Decir adiós

Entre lágrimas, Luis Suárez se despidió del Barça: “Me quedo con que mis hijos me vieron levantar trofeos y jugar con el mejor de la historia”

24.09.2020

BARCELONA (Infobae) – El futbolista uruguayo dijo sus últimas palabras como jugador culé en una rueda de prensa con la presencia de Lionel Messi

El llanto de Luis Suárez en su acto de despedida del Barcelona

Con la pandemia de coronavirus todavía vigente, muchos clubes tuvieron que dejar de realizar determinados actos y ceremonias en sus instalaciones. Pero en el FC Barcelona no quisieron que el futbolista uruguayo Luis Suárez se vaya sin la posibilidad de despedirse del club de sus sueños y El Pistolero pudo decir sus últimas palabras como jugador culé.

"Se termina una etapa y tengo que estar muy orgulloso de lo que hice. Por llevarme amigos, porque son muchos años y eso me deja feliz: despedirme de la gente del club y que vieran que aparte de un jugador se va un ser humano que tiene sentimientos. Me quedo con todo lo lindo, mis hijos me vieron levantar trofeos, anotar goles y jugar al lado del mejor de la historia", dijo Suárez entre lágrimas en la Sala de Prensa Ricard Maxenchs del Camp Nou.

Visiblemente conmocionado, el delantero charrúa tuvo palabras de agradecimiento de su paso por el club: "Son muchísimos años, muchos recuerdos: conseguir la primera Liga, una Champions, hacer un gol. Compartí equipo con jugadores maravillosos que veía en la Play Station, que veía lejano compartir vestuario con ellos. Jugar aquí fue un sueño hecho realidad. No me imaginaba llegar a estos números porque es algo que no se planea. Ser el tercer máximo goleador no es nada fácil, superar a tantos buenos jugadores. Espero que me recuerden por todo lo bueno que dejé en este club."

Después de sus palabras iniciales y de la proyección de un video emotivo con los momentos más destacados de su carrera, Luis Suárez contestó varias preguntas a los periodistas que asistieron al evento de forma virtual.

Lógicamente que fue consultado por la actual turbulencia en la entidad culé, con la frustrada salida de Messi y su adiós en contra de su voluntad: "Fue un mes de locos. De decir muchas cosas que uno no las pensaba. Se han inventado cosas, se han filtrado, y eso a uno le indigna. Después todo el mundo sabe la relación que tenemos con Leo (Messi). Cuando uno llegó al Barcelona decía 'Cuidado con Leo', pero resulta que después de muchos años se lleva espectacular con un delantero y dicen ahora que ese delantero le hace mal. Pero nosotros somos conscientes que intentamos rendir al máximo y en mi caso me tengo que ir orgulloso."

Sobre esa relación con Messi y que van a ser rivales, Suárez opinó que "enfrentarnos no va a mezclar los sentimientos que tenemos" y que no dialogó con el astro argentino sobre su futuro equipo. "Nos conocemos mucho, sabe lo que pienso y somos lo bastante mayores como para darnos consejos", reconoció.

La ceremonia comenzó con la palabra de Josep María Bartomeu, máximo dirigente de la institución: "Es un día muy especial. Luis es leyenda de la historia del club, con 13 títulos y el tercer mejor goleador. Nos ha aportado tanto que hoy tenemos un agradecimiento enorme. Para tí y tu familia el Barça es vuestra casa para siempre. Espero que Luis pueda tener su partido de homenaje en el Camp Nou."

Asistieron también algunos compañeros, como su gran amigo Lionel Messi, y otros referentes de la plantilla con los que mejor relación tienen con él, como Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergi Roberto y Sergio Busquets. Ellos lo acompañaron al césped del Camp Nou para hacer una foto con todos los trofeos obtenidos en su etapa en el club, donde destacan la Champions League (2014/15) y las cuatro Ligas (2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19).

De esta manera, Suárez, de 33 años, quien ha ganado 13 títulos y anotado 198 goles en seis temporadas en el Barça, dejó definitivamente la institución. Ya el miércoles había realizado su último entrenamiento en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, de la que salió entre lágrimas. Esa fue la última sesión bajo las órdenes de Ronald Koeman, quien no lo no convocó para los dos primeros amistosos de su ciclo -ante Gimnàstic y Girona- y forzó su adiós.

Ahora su futuro estará en el Atlético Madrid del Cholo Simeone, donde será presentado este viernes. El artillero charrúa llega con un contrato por dos temporadas en las que recibiría cerca de 7,5 millones de euros por cada una. Y si bien ha salido del Barça con la carta de libertad, la entidad catalana cobrará 6 millones de euros en concepto de variables. "Ahora tengo que cambiar el chip, disfrutar la nueva etapa que se me viene y estar siempre agradecido al Barcelona por haber vivido momentos inolvidables", dijo Suárez.