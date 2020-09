Marcelo Marchese

La chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteLa danza del desafueroYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaHistorias Reales. Capitulo 32. Súper SanguinettiFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (II)La cría es la claveFaltan informes (Actas) fundamentales. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Mujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Cerdos para China. ¡Qué oportunidad de desarrollo se ha perdido Uruguay!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosOperación OcéanoRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesActas que vienen, actas que vanFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidPobre Cuba, tan lejos de Dios y tan cerca de los ciclonesGolpe de EstadoUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónAquí y ahora. Las denuncias por violencia de género.Cavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasNo quiero debatir ni dialogarCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoSobre mi amigo Jorge, sus padres y los años de la dictaduraCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

La chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerte

Marcelo Marchese

10.09.2020

Dejando de lado los dudosos casos de muertos por Coronavirus, se ha incrementado el número de muertos por otras muertes, cosa que auguramos al inicio de la cuarentena mundial, y no se precisaba ser un genio para adivinar que la cuarentena tendría efectos nefastos sobre la salud.

Las razones, son elementales. Primero, porque disminuiría la atención en hospitales para todos los demás enfermos. Me cuenta un amigo que recién al tercer llamado de su abuelo, el tercer médico visitante advirtió que la cosa venía en serio. Este médico lo envía a la mutualista y le cortan la pierna, y a la semana, muere. Lindo resultado de la histeria preocupada por dejar las camas vacías. El día, si es que ese día llega, en que nos enteremos de todos los casos de personas que murieron por deliberada falta de asistencia, algún criminal terminará entre rejas.

Segundo, porque la gente tendría miedo de aproximarse a los hospitales, no fuera cosa que muriera del "mortal" virus que mata en rigor si viene acompañado de cáncer, la previa extracción de un pulmón y medio, o la caída desde un precipicio, pero eso la gente no lo sabe, lo que sabe es lo que le cuentan los informativos, y sospecho que todo lector razonable sabe qué punto, si es que tiene un punto, es tangencial en el círculo de la verdad y el círculo vicioso del informativo.

Tercero, porque la histeria del lavado constate de manos iría en desmedro del sistema inmunitario, pues el hombre debe convivir con bacterias y virus para ejercitarse, y eso implica lavarse lo razonable, e implica convivir, tener vida social, contagiarse de las ideas de los otros, de los virus y bacterias de los otros, de los anticuerpos de los otros. Somos, y más que cualquier otro animal sobre la tierra, en tanto comunidad.

Pero lo que importa aquí es la cuarta razón, que refiere al deterioro de la salud mental que se resume en esta palabra: pánico. No sólo es malo no poder tomar sol, no poder ir a la playa, no poder ir a un baile o a un recital, sino que es peligroso no tener una vida social sana, no desplegar nuestra energía natural, nuestra energía animal, nuestra energía de animales gregarios. Eso se paga, y ahora estamos viendo cómo y lo veremos más aún.

Como cosa extrema se ve en los suicidios y en el aumento de las fracturas ocasionadas en los hogares por palizas estimuladas por los encierros, pero si entro en pánico, si vivo angustiado y si el miedo me gana, mi salud se deteriora. La medicina, demasiado alegremente olvida el vínculo entre mente y cuerpo. En rigor, el vínculo no existe, no hay frontera entre mente y cuerpo. Si existiera ¿Cómo sería? ¿De mente o de cuerpo? ¡Pamplinas!

Todos tenemos algún libro preferido que sería la suma de la sabiduría. En mi caso es "El matrimonio del cielo y el infierno" de Blake. Allí se dicen algunas cosas (todo lo que se dice) que se aplica a cuestiones de la salud.

"Antes asesina a un niño en su cuna que nutras deseos que no ejecutes"

"Quién desea pero no obra engendra peste"

"La abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza"

"Del agua estancada espera veneno"

Para este poeta, y uso la palabra poeta como sinónimo de "sabio", pues la poesía es la máxima sabiduría, el cuerpo, todo nuestro ser, es un vehículo, y eso es algo que todo poeta ha experimentado por sí mismo, pues un poeta es poeta cuando se ha convertido en instrumento de otra cosa, otra cosa que lo trasciende y que pasa a través suyo. El poeta sabe que es un vehículo, y lo que es él, es todos los demás.

Somos un vehículo, un canal. Recibimos aire y la devolvemos, recibimos comida y la expulsamos, recibimos bien y mal, amor y odio, y lo devolvemos de una forma u otra. Recibimos y damos todo el tiempo, a cada instante. Los problemas de salud radican en una obstrucción de esos canales de energía, y cuanto mayor sea el deseo que se nutre, mayor será el daño si no se ejecuta, mayor será la peste. La abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza. El bueno de Borges sufría insomnio, hasta que escribió sobre un hombre que no podía olvidar y ahí pudo por fin alcanzar el sueño, que es una forma del olvido. Te dicen que Borges fue muy culto, un sabio, y es verdad, un gran sabio, pero no te dicen que fue un hombre que sufrió como pocos. El caso es que, como buen alquimista, hizo del barro, oro, y transformó su dolor en arte, usó de esa gran energía para convertirse en uno de los hombres más libres del siglo. Del agua estancada espera veneno.

Problemas de salud cada vez más graves, y una terapéutica que rara vez va a la raíz de los problemas, nos deberían alertar sobre el camino que ha venido siguiendo nuestra medicina, que fracasa y fracasará pues es subsidiaria de una errónea visión del hombre.

Nada debería agregar pues, como dijo un sabio, para quienes me adivinan, no es necesario escribir, y para quienes no me entienden, acumularé en vano explicaciones, pero debo decir algo que refiere a la verdadera peste que vivimos, una peste que apenas se quite la máscara mostrará su rostro inmundo. El nombre de la verdadera peste es "Culpa". Nuestro poeta sabía de eso y entonces dijo:

"El alma llena de dulce placer no puede ser manchada".

Si será curiosa esta esencia nuestra como instrumentos, que aquello que dijo el poeta hace siglos, son palabras necesarias para los hombres en este presente aciago.

Y el poeta también dijo:

"Evidencia de hoy, imaginación de ayer"