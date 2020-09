Álvaro Villar: "Vamos a ser implacables contra abusos de cualquier tipo"

El perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresGlobal e interminableHistorias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Tres elecciones en AméricaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMujeres de PapelMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Lesotho la potencia marihuanera africana, quiere unirse a Sudáfrica... más o menosRestitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Álvaro Villar: "Vamos a ser implacables contra abusos de cualquier tipo"

MONTEVIDEO (Uypress)- El candidato a la IMM por el Frente Amplio, el médico Álvaro Villar, concedió una entrevista al colega Carlos Tapia, para El País, donde habla sobre las denuncias hechas a su gestión en el Hospital Maciel, su origen, responde críticas de Carolina Cosse, y promete una gestión implacable contra abusos y desvíos.

Pablo Vignali / adhocFOTOS

Su padre, el Dr Hugo Villar, fue el primer candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 1971. Casi cinco décadas después, Álvaro, pelea por ganar las elecciones con el apoyo del MPP, Fuerza Renovadora (Mario Bergara) y otros sectores. Si bien en la entrevista se defiende de las investigaciones sobre el Hospital Maciel que lo salpican y responsabiliza al gobierno nacional de incidir en la campaña, sostiene que si gana buscará "el buen diálogo".

-Es el candidato del MPP, ¿alguna vez lo votó?

-No, yo no soy candidato del MPP, y de hecho no pertenezco a ningún sector del Frente, soy independiente. Yo tengo el apoyo en primer lugar de un grupo de independientes que me eligió por mi condición de independiente. Y, en segundo lugar, el apoyo de 18 sectores dentro del Frente Amplio, en donde están todos los que apoyan a Mario Bergara, que vienen del astorismo, de esa corriente seregnista, hasta los sectores vinculados con el MPP.

-¿A quién votó en la última elección?

-He votado al lema desde hace varias elecciones atrás.

-¿Nunca votó al MPP?

-No recuerdo haber votado al MPP.

-¿Recuerda a quién votó en la interna de 2009?

-No.

-Astori o Mujica.

-No me acuerdo... Pero entre Astori y Mujica es probable que haya votado a Mujica. Lo principal es que a mí me parece que lo que salva al Frente, lo que lo puede mejorar, es que predomine el sentimiento frenteamplista por encima de los sectoriales.

-Salvo algunas denuncias que se han dado a conocer últimamente, es reconocido por su administración al frente del Maciel. ¿Cómo evalúa la administración de Mujica como presidente?

-Yo fui nombrado director estando Mujica. Fue en un momento en que el Hospital Maciel estaba sacudido por irregularidades con las empresas de limpieza y por denuncias de enfermeros asesinos. Yo acepté, y tuve la libertad de elegir el equipo y armar la nueva dirección. Ahí hicimos un ordenamiento de las empresas contratadas, mejoramos los controles y llevamos adelante un cumplimiento estricto de las normativas del Estado. Todo esto fue en el gobierno de Mujica.

-Sin embargo, en los últimos días hubo una denuncia por parte de ASSE contra su gestión por ciertas irregularidades. Se advirtió sobre conjunción del interés público con el privado por parte de un funcionario arquitecto del hospital, y de la ausencia de rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería del Maciel...

-La Lotería del Maciel hace muchos años que dejó de funcionar. Yo no tuve la oportunidad de tener esos fondos como los tuvieron quienes estuvieron antes. Hace varios años que se definió que del Gordo de Fin de Año se obtuviera un dinero que fuera para todos los hospitales. Así que esa información de que nosotros recibíamos fondos para obras especiales no es cierta; recibíamos lo mismo que los otros hospitales. Lo que hacíamos era tener una mejor capacidad de ejecución. Eso se debe a que logramos que hubiera dos arquitectos que proyectaran en el hospital con el sueldo de funcionarios públicos y dirigieran las obras dentro.

-La denuncia de ASSE ante la Fiscalía dice que uno de esos arquitectos cobraba varios sueldos a la vez...

-Y la investigación que se está haciendo actualmente ha demostrado que eso no es así, que no cobraba por lugares diferentes. Lo que existe en el Estado es que los funcionarios públicos pueden tener un cargo y en otro horario estar contratados por una Comisión de Apoyo. Pero eso nunca es en el mismo horario. Nosotros en el hospital tuvimos una gestión transparente. Abrimos los números a la prensa cada vez que ustedes los periodistas quisieron investigar. Nosotros tenemos un sistema contable y un sistema de contratación de personal digitalizado como no tiene ninguna institución del país. Lo único que hay del Maciel es que se remitieron algunas dudas que había habido con respecto a la contratación de una persona y que bastó investigar un poco más para que se aclarara la situación.

-¿Cree que hubo intención de incidir en la campaña?

-Yo creo que sí.

-¿Por parte de quién?

-Del gobierno, porque si uno ve las auditorías que se enviaron especialmente al Hospital Maciel, auditorías que no han encontrado ningún ilícito, ni ningún elemento irregular, tiene que pensar eso. Y además hay que aclarar una cosa: el Maciel tuvo auditorías anuales y fue controlado por el Tribunal de Cuentas. Nosotros éramos uno de los hospitales con menos observaciones, y las que hubo fueron levantadas. En la Comisión Parlamentaria que estudió a ASSE no se encontró ninguna irregularidad. Yo creo que es sorprendente que a un mes de las elecciones surjan denuncias contra una persona que estuvo ocho años dirigiendo el Hospital Maciel y durante esos ocho años no se planteó ninguna denuncia. Pese a esto, yo creo que deben generarse puentes, y el intendente de los próximos cinco años debe tener un buen diálogo con el gobierno nacional. Yo en este tiempo me he reunido con Álvaro Delgado, Sebastián Bauzá e Irene Moreira; hablé telefónicamente con Luis Alberto Heber y con el presidente de la República.

-¿Le hubiera gustado reunirse con Luis Lacalle Pou, algo que iba a ocurrir y el Frente Amplio ordenó no hacerlo?

-Sí.

-¿Le hubiera gustado debatir con Laura Raffo?

-Sí.

-Hoy las encuestas muestran una ventaja de Carolina Cosse. ¿Piensa que las denuncias lo perjudicaron?

-No he visto descensos míos en ninguna de las cinco encuestas principales. Lo que muestran es que en definitiva la población no creyó las denuncias que se plantearon. Si no, yo tendría que haber caído.

-El MPP impugnó dos listas de Cosse porque los números eran parecidos a los de la 609. ¿Cómo ve esa situación?

-Es un tema solucionable.

-¿Qué le pareció la decisión de Christian Di Candia con respecto a la UAM?

-Me parece una buena decisión. Si yo soy el dueño de los terrenos, lo que está construido arriba de esos terrenos es mío, es de la Intendencia. Entonces la Intendencia tiene que hacer valer eso. Y luego decir: "bueno, ahora que queda claro que la propiedad de todo lo construido ahí es de la Intendencia, dialoguemos, tendámonos la mano nuevamente y busquemos la mejor forma de conducir la UAM". Eso sí, no hay que apurarse, no hay que hacerlo en campaña electoral. Hay que esperar que asuma el nuevo intendente para discutir entre todas las partes cuál es la mejor forma de conducir la UAM.

-¿Y qué opinión le merece la decisión de Di Candia de suspender la financiación del Carnaval de las Promesas, luego de que denuncias anónimas de acoso y abuso sexual a menores se divulgaran por las redes sociales?

-Nosotros vamos a ser implacables con cualquier manifestación que genere abuso de cualquier tipo. Implacables. Pero la solución a este problema no puede ser por el lado de eliminar el Carnaval, de atacar al Carnaval. Nosotros tenemos que buscar formas para que las denuncias se hagan y se les dé el trámite correcto.

-Uno de los temas de campaña fue, justamente, la denuncia de acoso que hubo dentro del Hospital Maciel, y la acusación contra usted de no haber actuado en consecuencia...

-Yo nunca tuve una denuncia de acoso sexual en los ocho años que estuve en la dirección del Maciel. Si la hubiera tenido habría actuado implacablemente contra ella. Lo que apareció fue una grabación de una conversación que una doctora tuvo conmigo, en la que ella menciona que había hecho una denuncia en la Sociedad de Cirugía. Yo le pedí, y eso está en la grabación, que hiciera la denuncia correspondiente ante el hospital.

-Daniel Martínez dijo que la pandemia lo perjudicó y que si las elecciones hubieran sido en mayo le habría ido mejor en las mediciones. ¿A usted lo perjudicó o lo ayudó la pandemia?

-Yo estoy acostumbrado a encarar los problemas cotidianos y ver cómo puedo aprovechar las cosas para lograr lo que quiero sacar adelante. La pandemia me permitió recorrer mucho más el departamento, hablar mucho más con la gente. En ese sentido creo que fue positivo.

-Si ganara, ¿tendría en cuenta a Cosse y a Martínez para que formaran parte de su equipo?

-Sí.

-¿Y estaría dispuesto a trabajar con ellos si perdiera?

-Bueno, sí, veremos... Ahora no es mi objetivo. Yo voy a ganar las elecciones.

-Todos los candidatos dicen que ganarán.

-Y está bien. Pero yo voy a ganar.

-A nivel de gestión, tanto Cosse como Martínez han sido algo cuestionados por el manejo de los dineros públicos. ¿Qué opinión le merece esto?

-No estoy en condiciones de evaluar a Daniel ni a Carolina. No es mi rol. Tengo que ver cómo voy a hacer yo las cosas y lo que yo propongo hacer. Y lo que propongo es cuidar cada peso de Montevideo.

-¿Quién fue el mejor intendente de Montevideo hasta ahora?

-Yo creo que Montevideo ha tenido muy buenos intendentes. La Intendencia de Tabaré fue muy buena por todo lo que cambió, por la situación en que se encontró, y la de Arana fue excelente también.

-Carolina Cosse cuestionó su propuesta de movilidad. En una entrevista con El País dijo que era prematuro discutir el proyecto del tren ahora. ¿Qué opina?

-Preocuparnos por el transporte colectivo es una obligación de cualquiera que se vaya a presentar a la Intendencia. La campaña fue lo suficientemente larga para darnos tiempo a estudiar los temas, para reunirnos con todos. Pude reunirme con todas las empresas del transporte, con las cooperativas, con Cutcsa, con los trabajadores de todas esas empresas, con las empresas constructoras, con ingenieros. Consideramos que hay pocos temas más importantes para la población de Montevideo que el transporte colectivo. El 68% depende del ómnibus para moverse; no puede elegir si va en auto, en moto, (porque) depende del ómnibus. Entonces creo que en las campañas hay que discutir los problemas del departamento y no ponerse a discutir los problemas del gobierno, los problemas nacionales.

-Cosse dijo: "Si hacemos eso (el tren) nos olvidamos de las políticas sociales". ¿Cómo lograría hacer el tren y atender las políticas sociales?

-Resolver el transporte colectivo es una política social, que en momento de austeridad, de crisis, realiza inversiones y genera empleo. Cambiar el transporte colectivo va a requerir empleo en obras. Pero yo en vez de hacer más avenidas, estoy haciendo obras mejorando el transporte colectivo: esa es la diferencia. ¿Qué preferimos? ¿Más puentes, más túneles, más avenidas, o vamos a hacer más rápido el transporte colectivo? Planteamos cambiar el transporte a través de buscar fondos para que eso sea posible y que no frene ninguna de las políticas sociales porque el saneamiento no frenó ninguna política social.

No opina de la gestión actual; promete firmeza

Villar insiste en que si gana exigirá a todos los municipales que cumplan con su trabajo, porque destaca que "los sueldos los paga la población, el que levanta todos los días la cortina de un comercio local", y por eso hay que evitar "que vea a la Intendencia como un enemigo".

-Ahí tiene un problema, que es Adeom.

-Sí. Si me pagan el sueldo y es a las seis de la mañana, a las seis de la mañana tiene que empezar mi trabajo.

-¿Hoy no funciona así?

-No voy a opinar de lo que es hoy. Tenemos que mejorar los controles y sancionar a los trabajadores que no lo hacen. Ya me reuní dos veces con Adeom, no solo con (la secretaria general, Valeria) Ripoll. Lo primero que te piden los trabajadores de la Intendencia es recuperar el orgullo de ser trabajador municipal. Y como intendente tengo que tener la ciudad limpia. Voy a hacer lo que tenga que hacer para tener la ciudad limpia.

-¿Tercerizaría ese servicio?

-Ojo, no voy a encerrarme en una jaula, agarrar la llave y tirar la llave para afuera. Entonces, tú dijiste que lo hicimos en el Maciel, sos testigo. Era el hospital más ocupado y con paro más frecuente de todo ASSE. En ocho años que yo estuve ahí no ocuparon el Maciel ni una sola vez. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de dialogar con firmeza.