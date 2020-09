Cabildo Abierto: Diputados le reprochan a Manini la “enorme” cantidad de militares retirados designados en cargos

Argentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresGlobal e interminable¿Qué pasaría al día siguiente de triunfar el plebiscito Uruguay soberano?Historias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Política

INTERNA "TENSA"

Cabildo Abierto: Diputados le reprochan a Manini la “enorme” cantidad de militares retirados designados en cargos

17.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress)- Durante una “tensa” reunión de la bancada parlamentaria de Cabildo Abierto (CA), los legisladores cuestionaron el número de ex militares que fueron nombrados en cargos de gobierno: más del 50%, según informó semanario Búsqueda.

Javier Calvelo / adhocFOTOS

El colega Juan Pablo Mosteiro describe, para Búsqueda, el diálogo que se produjo en la mencionada reunión de bancada, unas semanas atrás:

-¿Y qué problema hay con que haya militares ocupando cargos públicos? -inquirió en tono marcial el senador y líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos.

-Ninguno. Solo digo que en nuestras agrupaciones también hay profesionales con talento y experiencia... Y si yo veo la lista de Cabildo hay una enorme mayoría de militares o familiares de... -respondió el diputado Sebastián Cal.

-¡Pero cómo me dice eso! Además, no es así... Si los militares deben ser menos del 10%...

-Discúlpeme Guido, pero son más del 50%.

Según relataron al periodista participantes de la reunión, el intercambio tensionó el encuentro entre los cabildantes. Y es que el ex comandante en jefe del Ejército reaccionó con "sorpresa" ante la observación del joven diputado, al punto que tras ese intercambio el general se quedó en silencio, negando con la cabeza.

Sebastián Cal. Javier Calvelo / adhocFOTOS

"No es fácil decirle eso a Manini, y menos ante todos los integrantes de la bancada...", valoró uno de los diputados consultados, que, si bien dijo compartir el cuestionamiento de Cal, no se pronunció al respecto durante la reunión partidaria. "A Guido se le subieron enseguida los colores, rechazó de plano el reproche y luego no habló. El aire estaba muy pesado, y entonces pasamos a otra cosa. Nadie alimentó el tema", describió.

Por su parte, el diputado Rodrigo Albernaz también dijo haberle planteado la misma preocupación de Cal a Manini Ríos, aunque en un ámbito reservado y "cara a cara", según contó a Búsqueda: "Mire, Guido, de lo que nosotros nos quejamos es de que quienes llegamos a ciertos lugares por voto popular también luchamos por usted y por Cabildo con un montón de gente que, sin denostar a los militares, tiene capacidad y trayectoria excelentes para ocupar cargos de decisión ejecutiva: empresarios, productores, profesionales de toda condición y edades, y con una proporción femenina muy grande. Pero a la vista está que no fuimos considerados por la cúpula partidaria", le dijo.

Luego, según su relato, Albernaz agregó: "Guido, puede tomar esto como algo atrevido de mi parte, pero le recomiendo empezar a canalizar la disidencia interna. Porque acá todos estamos por usted, pero no todos pensamos igual, y es natural que pase eso en cualquier partido político o grupo humano. Y no es que tengamos miedo de decir las cosas. Pero esperamos una reacción más noble de la cúpula del partido, que no reacciona como esperamos".

"Tal vez si Guido, (Rául) Lozano o Guillermo (Domenech), las máximas autoridades partidarias, aceptaban este planteo, lo hacíamos más productivo. Pero como no pasó eso, digamos, lo fuimos planteando en cuotas", contó.

Genesis

Albernaz abundó en este asunto: "Nosotros somos 11 diputados y ninguno es militar. Nuestros cargos no fueron designados por el partido, nosotros los ganamos electoralmente. Pero todos tenemos mucho respeto por la comunidad militar y el significado de todo eso. No por nada nuestro líder fue comandante en jefe del Ejército, y nosotros hacemos amén a nuestra génesis, que es una génesis partidaria militar. Por eso digo, no hay nada que ocultar acá. ¡No tenemos ningún tipo de complejo! Solo decimos que esto (de la distribución de cargos) rompe los ojos".

"Obviamente, el diputado Cal, que tiene un equipo técnico espectacular, piensa eso. Yo también lo pienso. Y en realidad todos pensamos que no se está poniendo en consideración a personas con muy buen currículum, porque si uno ve la lista... hay mucho talento que el partido está desaprovechando", concluyó.

Al respecto, el coronel retirado Herbert Pintos, designado por CA para ocupar la subdirección nacional de Empleo en el Ministerio de Trabajo, dijo a Búsqueda que el partido mantiene una "impronta militar" que le da su conductor debido a la profesión que ejerció durante más de 40 años. "¿Que somos demasiados militares en el gobierno? ¿Qué hay de malo en eso? Como si fuéramos abogados, escribanos o médicos", retrucó Pintos, que se desempeñó seis años en Sanidad Militar, tres de ellos bajo la dirección de Manini Ríos.

"A mí me pusieron acá por mi capacidad de gestión y no me he detenido a ver cuántos militares de Cabildo hay en todas las reparticiones del Estado. Pero estoy seguro de que no somos la mayoría de los designados. Pasa que los medios siempre tratan de etiquetarnos como partido militar", afirmó.

Uno de los dirigentes de la dirección de CA, de extracción militar y de mucha confianza de Manini Ríos, explicó que "el criterio rector para designar los cargos no tiene relación con el caudal de votos" obtenidos por las distintas agrupaciones. "Se buscó que esté el mejor en el mejor lugar, el más idóneo. Después cada cual puede opinar si el partido ha hecho un reparto equitativo o no", señaló el informante.

A las protestas de algunos diputados y dirigentes cabildantes sobre la cantidad de militares que ocupan cargos en el gobierno, contestó: "¡Manini es militar y como líder del partido, que creamos algunos militares, es quien decide! Y es hasta natural que haya en la lista un montón de militares amigos de Guido y otra gente de su confianza. El propio Manini dijo estar aburrido de ver desfilar gente con currículum de páginas y después ser un fiasco".

Bajo la conducción de Manini Ríos, CA se convirtió en meses en la cuarta fuerza política del país, ganando espacios en el Parlamento y en el gobierno, al frente de varios ministerios y con decenas de excamaradas de armas, compañeros de promoción o que desempeñaron funciones en misiones de paz de la ONU, entre otros vinculados a la llamada "familia militar" que hoy ocupan cargos de responsabilidad pública.

De hecho, alrededor del 70% de un medio centenar de cargos designados por Cabildo en las diferentes reparticiones públicas son militares retirados o están vinculados al mundo militar, según una lista partidaria, a la que accedió Búsqueda, cotejada con información del portal Uypress y otras fuentes de Cabildo Abierto.