijo.

Frente a la dimensión de la conrfesión, los generales volvieron a pedir una audiencia con Manini Ríos, que se registró dos días después, el 15 de junio. "Era una entrevista muy seria porque teníamos información dedigna de lo que había pasado. Le llevamos inclusive las declaraciones de Gavazzo impresas, (para) que pudiera leerlo", declaró Fajardo.

Según su versión, Manini Ríos les insistió en que era una "chicana" de Gavazzo para que el tribunal "no termine de fallar". "Vamos a parar las rotativas, déjenme la documentación, detengan el tribunal, después los llamo a ver qué hacemos", les dijo nuevamente.

Erramún coincidió en el relato. "Le dijimos acá está, es un hecho que hay que pasarlo a la Justicia, no hay vuelta", señaló. El excomandante señaló que le contó ese mismo día (15 de junio) a Menéndez en una reunión en el Ministerio de Defensa. El ministro actuaba "temeroso" y no era un hombre que dijera "haga esto o no lo haga" sino más bien "de consultar", comentó. Según Manini, fue Menéndez el que expresó dudas sobre pasar a la Justicia.

"Cuando le digo esto yo me acuerdo bien que él mismo me dijo: 'Pero por este caso Gavazzo fue sobreseído. Como diciendo, ¿será para darle curso a esto? Porque, ¿qué implicaba parar las actuaciones del tribunal, que era lo que yo le consultaba a él, qué hacemos, paramos las actuaciones, pasamos a la Justicia todo este tema? Esto implicaba meses y meses (...) el parar todo y que fuera a la Justicia nunca se sabe los tiempos. Y el ministro quería que esto se terminara en su mandato, ¿no?".

Manini agregó que el ministro le dijo que lo iba a consultar con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. A los pocos días (el 21 de junio), según Manini, se encontró con Menéndez en la celebración del centenario del Instituto Militar de las Armas y Especialidades, en el gimnasio de la institución. "El ministro en una parte me dice: venga. Me lleva aparte y me dice: hablé con el doctor Toma, él entiende que este tema, al haber sido sobreseído hace tiempo...coincide en que esto puede ser un acto dilatorio de Gavazzo, porque aparte este caso ya fue sobreseído, entonces vamos a seguir con las actuaciones. Me lo dice el ministro a mí y yo no tengo forma de saber lo que él habló con Toma. No tengo forma, pero fue lo que él me dijo a mí".

El fiscal Morosoli le manifestó su extrañeza porque citara dos ocasiones públicas sin nombrar ningún testigo que avalara los dichos "de una persona que además falleció", a lo que Manini respondió que los temas que hablaba con el ministro eran mano a mano.

"Al tribunal yo no le dije mi conversación con el ministro. Los detalles y lo que hablé con el ministro o no hablé, al tribunal no tengo por qué dárselos. El comandante no tiene por qué decirle al tribunal en base a qué adopta la decisión. Yo les comunico: sigan para adelante", agregó.

Todas las comunicaciones entre Manini Ríos y los generales fueron verbales y no quedó ningún registro en las actas.

El fiscal le preguntó si le habían dado copia de las actas de declaración de Gavazzo -como habían dicho los generales- y Manini primero dijo que no. "¿Todo verbal?", repreguntó Morosoli. "Todo verbal", respondió Manini.

Más adelante en su declaración, y ante la insistencia de la fiscal adjunta, Manini se desdijo. "La comunicación fue verbal, eh, tengo idea que ellos, así con el reglamento, me trajeron: esto fue lo que dijo Gavazzo. Porque yo lo sabía, no recuerdo si me lo dijeron, me contaron o lo leí, pero no me, no fue una comunicación por escrito adjuntando el acta ni nada por el estilo".

Acceda aquí al informe completo de El Observador