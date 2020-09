Michael Añasco

La república derrotadaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresHistorias Reales. Capitulo 34. Beatriz la ViceSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalAffaire Navalny ¿Cui bono?Mirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanzaDos medallones, con yapa, en mi Uruguay. (Abordando eso gris, que parece la teoría)."Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaLa cría es la claveMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaPresupuesto Nacional: El papel del Estado es la cuestiónCavernas, cavernícolas y cavernariosElegir las batallasPara que supierasCabildo Abierto “empuja” a sus aliados del gobierno hacia la desmemoria y el fascismo: ¿Hasta cuándo?Por qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaLos desconocidosUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónEl Covid-19 dejó al descubierto cosas muy complicadasCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Derechos de autor, piratería y YouTube

Michael Añasco

21.09.2020

En estas últimas semanas cumunicadores, actores, acomodadores, vendedores de pop nos aterrorizan con mandarnos tras las rejas si no utilizamos plataformas autorizadas. Pero...

En estas últimas semanas comunicadores, actores, acomodadores, vendedores de pop nos aterrorizan con mandarnos tras las rejas si no utilizamos plataformas autorizadas. Pero El gran pirata es uno de ellos. Simplemente la tecnología va más a prisa que las leyes

Mirar no es delito. SI usted navega en la red se encuentra con una película como Terminator 5 en streaming en un sitio de web con dominio. Usted puede disfrutar el film, no infringe ninguna ley, no lo subió. El video estáahí.

Algunos sitios.

Pero debe tener cuidados. Si el sitio le pide convertirse en seguidor o le ofrece la película en HD, dando su correo electrónico usted es un ...idiota. Se involucra con el sitio y pasa formar parte como colaborador. Si le ofrecen descargarlo vía Torrent o P2P como Ares también es delito. Depende de las leyes de cada país, pero generalmente son las de EE.UU.

Cuidado, realmente hackean y se roban todos sus datos, y lo llenan de virus. Les recomiendo antivirus PANDA o Esset. Bloquean automáticamente. Piénselo un poco.

Otras páginas apelan a publicidad "alternativa", todas las variantes del cuento del tío, "chicas cerca de casa", como curar la diabetis con frutos exóticos o links de para videojuegos "eróticos" o casinos online. El sitio ruso de apuestas 1xbet.com es el mayor patrocinador de estas páginas.

Netflix y las otras mil plataformas.

Hasta hace unos 2 o 3 años había cientos de páginas de cine online. Teníamos al alcance excelentes plantillas B-blogger o Word fáciles de instalar y administrar... gratis. Esto continuo hasta la llegada de Netflix a nivel mundial. La plataforma que invirtió millones en compra de derechos de películas y series. Se termino el cine gratis.

Ejemplo -31 de octubre 2019 Rapidvideo, Openload, por presión de Warner Bros y Netflix en Alemania anunciaba su cierre definitivo sin esperar al veredicto de ese juicio. Una por uno los servidores fueron cerrados. Sitios web se quedaron sin servidores, auspiciantes, nadie ganaba nada y se arriesgaban a enormes multas por pirateo. Esto dio lugar a que cambiaran de nombre y se registraran como servidores rusos y chino. Intocables.

¿Pagan impuestos?

Netflix si paga impuestos, porque es a través de Antel, Cable Flow si aunque es servicio de multiplataforma. Amazon Prime. HBO. Crunchyroll. Disney+ Hulu. ...Movistar+ Lite

DC Universe. RakutenTV.Moviestar.!

¿Y el otro millón de canales?

-YouTube.

YouTube es una plataforma sui generis. Hay canales con publicidad, sin publicidad otros con CopyRight, otros CreativeCommons. Y la mayoría en un bache legal.

Pero los mil canales (en español) que usan YouTube como plataformas. Kingofhorror, GEOgrafhics, VideoXian. KissTube, Jonchic2002, The1kaos,... Un caso anecdótico es GNULA, que paso de la ilegalidad a ser un canal oficial en YT. Viven de la publicidad. Canales informativos en vivo, TN, Hispan tv, Mega noticias, RT(Ruso) Canal oficial de Andorra....canales de todo el mundo en todos los idiomas. ¿Pagan impuestos?

-YouTube. El desmadre total.

YouTube tiene 4.000 millones de videos. El sitio web está clasificado como el segundo sitio más popular del mundo, justo detrás de Google. Se suben a YouTube más de 500 horas de contenido de vídeo cada minuto. Senecesitarían 600 años para ver todo el contenido.

¿Como lo controlamos? Los problemas sobre contenido protegido por las leyes de derechos de autor se han convertido en un quebradero de cabeza enorme para YouTube y quienes publican vídeos en YouTube.

Puede crear su propio canal de YouTube y ya sea para tu negocio o porque simplemente le apetece, puede ser más difícil de lo que esperaba. El primer error (por experiencia propia) es poner música e imágenes de registradas. Ese material tiene dueño y al publicar está robando.

Los derechos de autor son el conjunto de normas y principios que regulan los derechos que la ley concede a los autores por el mero hecho de crear una obra literaria, científica, artística, científica o didáctica, esté publicada o inédita.

Content ID

Content ID es un sistema de huellas digitales desarrollado por Google que se utiliza para identificar y administrar fácilmente el contenido protegido por derechos de autor en YouTube . Los videos subidos a YouTube se comparan con los archivos de audio y video registrados con Content ID por los propietarios del contenido, buscando coincidencias. Los propietarios de contenido tienen la opción de bloquearlo o monetizarlo.

Me han plagiado ¿Que hago?

La alternativa legal es costosa, hay que contratar abogados en Estados Unidos y meses o años de pleitos. Esto lo llevan adelante los grandes estudios de cine o las discográficas. Pero el 99 % no lo hace. Siguen el reclamo atreves de YouTube, igualmente muy lento. El mejor ejemplo son los covers de canciones unpluged o remixadas.

Busque en Google :allcoverofknockintheheaven'sdoors. Resultado 2.000 mil millones de vistas en el video oficial del viejo Bob Dylan y otros 2.000. millones en la versión de los GunsNRoses. Los abogados, no van a demandar los otros 1.000. millones de esos jóvenes estudiantes de guitarra, coverssin monetizar.Si todos pagaran derecho de autor Dylan sería tan rico que Bill Gates.

Las excepciones al CopyRight son el utilizar el material con fines educativos de acceso público o críticas de películas o música, sin monetizar, aunque igualmente se ve publicidad.

Registre su creación.

Se ha llegado a casos tan insólitos como el del youtuber Paul Davids guitarrista no profesional. Este tuvo que enfrentarse a una reclamación sobre derechos de autor por una canción que había compuesto él mismo. Otro youtuber plagio la canción, la versiono y la registro como propia. Paul Davis gano la disputa por las fechas, y horas grabaciones no subidas sin publicar, muy anteriores, a las mencionadas por el plagiario.

Por situaciones como esta YT freno un poco los reclamos. Los que reclamen deben decir qué parte de un vídeo se ve afectada por una infracción.

CreativeCommons.

"Las Licencias CreativeCommonsofrecen a los creadores de contenido una forma estándar de autorizar a otra persona a usar tu material. YouTube permite que los creadores marquen sus videos con una licencia CC de CreativeCommons.Las Licencias CreativeCommons solo se pueden usar en el contenido 100% original. Si hay un reclamo de Content ID en tu video, no podrás marcarlo con la Licencia CreativeCommons".Aunque no se puede monetizar legalmente, hay mucha publicidad.

"Si marcas tu video original con una Licencia CreativeCommons, otorgas a toda la comunidad de YouTube el derecho de reutilizar y editar ese video".

Al subir un video con CopyRight , YT le pregunta si el material es suyo o tiene los derechos legales deja la constancia que si los tiene. Bueno la declaración tiene carácter jurídico. Por las dudas.

Lord Valdemorera un canal de películas de productoras fílmicas pequeñas. La mayoría tenían sus años y mayormente poco conocidas. El canal se describía como compartir "pelis que me gustan", aclaro que no tenía derechos sobre ella ni la monetizaban. Estuvo un año en YouTube, hasta ser cancelado. Se cambio el nombre a Valdemoro y comenzó de nuevo. Lo extraño es que había mucha publicidad, estaba sobre monetizado y contaba con 1 millón de seguidores. Pero el canal no recibió ni un dólar.

Mal negocio.

YouTube paga 0,003, por cada aviso publicitario visto completamente. Por los que quieran hacer dinero con YouTube a llorar al cuartito. Tiene que ser un video viral de cientos de miles de visitas. Esto lo logro el coreano PSY - GANGNAM STYLE, Raphsodia Bohemia, Maluma, un clásico de los 80s como "Takeon me" de los noruegos de A-HA o Monkey Dance de Tunes and I. Todos pasaron el millardo de visitas (1.000 millones)

Se calcula que la producción de un video cuesta más que sus ganancias incluyendo horas perdidas en un trabajo de verdad. Vivir de Youtuber no es viable. A menos que vivas con tus padres ...hasta que te echen.

Youtube nunca demanda.

A tener cuenta. Youtube no realiza ninguna acción judicial por su parte. El litigio lo comienza la parte afectada. Pero el 99% no lo hace, si el número de visitas es relativamente bajo.

Content ID es un sistema de huellas digitales desarrollado por Google que se utiliza para identificar y administrar fácilmente el contenido protegido por derechos de autor en YouTube . Los videos subidos a YouTube se comparan con los archivos de audio y video registrados con Content ID por los propietarios del contenido, buscando coincidencias. Los propietarios de contenido tienen la opción de bloquearlo o monetizarlo.

"¿Quién puede usar Content ID?

YouTube solo concede acceso a Content ID a los propietarios de los derechos de autor que cumplan con criterios específicos. Para que reciban la aprobación, deben poseer derechos exclusivos de una cantidad considerable de material original que la comunidad de creadores de YouTube sube con frecuencia.

YouTube también establece lineamientos explícitos sobre el uso de Content ID. Supervisamos el uso y las impugnaciones de Content ID con frecuencia para garantizar que se sigan los lineamientos.

En caso de que un propietario de contenido realice reclamos erróneos en reiteradas ocasiones, se inhabilitará su acceso a Content ID o se rescindirá su relación con YouTube. Esto se encuentra por escrito en la páginajurídica legal de derechos de autor de YT

¿Quién puede usar Content ID?

En la práctica solo los usuarios que suben videos que cumplen con criterios específicos pueden usar Content ID. Estos criterios son costosos parámetros legales de propiedad intelectual que dificultan el uso de Content ID sin la ayuda de un patrocinador importante, lo que limita su uso a las grandes corporaciones en la práctica.

Content ID es un robot que se equivoca o acierta. Por ejemplo, elimino el video de una estudiante de piano por tocar Canción para Elisa. Lo elimino por que coincidían con el pianista Richard Kleideman. Ludwig van Beethoven o sus descendientes no recibieron nada.

Barry Gibbs el ultimo hermano vivo de los BeeGees, publico un video de canciones del grupo con artistas invitados, bajo el nombre de "Barry Gibbs and Friends". Esta vez el robot Content ID tenía la razón. Los temas están registrados bajo el nombre BeeGees.

Esto lo puse como ejemplo los derechos de autor persisten aun después de su fallecimiento y las ganancias van a sus descendientes o quienes lo heredaron.

La legislación depende del país, en la UE. 50 años desde lanzamiento del producto original en Europa. Varios temas de The Beatles pasaron a ser de derecho público. Al otro lado del Atlántico los personajes de Disney o la música de Elvis Presley, siguen en manos de sus sucesores o discográfica

Los propietarios reales de CR, han tomado un camino diferente. Anteriormente pedían que sus videos fueran bajados de la plataforma. Desde YT ofrecieron una mejor oferta. Comenzaron a monetizar el material subidos por terceros. Y el verdadero dueño se queda con las ganancias.

Comprar o alquiler CopyRight .

El mejor negocio es vender, alquilar o compartir el CR. Si buscamos Terminator: TheDarkYears (A Future WarStory) es una publicación del canal Josh Nitsche con 2.300. millones de vistitas. Buen negocio. El mismo Netflix publica sus películas en YouTube ya muy vistas. Extraen hasta el último centavo.

Moral y ética es el mensaje del aviso publicitario. Realidad es la respuesta.

¿Cuántos Cines hay el interior del país? Pocos, es la respuesta. ¿Cuántas familias pueden llevar a sus hijos al cine y comprarle el refresco, el pop y..? Pocas es la respuesta ¿Todas las familias pueden pagar el servicio de cable e internet al mismo tiempo?? Ni pensar agregarle plataformas premium de películas. Mi vecino Niko, trabajador y padre soltero. Les planteo a sus hijos pequeños. "Cable o Internet. No puedo pagar los 2". Internet, por aclamación popular.

Internet empareja hacia arriba, todos los niños usan un celular, una computadora, tienen TikTok , miran YouTube, .

En el cine-shoping de La Heroica el kiosko de golosinas y bebidas ha sido el sustento de su dueño los últimos 20 años, igual que el vende el pop o el acomodador. Son trabajos destinados a desaparecer.

En Reino Unido cobran un impuesto plano a todos los propietarios de un medio de reproducción de contenido. Con eso se financia la BBC y otras organizaciones artísticas. Por ahí estaría la solución, dinero para la reconversión laboral y la afianzar la producción nacional de contenidos.

Michael Añasco

michaelanascoblogger@hotmail.com

https://michaelanascoblogger.blogspot.com/