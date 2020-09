Sanguinetti crítico con la coalición por las elecciones departamentales

Cuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésUruguay votaLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoMi desafío. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Las DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroDe aquel honor no queda nadaFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

“Reclamábamos que no se nos jugara en contra”

Sanguinetti crítico con la coalición por las elecciones departamentales

25.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress) – Para el expresidente Julio María Sanguinetti, alma mater de la coalición multicolor, esta no ha hecho lo más inteligente en el camino a las elecciones departamentales del próximo domingo.

Sanguinetti con Raffo (adhocFOTOS/Pablo Vignali)

En su habitual columna en Correo de los Viernes, el dos veces presidente y referente del Partido Colorado se congratula de las elecciones departamentales a celebrarse el domingo 27, pero manifiesta que no siente que la coalición multicolor haya hecho lo más inteligente. "El éxito de la coalición en el plano nacional, lanzado al debate y sostenido en la opinión pública por nuestro Partido desde mayo de 2018, debió trasladar a todo el país una estrategia análoga", reclama Sanguinetti.

El exmandatario se lamenta que, con excepción de Montevideo "donde el favoritismo frentista siente el desafío de una candidata válida, inteligente y de carácter", no se ha podido extender a otros departamentos la misma experiencia, de votar todos bajo un mismo lema, "para asegurar que los partidos de la coalición cubrieran el mapa electoral de todo el país".

Sanguinetti no ahorró críticas hacia sus socios mayoritarios de la coalición: "El caso de Salto es el más ejemplar. Desde el primer día dijimos que el partido no pedía nada especial en Rivera y Salto, donde nuestra opción era clara. Simplemente reclamábamos que no se nos jugara en contra. Fue a la inversa. En Salto el Partido Nacional buscó inmediatamente un acuerdo con Cabildo Abierto y el Partido Independiente para enfrentar al Partido Colorado. Ocurrieron luego otros hechos que ya hemos comentado y que, desgraciadamente, desde el gobierno, no estuvieron a la altura de la necesaria solidaridad entre socios. Mientras tanto, una guerrilla publicitaria de encuestas intenta crear una polarización excluyente del Partido Colorado".

A seguir, el texto completo de la columna de Julio María Sanguinetti:

Votamos nuevamente, esta vez gobiernos departamentales. Como siempre, lo hacemos con la alegría y convicción que nos da nuestra orgullosa condición de colorados y batllistas.

No sentimos, sin embargo, que la coalición multicolor haya hecho lo más inteligente. El éxito de la coalición en el plano nacional, lanzado al debate y sostenido en la opinión pública por nuestro Partido desde mayo de 2018, debió trasladar a todo el país una estrategia análoga.

No ha sido posible, salvo en Montevideo, donde el favoritismo frentista siente el desafío de una candidata válida, inteligente y de carácter, que ha abordado la instancia con decisión. Sin duda hará una gran elección y a ello contribuiremos. Pretendimos que la misma solución, votar todos bajo el lema Partido Independiente u otro neutral, se extendiera a varios departamentos, para asegurar que los partidos de la coalición cubrieran el mapa electoral de todo el país. Desgraciadamente, el Partido Nacional pensó distinto y ahora afrontamos varias elecciones inciertas, que a esta altura podrían ya estar claramente definidas en nuestro favor.

El caso de Salto es el más ejemplar. Desde el primer día dijimos que el partido no pedía nada especial en Rivera y Salto, donde nuestra opción era clara. Simplemente reclamábamos que no se nos jugara en contra. Fue a la inversa. En Salto el Partido Nacional buscó inmediatamente un acuerdo con Cabildo Abierto y el Partido Independiente para enfrentar al Partido Colorado. Ocurrieron luego otros hechos que ya hemos comentado y que, desgraciadamente, desde el gobierno, no estuvieron a la altura de la necesaria solidaridad entre socios. Mientras tanto, una guerrilla publicitaria de encuestas intenta crear una polarización excluyente del Partido Colorado.

Hasta hemos sufrido una agresión alevosa en el atentado contra la edil María de los Ángeles Márquez. La combativa edil colorada venía siendo constantemente amenazada por su actitud de constante enfrentamiento a la Intendencia frentista, como lo percibimos en nuestra visita a su agrupación. Todo culminó con un cascotazo en la nuca, que la dejó sin conocimiento. Felizmente se recupera, pero el hecho es gravísimo.

Mantenemos, pese a todo, intacto nuestro optimismo sobre la chance del Partido en Salto. Lo vimos personalmente en el entusiasmo de nuestra gente la semana pasada y en el formidable acto callejero del domingo. Ha sido conmovedor el esfuerzo de la gente de a pie y eso solo ya es una victoria.

En el resto del país, el Partido Colorado está presente. En Rivera, nuestra vanguardia, todo indica que revalidaremos por quinta vez la Intendencia para el Partido Colorado y para Batllismo, ratificando el liderazgo incuestionable del senador Tabaré Viera y el valor de un gran equipo de gobierno. El hoy diputado Marne Osorio, Intendente hasta hace poco; la actual intendente Alma Gallup y el candidato Richard Sanders, son los titulares de esa eficacia en el gobierno. Richard ha sido pieza clave en la administración y seguramente desde la Intendencia volverá a mostrar sus capacidades.

En el resto del país el Partido está de pie. En todos lados. No se ha dado por perdida la batalla en ninguna parte, aunque en cualquier caso se aspira a posiciones relevantes en las Juntas Departamentales y en las Alcaldías. Lo hemos visto personalmente en Tacuarembó, en Colonia, en San José, en Canelones. Somos conscientes de que hay correligionarios que en algunos departamentos han optado por apoyar un candidato nacionalista en el empeño de derrotar al Frente Amplio. Entendemos su sentimiento, pero no compartimos su decisión política y confiamos en que el lunes estaremos de nuevo todos juntos para seguir contribuyendo a la causa batllista, cada día más vigente.

Nos han faltado medios. Pero ha sobrado esfuerzo y corazón. Cuando hemos enfrentado la soberbia frentista, lo hemos hecho con firmeza pero serenidad. Cuando la pequeñez ha pretendido disminuirnos, hemos apelado a la grandeza de nuestra causa, con la que esperamos este domingo un gran resultado.

El Partido Colorado, una vez más, será decisivo.