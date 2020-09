Debate Trump-Biden: Entre el caos y los ataques personales

Breve historia del tapabocasHistorias Reales. Capitulo 36. Guerreras en la calleLa foto de hoy¿Y dónde está la república?Se terminaron las elecciones departamentales y municipalesPrimer día mundial de la de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentosMercosur, paredón y despuésLa democracia no termina en las urnasEl Presidente en la Facultad de Medicina. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Elecciones en Uruguay ¿Cómo leerlas?Delitos: entre la opacidad y el subregistroCuestión palestino-israelí. Un relato ¿de terror o del terror?Un domingo de “votaciones”La genuina distribución del ingreso que hace el AgroArquímedes: ¿Cuáles son las prioridades del presupuesto?El puerto de conveniencia para las flotas pesqueras del Atlántico SudoccidentalHistorias Reales. Capitulo 35. Patrón Navaja, la puta vida y otresUn voto por Álvaro Villar, un “voto útil”Cuando los de afuera no son de paloPartido ComunistaLas DepartamentalesPrensa vendidaDerechos de autor, piratería y YouTubeEl perfume embriagador de lo posibleArgentina : “quo vadis”El medio millón de pobres de CeresSobre el Presupuesto Universitario y el régimen de Dedicación TotalMirar para otro lado nunca ayuda: Lecciones aprendidas a 8 años de lo sucedido (III)Reconstruir mejor en el ámbito de la alimentación y la agriculturaOficinas, funciones y funcionariosUna imagen vale más que mil palabrasYo voto "No" y tu?Domingo de campañaLa renovación frentista, la crisis de la derrota y la elección municipalCrónica de un secuestroFin de la telenovela de Manini, sus cómplices, el des-honor y la cobardíaMás que asistencialismo apoyo de excelencia a la economía popularEl honor militar en los años 60¡Construyendo futuro!Restitución pública de la honra que algunos pretendieron ensuciarLibertad orientalesFrancia 2020: el racismo ordinarioEducación en tiempos de CovidUna deriva peligrosaElegir las batallasPor qué y para qué reformar la Seguridad Social en UruguayLas reacciones más patéticas al anuncio de la paz Israel-EmiratosQué hacer con el estadio centenarioVirtual EmpateEmpatía y ResilienciaLa Justicia tarda pero llegaUn destacado servidor público uruguayoCoronavirus, el mejor nido de explotación Laboral creado por el imperioLes presentamos los trabajos de Enrique Umbre Cardinale y de Sergio Nicolás Mato. Seguimos recibiendo textos en: uypress@gmail.com.Homicidios de activistas ambientalistas en el mundoRiesgos en la flexibilización del régimen de residencia fiscal en UruguaySobre pandemia, consumo y consumismoAndrés Vargas (Dedicado al colectivo Ni todo esta perdido- NITEP)¿Por qué es importante reactivar un Frente Parlamentario contra el Hambre en Uruguay?La plataforma educativa CREA del Plan Ceibal en el top de las tendencias de GoogleAMIA: un año más bajo las sombras de la impunidadLa pandemia, “la nueva normalidad” y el desarrollo de largo plazoCrítica de la cultura uruguaya: un ojo extranjero expertoLas verdades de la HistoriaLas máscaras del virus, una reflexión (más)Generación 83: Creando puentes y tejidos para fortalecer la democraciaUruguay más allá de sus fronteras. Alcances y límites de la política de vinculación del Departamento 20El tirano fue más barato“Educar, un asunto de todos” (o el síntoma del tapabocas)La Regla Fiscal en la LUC: el país se debe una discusión profunda e informadaLa pandemia del COVID-19 acentúa la situación de precariedad para las trabajadoras remuneradas del hogarUna nueva iconoclasia recorre el mundoReflexiones sobre Covid-19 – Segunda partePolítica: entre la pasión y la disección, una dualidad inexorableEsta nena está causando problemasSi usted no tiene coronavirus ¡jódase!Aprender de los ErroresQue la Covid-19 no nos distraiga: “Todos somos George Floyd”Protocolos Covid-19 y Ley de Responsabilidad Penal EmpresarialLas fotos del presente¡Presente!Relato con MemoriaSon memoria, son presenteRéplica a Beto Peyrou: Los Relatos de los Santos InocentesCastigos y RemediosUn fallo que lesiona derechos de los uruguayos del exteriorRespuesta a la nota de Henry Segura en UYPRESS titulada: Carta abierta a Beto Peyrou: Las Hogueras de las ConversionesAnte un nuevo escenario políticoEl nuevo Ministerio de Ambiente y cambios en áreas protegidasLa educación virtualizada; tanto asignatura pendiente como una oportunidad para la innovaciónVirus chino. La pandemia económica, quién la paga ... ¿China?La sociedad del contagioMi panel de información, sintonía, y solucionesEl mundo sin un liderazgo claro ante el desafío del COVID-19De tripas corazónCORONAVIRUS Covid-19, Abril 1El impacto del Coronavirus y los desafíos del presente en UruguayLa delgada linea que limita la emergencia sanitaria y el estado de derecho¿La ley es más inteligente que su autor?Tristezas o no... con gelLos miedos reales que provoca la Ley de UrgenciaUna posible salida a la crisis que afronta el sector citrícola

Te encuentras en:

PRIMER ROUND "PARA BIDEN" SEGÚN ENCUESTAS

Debate Trump-Biden: Entre el caos y los ataques personales

30.09.2020

CLEVELAND (Uypress)- El primer debate electoral entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden terminó convirtiéndose en un espectáculo caótico y virulento.

Jonathan Ernst / Reuters / Sputnik

Desde el primer momento, los dos hombres que pelean por la Casa Blanca, se "sacaron chispas": Trump, en su versión más agresiva, insumiso a los turnos de palabra, se lanzó en tromba contra un Biden que trató de interpretar el papel presidencial, pero también bajó al barro para frenar al mandatario, al tildarlo de "mentiroso", "payaso" y mandarlo a callar.

Queda claro que este debate no pasará a la historia como uno de esos que acaban determinando la suerte de una elección, pero sí como muestra del clima de hostilidad que atraviesa el país a cinco semanas de su cita con las urnas.

Según consigna El País de Madrid, Biden hablaba más a la cámara que a Trump, tratando de apelar a los electores, mientras Trump atizó al contrario con malas formas, al gusto de sus bases más fieles. Si este cara a cara sirve como cata de la estrategia para el 3 de noviembre, queda claro que el presidente sigue confiando en la táctica de 2016 para ganar.

Todos los temas tratados acabaron en "incendio": la pandemia, la ola de protestas contra el racismo, la economía, la sanidad o la propia integridad de las elecciones.

Antes del minuto cinco, Trump ya había llamado a Biden "socialista".

Al cumplirse 10, ya se había referido a la senadora Elizabeth Warren como "Pocahontas" y se había encarado con el moderador, Chris Wallace, una estrella de la cadena conservadora Fox.

Y así durante 90 minutos. En un momento, discutiendo sobre el coronavirus, el republicano insultó a Biden: "¿Has dicho la palabra listo? No uses esa palabra conmigo", señaló, y remató: "Joe, no hay nada listo en ti". "Oh Dios...", respondió Biden.

El debate estuvo marcado por la pandemia: Por precaución ante el riesgo de contagios, no hubo apretones de manos ni apenas público, aunque sí concentraciones de protesta contra el presidente en la calle.

Era difícil predecir qué podía salir de este primer duelo. Un político veterano, con medio siglo de trayectoria a la espalda, se enfrentaba a un "showman" de primera, imprevisible y contrario a las reglas del decoro. Al verse ambos por primera vez en vivo y en directo, se abrió la caja de los truenos.

Biden, de 77 años, no es hábil en los debates, como se comprobó durante las primarias demócratas, y Trump, de 74, encuentra en la confrontación y las cámaras de televisión su hábitat natural. Las vociferaciones del republicano, esa misma electricidad que es capaz de mantener durante sus mítines de hora y media, contrastaban esta noche con la voz quebradiza del candidato demócrata, siempre menos enérgico, pero que aguantó el tipo e incluso paró los pies al presidente en varias ocasiones.

Parecía ese estudiante delgaducho que un día saca fuerza de dentro y planta cara al matón del instituto: "¿Te vas a callar, hombre?"; "No hay quien diga una palabra con este payaso, perdón, con esta persona"; "Sigue parlotando, hombre", le replicó en algunas de las interrupciones. "No estoy aquí para señalar sus mentiras, todo el mundo sabe que es un mentiroso", señaló también cuando Trump le acusó de querer eliminar el sistema de seguros de salud privados, algo que, en efecto, es falso.

El candidato que lucha por mantenerse en el cargo suele ser quien recibe los ataques en un debate y se centra en sacar brillo a su gestión, pero la era Trump ha liquidado también esta convención. El magnate neoyorquino, acechado por las críticas por su gestión de la crisis sanitaria, salió al ataque y acusó al demócrata de querer llevar adelante un programa electoral del gusto del senador izquierdista Bernie Sanders, excandidato de las primarias, y de "la izquierda radical" de su partido. "La cosa es que yo gané a Bernie Sanders", replicó Biden, para luego añadir, en una de esas frases que se recordarán esta noche: "Ahora el Partido Demócrata soy yo".

Estados Unidos llegaba agitado al cara a cara: el domingo, The New York Times había publicado una información explosiva y muy codiciada, los datos tributarios del republicano de más de 20 años, que pintan el retrato de un empresario que factura dinero a espuertas, pero sufre pérdidas y apenas paga impuestos gracias a piruetas fiscales. Trump se limitó a defenderse negando la mayor: "He pagado millones en impuestos". Y Biden no entró a matar por la vía personal, sino que optó por usar el caso del presidente como ejemplo de la necesidad del plan fiscal que él propone y revertirá parte de las rebajas aprobadas por el presidente republicano.

El vicepresidente de la era Obama (2009-2017), en general, trató de mantenerse frío ante los cortes y las provocaciones de Trump. Con frecuencia, reaccionaba riéndose burlonamente. En un momento, los ataques de Trump llegaron a los propios hijos de Biden. Este había sacado arelucir a Beau, veterano de guerra y fallecido en 2015 de cáncer, para recriminar a Trump sus supuestas burlas de los soldados, que han trascendido en prensa. Entonces, el republicano disparó hacia su otro hijo, Hunter, al hilo de sus negocios en Ucrania. "A Hunter le echaron del Ejército con deshonor y no tuvo un trabajo hasta que te hicieron vicepresidente".

En el bloque sobre las tensiones raciales, el moderador emplazó a Trump a condenar los grupos supremacistas blancos, cuya presencia en las calles, en protestas y manifestaciones, se ha multiplicado durante su Administración. Trump evitó rechazarlos. "Casi todo lo que veo [de violencia] es de la izquierda, no de la derecha", dijo, y entonces se dirigió directamente a uno de esos movimientos, Proud Boys: "Proud Boys, retroceded y quedaos a la espera".

"Victorioso" Biden

Las encuestas exprés realizadas por las cadenas CNN y CBS nada más terminar el debate concedían la victoria a Biden, pero no está claro en qué se traduce eso. Solo un 3% de electores afirma que "probablemente" el debate les ayudaría a decidir el voto, según una encuesta reciente de la Monmouth University. Y solo hay un 5% de indecisos, según la misma universidad. Ese puñado de papeletas, con todo, puede resultar decisivo en los territorios bisagra y clave, como el propio Ohio, donde se celebró el evento. Para quienes se sentaron delante de la televisión a tomar una determinación, no hubo sorpresas: cada candidato hizo de sí mismo.