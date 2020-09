Uruguay: Ganadores y perdedores de las elecciones 2020

El Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaLa necesidad de recomponer la esperanza"Se acabó el recreo"Oficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularMás que dinero, conocimientoEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaFAO: El mejor camino a una ecuación entre alimentación, salud y ambienteUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Pandemia y esperanza en un cambio de épocaProtocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

BALANCE (1)

Uruguay: Ganadores y perdedores de las elecciones 2020

28.09.2020

MONTEVIDEO (Uypress/Esteban Valenti) - Concluido el escrutinio de los votos de las elecciones departamentales (19) y de municipios (125) del domingo 27 de setiembre, culmina un ciclo electoral que comenzaron con las elecciones internas del 30 de junio del 2019. Duraron 14 meses… Es hora de hacer el balance del último capítulo.

Son elecciones especiales donde se combinan, los factores locales (departamento y municipio) con los factores nacionales (cambio de gobierno luego de 15 años) y el desplazamiento de la fecha para fines de setiembre, incide todavía más en la evaluación de la acción del gobierno.

En las elecciones hay balances nacionales, generales sobre el cuadro político y luego balances departamentales.

Cuadro político nacional.

Ganadores:

El Partido Nacional y el presidente de la república sin ninguna duda. Conquistaron 15 departamentos, arrancándole 3 departamentos al FA, donde sus intendentes iban por la reelección.

Dentro de la coalición con astucia y con bastante egoísmo asumieron el liderazgo y le sacaron todas las ventajas posibles al prestigio del gobierno en la lucha contra el coronavirus-19. No le dieron chance en ningún lado a otro partido que no fuera el de ellos. En Montevideo, armaron una candidatura única con una candidata de su partido.

El Partido Nacional mejoró prácticamente en todos los departamentos su porcentaje de votos departamentales, en algunos casos infligiéndole al FA derrotas muy duras: Maldonado, Colonia, Rocha, Cerro Largo, San José y prácticamente en todos los departamentos crecieron, incluso en Salto donde no lograron triunfar sobre el FA (Andrés Lima), desplazaron al Partido Colorado al tercer puesto, lejos.

A eso se agregan la cantidad de municipios que conquistaron, incluso algunos de valor simbólico para el FA: Bella Unión, Piriapolis, San Carlos, El Chuy y un tercer municipio en Montevideo, el F, de una zona muy populosa de la capital, a los que se agregan los dos que ya tenían en la costa de Montevideo.

No hay dudas que a la sordina para no empañar las relaciones en la Coalición y para no quedar como "pizarreros", en la plaza Matriz se debe estar festejando de lo lindo.

Sabían que no tenían posibilidades de triunfar en Montevideo, pero lograron varios objetivos, levantar una figura creíble y de renovación, Laura Raffo, que aumentó en 3 puntos la votación de la Concertación en el año 2015 y los tres alcaldes son blancos.

En el Frente Amplio no todos son perdedores. El Partido Comunista y la 1001, junto con la 90 (Partido Socialista) son los triunfadores innegables en Montevideo, y aunque a nivel nacional no repiten los resultados los coloca en la interna del FA en una nueva situación en la disputa por la hegemonía. Sin duda comenzaron a separarse y a litigar con la 609. No les será tan fácil a nivel del gobierno de la capital, porque la intendenta electa no es un hueso fácil de roer, tiene sus agendas y va por ellas a cualquier costo. Si tienen dudas preguntar a la 609...

Perdedores:

Esta no fue en absoluto una elección de stato quo, el tablero se movió de lo lindo.

El Frente Amplio en su conjunto, siguió el proceso de retroceso y desgaste iniciado en las nacionales del 2019, bajando un escalón muy importante y donde notoriamente no se detuvo la caída y menos aún se invirtió la tendencia. Le queda el consuelo de haber retenido Montevideo y Canelones, con porcentajes muy similares a los del 2015. En Canelones se votó por debajo de lo que vaticinaban las encuestas 57-59%y el voto el blanco y anulado en este departamento trepó al 8%, el porcentaje más alto de todo el país.

Son notorios perdedores los tres líderes históricos del FA. Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori, no triunfó en Montevideo ninguno de los candidatos que ellos apoyaron. No es un detalle.

Daniel Martínez, un intendente con un alto nivel de aprobación por su gestión (55%-60%) que va por la reelección y que queda en un tercer lugar alejado de los otros dos contendientes, integra sin duda la lista de los perdedores. Y partió con un fuerte favoritismo. Y con él perdieron todas las fuerzas políticas, listas y grupos que lo apoyaron. Con algunas que están sufriendo un proceso de lenta desaparición.

Perdió el Partido Colorado, que si bien mantuvo su bastión en Rivera, perdió votos en general y fue desplazado en Salto a un lejano 3er puesto, con un peso pesado del partido Germán Coitiño. No tuvo papel alguno en la conquista de municipios importantes. Fue un generoso donador de sangre en la capital y no fue considerado en ningún otro lado. No invirtió la tendencia a una lenta pero segura decadencia, reforzándose la polarización Frente Amplio- Partido Nacional. Dos ejemplos claros son Canelones, donde todo el crecimiento del PN se dio a costa del Partido Colorado y en Salto donde el PN no solo le arrebató el 2do lugar sino más de 20 mil votos pasaron del PC al PN.

No es fácil valorar el resultado para Cabildo Abierto, pero es notorio que no repitió en ningún departamento ni siquiera en aquellos donde tiene fuerza "la familia militar" los porcentajes del 2019. No es catastrófico, pero le costó mucho reforzar su personalidad propia.

Cabildo Abierto se presentó en 11 departamentos con listas y candidatos propios y los porcentajes fueron desde el 9.62% de Tacuarembó (excepcional) a varios con algo más del 1.%. El promedio fue de aproximadamente el 3% del total de los votantes en esos 11 departamentos.. Muy lejos del 11% obtenido en octubre del 2019. Aunque hay que anotar que en Montevideo no puede incluirse por la candidatura única. La carrera en permanente ascenso, tuvo un brusco parate en votos y en porcentajes

Los grupos menores, Unidad Popular, PERI, Partido Verde Animalista prácticamente desaparecieron en las departamentales. No sacaron un solo edil de los 589 o un alcalde de los 125 que se eligieron. El formato no es por cierto muy favorable a estos partidos y lo que es notorio es que no surgen partidos locales a disputar.

Aunque todos los líderes electos o no declaran que las elecciones del 2024 están muy lejos y sobre todo temen agotar la paciencia de un electorado que hace muchos meses (14 formalmente) pero desde tiempo inmemorial que soportan las campañas electorales, lo cierto es que este último acto del ciclo 2019-2020 dejó un cambio importante de situación, tendencias y realidades que habrá que tener muy en cuenta para las próximas elecciones nacionales y locales del 2024-2025.

Cuadro 2020 resultados 2020 - Corte Electoral 28.09.2020





En los 18 departamentos del interior el FA en el 2020 obtuvo 466.994 votos, mientras el Partido Nacional lo votaron 626.776 ciudadanos, una ventaja de 159.782 votos, mientras que en el 2015 el Frente Amplio había obtenido 514.571 y el Partido Nacional 568.602 votos con una ventaja en aquella oportunidad de 54.031 votos. El cambio ni siquiera necesita comentarse. Y salva en algo la situación el resultado de Canelones.

En próxima nota, presentaremos los cuadros comparativos de las elecciones departamentales 2020 y 2015.