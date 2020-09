Juan Pedro Ribas

Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)FACEBOOK, el mayor poder arbitrario en el mundoReconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaPara todos los gustosOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasLa chica "corona" y el mundo del revés: te mata por evitar la muerteYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosEl mundo no es lo que eraElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la Vice

Juan Pedro Ribas

16.09.2020

Le correspondió a Beatriz el llevar a la justicia sin demora las actuaciones referidas al Sr. Gilberto Vázquez ¡Vaya parada!

La conozco de mucho tiempo atrás, por eso cuando asumió, le enviamos un breve informe planteándole otro tema de derechos humanos, que abarca delitos de lesa humanidad, como lo son la drogadicción y las redes de explotación sexual y laboral de menores de edad y que preocupa a toda la sociedad y muy especialmente a las Madres y Abuelas de los barrios vulnerables.

En la publicación del Diario El País del 20 de julio de2020, las siguientes Organizaciones proclaman una tarea por la No Violencia y la Inclusión:

Asociación Uruguaya de Escritores

Casa de la Cultura Afrouruguaya

Fundación Sistema Nacional de Orquesta Juveniles e Infantiles del Uruguay

Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol

Fundación Winners

Organización Mundial de Escritores para la Paz (OME)

The International Forum for the Literature and Culture of Peace (IFLAC)

Worldwide Peace Organization (WWPO)

Y en la publicación de Uypress de fecha 3 de setiembre de 2020, se confirma la instalación de un Foro Permanente de Montevideo para la educación sobre la drogadicción y la explotación laboral y sexual de niñas y adolescentes, que así se comunica:

https://www.uypress.net/auc.aspx?107331

Juan Pedro Ribas en el Foro Permanente de Montevideo

03.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress) - Juan Pedro Ribas ejercerá la secretaria del Foro para la educación sobre la drogadicción y la explotación laboral y sexual de niñas y adolescentes.

La lucha por la paz, la no violencia y la inclusión, así como la defensa y preparación de las madres y abuelas más vulnerables para, en conjunto, contener a los niños y jóvenes, evitando el ingreso al mundo de la droga, la prostitución, el delito, la violencia, la cárcel y la muerte se realizará a través de material y testimonios que se enviarán a los referentes barriales uruguayos y ciudadanos de otros países.



En Montevideo existe "La cuadrilla por la vida" integrada por ex reclusos que otrora fueron de alta peligrosidad, adultos y niños, mujeres abusadas (fundamentalmente por familiares), ex trabajadoras sexuales y en actividad; que mediante testimonios humanos y conmovedores trasmiten el dolor y la destrucción que sufren las vidas que no siguen el camino recto.



La Presidencia será ejercida por la Psicopedagoga, Lic. María Cristina Azcona (Argentina), Presidente (WWPO) Worldwide Peace Organization, Directora de The International Forum for the Literature and Culture of Peace (IFLAC) en Latinoamérica.



La Presidencia ad honorem será ejercida por el Dr. Ernesto Kahan (Israel), delegado a la ceremonia que otorgó el Premio Nobel de la Paz a IPPNW Médicos por la Prevención de la Guerra Nuclear y Presidente de Médicos Israelíes por la Paz y el Medio Ambiente, ganador del Premio Schweitzer de Paz.



La Vicepresidencia por el Dr. Prof. Raúl Omar Pino-Ichazo Terrazas (Bolivia) Periodista, Abogado, autor del tratado sobre las drogas y las adicciones, en versiones española y alemana. Julio Lupo Chaparro H (Perú) poeta y Líder Comunitario, como miembro director y la Secretaría será ejercida por el periodista uruguayo Juan Pedro Ribas.

Mientras esperamos la respuesta, retrocedemos algunos años en busca de aquellas cosas "chicas para el mundo pero grandes para uno"; guardo con nostalgia un buen recuerdo de Beatriz Argimón, vocera de las causas del género, de la niñez maltratada, tuve el honor de que Pablo Estramín, nos dedicara a ella, al Padre Mateo y a mí el tema "La vida de Magdalena".

Tengo recuerdos además, del momento en que organizó un homenaje al querido Pablo Estramín en el Palacio Legislativo.

Me solicitó a través de nuestro común amigo, Marcelo Galli, una anécdota de Pablo y entre tantas elegí una referida a una salida a entregar alimentos y ropa a los muchachos de la calle, la tomo y la incluyó en el homenaje.

Eran los limpiavidrios de Bulevar Artigas, próximo a la Plaza de La Bandera, ahí no más cerca de la bandera, los muchachos pasaban hambre y frío.

Le entregamos lo que correspondía a ese sector y cuando volvíamos a la camioneta para continuar el reparto, note algo extraño; lo mire a Pablo y le dije "Che vos no traías una campera" y me dijo "Sí, se la deje a uno de los muchachos".

Era una preciosa campera, no ofrendó lo que a veces se regala antes de tirar a la basura, dio lo mejor que tenía.

En los pocos años de Pablo, siempre dio lo mejor, por eso nosotros, las Madres y Abuelas y la barra del Programa, fuimos a ubicarnos en el Gallinero del Palacio, para participar en el homenaje.

Debo decir que solo hubo una nota discordante y que no se lo adjudicamos a Beatriz, en el Palco junto a nuestro querido Jorge Estramín, su hermano, estaba sentada Lætitia d'Arenberg.

Yo le había presentado a Graciela Rompani a Pablo y sé que ella lo acompaño hasta último momento y quizás como Graciela siempre acompañaba a Lætitia , Lætitia la haya acompañado a Graciela al Palco para el homenaje.

Tiempo antes, Lætitia había sido invadida por una especie de fiebre Macartista y dale con la cantilena de que yo decía discursos "Comunistas" y que mis amigos eran peores.

En un acto en Montevideo Shopping pronuncié unas palabras, que fueron registradas al día siguiente en Diario y Televisión; me llamo para comunicarme de la llamada de un secretario de Batlle para dejar constancia de la disconformidad por los dichos, sé el nombre, sé que era un publicista, pero tengo mis dudas de que la haya llamado y casi la certidumbre de que fueran comentarios con alguno de sus cortesanos.

Le expuse a Pablo la situación, pero igualmente lo convencí para concurrir a la cena de beneficencia que organizaba Lætitia, me costó, pero al final me acompaño.

Debo señalar que la organización fue brillante y exitosa, el operativo cristalino y transparente en cuanto a la recaudación y que nos llegó un informe pormenorizado y prolijo de los ingresos que fue depositado hasta el mínimo centésimo de dólares en la cuenta de la Fundación.

Pero también cabe señalar que Pablo y yo, no teníamos un lugar reservado ni siquiera en la última mesa del fondo donde estaban sentados representantes de la Fundación Winners.

Graciela hubiera querido que Pablo le cantara el feliz cumpleaños, pero Pablo se fue a los 15 minutos y yo con un poco de vergüenza permanecí en la reunión.

Sostengo que Pablo lo daba todo y ese todo que nos daba a todos se reflejaba en sus canciones.

Habíamos compartido la entrega del Iris y meses después nos encontramos en la Vuelta Ciclista y en la Vuelta de la Solidaridad por la participación de los muchachos en sillas de ruedas, fue en el departamento de Durazno y allí me dijo "quiero acompañarte a luchar contra la indiferencia".

Recibí toda su amistad y su talento y también luego de esa cena este tema dedicado a los "Charruitas".

Fragmento de "Cuando llora la esperanza"

"La esperanza llora en la noche

Por las calles del rancherío

Con mi canto le hago este poncho

Pa que no se muera de olvido

Les mostramos desde la tele

Las mansiones, la buena vida

Los banquetes de los famosos

Y ellos con la mesa vacía"

Gracias Beatriz, gracias Pablo.



Juan Pedro Ribas