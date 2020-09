Carlos Pérez Pereira

¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”Vos sabésLa genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaEl mito del eterno retornoLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

¿Y dónde está la república?

Carlos Pérez Pereira

29.09.2020

Ante la conocida acusación del Fiscal Morosoli, el candidato Guido Manini Ríos dijo, con energía y determinación, que, de ser electo, no se ampararía en los fueros parlamentarios, puesto que no tenía nada que ocultar, sino todo lo contrario.

(Como dice el dicho: "No es solo cuestión de cacarear, también hay que poner el huevo").

Sin embargo, antes de concurrir al llamado de la Fiscalía acusadora, los abogados del candidato a Presidente y a Senador presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia, la que suspendió la medida fiscal hasta la resolución del organismo competente. El pedido sonó como lo que se denomina en la jerga de estrados judiciales: una "chicana" procesal. La SCJ fue expeditiva, pero la dilatoria permitió que llegaran las elecciones de noviembre y el General Manini Ríos adquiriera los fueros parlamentarios. Justito sobre la raya tiró la pelota al córner. No le dio tiempo al Fiscal Morosoli para exigir la presencia de Manini Ríos en su despacho. Si no era una chicana, mucho se parecía.

Para nuestra Constitución, "los Representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones" (Art 112). Se sobrentiende que se trata de la responsabilidad penal o civil; no se refiere a la responsabilidad política. Ante la solicitud de desafuero, sus pares deberán analizar si "hay lugar a la formación de causa" y si le sacan los fueros o no. Los legisladores pueden ser acusados de delitos comunes durante su cargo, e incluso conducidos por la fuerza pública si son pillados "infraganti" (art. 113), con la condición de avisar de inmediato al organismo donde revista como representante. Pero no pueden ser conducidos u obligados a declarar si este presupuesto no ocurre, precisamente porque tienen los fueros.

El General Manini Ríos no denunció a sus superiores-como debió hacerlo- los delitos confesados por Nino Gavazzo, o no lo hizo en tiempo y forma. Eso se desprende en forma meridiana del relato de Fiscalía, y ahí no hay dos lecturas para hacer dudar de la razón del Fiscal para abrir la causa. Así lo ha entendido la Comisión de Constitución del Senado de la República, donde cinco de sus integrantes (4 frenteamplistas y 2 de Ciudadanos) resolvieron, en un total de 9 componentes de la comisión, recomendar al Pleno de la Cámara la suspensión de los fueros del Senador en cuestión. En Plenario, como se sabe, no habrá la mayoría necesaria de 21 votos para decidir. Hasta ahora no está muy claro si las razones esgrimidas por los Senadores de la mayoría anti-desafuero, son de orden jurídico o de orden político. Si son de lo primero, sin ser especialistas y sin haberlas escuchado, nos atrevemos a decir que serán muy frágiles y rebatibles por cualquier estudiante iniciado en temas de Derecho Constitucional. Si son de lo segundo, el asunto adquiere otro cariz, porque las razones políticas suelen imponerse más por el peso de los votos que por los argumentos. Si esto es así, cuando conviene, después no valen los reproches a quienes dicen que "lo político debe predominar sobre lo jurídico". (¿Y por casa, cómo andamos?)

Recordemos que en la investigación primaria de Fiscalía, también estaban "en carrera" acusaciones al Presidente Tabaré Vázquez y a su Secretario Miguel Ángel Toma, pero la Fiscalía archivó estas causas por no encontrar mérito para abrirlas. ¿Qué quiere decir esto? La Fiscalía no juzga, sino que acusa ante un juez si encuentra mérito para eso, y eso fue lo que pasó en el caso Manini Ríos, pero no en los otros. Tampoco el Senado juzga, puesto que no es un organismo del Poder Judicial habilitado para ello, sino que simplemente analiza si el pedido de desafuero tiene méritos para ser concedido. Y siempre, quien juzga y condena, o absuelve de culpa, será el Juez o Jueza.

Veamos las excusas que antepone el Senador Manini Ríos y sus defensores:

1) Hay persecución política- No es un fundamento de defensa sostenible ante la Justicia, aunque puede ser mencionada en una Comisión Parlamentaria. La "persecución política" expresada en declaraciones u opiniones no es un delito, porque no es persecución, es política. De aceptarse esta causal, sería un precedente inédito en el parlamentarismo uruguayo. Aunque, como veremos, ya pasó algo parecido, pero al revés, con el caso del Senador frenteamplista Germán Araujo.

2) No confía en el Fiscal de la causa. No es un argumento de recibo para ningún juez, y debería ser irrelevante para el Parlamento. Jamás un acusado estará contento con un Fiscal porque ningún Fiscal le tirará flores a un presunto delincuente. Sería un mal chiste que un acusado recusara a un Fiscal porque el hombre lo está acusando de algo.

3) Las afirmaciones de Mujica de que no volverá a su Banca porque el Frente Amplio no lo permitirá, no merecen muchos comentarios. Y para no calificar a nadie, tenemos que decir que ni Mujica, ni el Senador Gandini, ni el propio Senador Manini Ríos pueden pensar que los uruguayos somos tan ingenuos.

El pedido fiscal no presume la culpa del Legislador, sino que se pide la suspensión de los fueros para que concurra a los estrados judiciales, donde podrá probar su inocencia. Y porque siendo Legislador, la Justicia no puede obligarlo a ir y no puede formalizarlo aún existiendo el mérito para abrir la causa. El que acusa es el Fiscal, los defensores defienden y los Jueces son los que juzgan. Obviamente, aun conservando los fueros, si quisiera, Manini podría ir a declarar, pero no lo hace.

¿Cómo queda el Senado en la decisión de no dar el desafuero?

Quienes hacen la interpretación de casos del pasado a veces alteran los hechos, para que los ejemplos sirvan a sus argumentos; otras veces no mencionan casos que podrían constituirse en argumentos en contra de sus opiniones. Arbitrariamente se recuerda lo del desafuero del Senador Enrique Erro en 1973, en vísperas del golpe de Estado, donde con toda dignidad la mayoría parlamentaria se jugó por las instituciones democrático-republicanas, y se negó a aceptar los argumentos de los solicitantes del desafuero. Pero no se dice que Enrique Erro fue acusado por sus opiniones durante el ejercicio de su representación, lo cual enervaba (art 112 y 113 de la Constitución) el proceso de suspensión de sus fueros. El ejemplo más reciente de Nin Novoa, manejados por Julio María Sanguinetti, podría ser de recibo, aunque, se dijo que no estaba clara la acusación y que Nin Novoa reconoció su error de no confesar algo de su patrimonio personal. En tanto nadie recuerda (y habría que preguntar por qué) el caso del desafuero de José Germán Araujo, a quien le sacaron de la banca para que no regresara más. Lo expulsaron del Senado por sus opiniones como representante nacional y durante su ejercicio, en uno de los atropellos más flagrantes y vergonzosos cometidos por los políticos tradicionales. Donde tuvo incidencia directa el herrerismo y Sanguinetti, que contaron con aliados circunstanciales, algunos de los cuales años después manifestarían su arrepentimiento. No hubo delito ninguno de parte de Germán Araujo, pero no pudo regresar a la Cámara de Senadores en el período y solo lo hizo al ser reelecto para el próximo período.

Habría que ver, en el caso de Manini Ríos, hasta donde la protección de quien tiene votos no es un altísimo precio que esté pagando parte del oficialismo, para sacar adelante la Ley de Presupuesto. El gran problema es que ese costo lo pagará en realidad el pueblo uruguayo, por partida doble. No solo por los recortes de gastos sociales que se estampan en la ley presupuestal, sino -y de paso- por el ataque a las propias instituciones del Estado de Derecho, sobre todo del sistema judicial, al que se menoscaba sin mucho pudor republicano.

